16.10.2025 | 23:50
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Συμφωνία στην ΕΕ για πρόγραμμα στήριξης της πολεμικής βιομηχανίας
Επικαιρότητα 17 Οκτωβρίου 2025 | 03:30

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Συμφωνία στην ΕΕ για πρόγραμμα στήριξης της πολεμικής βιομηχανίας

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση συμφώνησαν να τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα στήριξης, με αρχικό κεφάλαιο 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση κατέληξε χθες Πέμπτη σε συμφωνία έπειτα από μακρά διαπραγμάτευση για να δημιουργηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα βοήθειας στην αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Piroschka van de Wouw).

Με αρχικό κεφάλαιο 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ υπό μορφή δωρεών, το πρόγραμμα αυτό, που βαφτίστηκε EDIP, αναμένεται να ευνοήσει την έναρξη κοινών σχεδίων σε ό,τι αφορά την άμυνα κατά την περίοδο 2025-2027, αναφέρει ανακοίνωσή του.

«Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να είναι ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό της»

«Η συμφωνία αυτή αποτελεί μείζον βήμα για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου και την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας μας», ανέφερε με ικανοποίηση ο γάλλος ευρωβουλευτής Ξαβιέ Μπελαμί (LR/χριστιανοδημοκράτες), συνεισηγητής του σχεδίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να είναι ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό της, και το EDIP καταρτίστηκε γι’ αυτό» ακριβώς, συμπλήρωσε από την πλευρά του ο άλλος συνεισηγητής του, ο Ραφαέλ Γκλιξμάν (PS/σοσιαλιστές & δημοκράτες).

Η συμφωνία είναι καρπός επίπονων διαπραγματεύσεων που σκόνταφταν για καιρό στο ζήτημα της προτίμησης ευρωπαϊκών στρατιωτικών βιομηχανιών. Ορισμένα κράτη μέλη τάσσονταν υπέρ μεγαλύτερης ευελιξίας, ώστε το πρόγραμμα αυτό να χρηματοδοτήσει επίσης αγορές εξοπλισμών από βιομηχανίες εκτός ΕΕ, ιδίως από τις κατασκευάστριες των ΗΠΑ.

Συμβιβασμός

Τελικά ο συμβιβασμός που βρέθηκε περιορίζει το κόστος των συστατικών και των ειδών που κατασκευάζονται εκτός ΕΕ ή σε χώρες εταίρους, όπως η Νορβηγία, στο 35% του συνολικού κόστους των επενδύσεων που επιδιώκονται.

«Το EDIP θα αντιστρέψει τη λογική των εισαγωγών που πρυτάνευε στην Ευρώπη για να υποστηριχθεί σθεναρά η ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης μας», έκρινε ο κ. Μπελαμί.

Το τρέχον διάστημα, οι αγορές όπλων και πυρομαχικών γίνονται κατά το 60% από εταιρείες εκτός ΕΕ, κυρίως βιομηχανίες των ΗΠΑ. Οι Βρυξέλλες θέλουν η εξάρτηση αυτή να μειωθεί στο 45%.

Η Ουκρανία θα ενταχθεί επίσης στο σχέδιο, θα ωφεληθεί με κεφάλαια ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αξίωνε περισσότερες χρηματοδοτήσεις για το EDIP, ανέφερε ότι εξασφάλισε τη χρηματοδοτική συμβολή τρίτων χωρών που θα συμμετάσχουν επίσης στο πρόγραμμα – Βρετανία, Καναδάς –, άρα την αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού.

Από κοινού

Το EDIP βάζει για πρώτη φορά θεμέλια σε νομικό πλαίσιο που θα διευκολύνει επενδύσεις και αγορές στο πεδίο της άμυνας της ΕΕ από κοινού. Μέχρι σήμερα, ο φάκελος αυτός αποτελούσε αρμοδιότητα των κρατών μελών και μόνο.

Προστίθεται σε σειρά πρωτοβουλιών της ΕΕ για να επανεξοπλιστεί, καθώς και για να βοηθήσει την Ουκρανία να αμυνθεί, μπροστά σε αυτήν που θεωρεί απειλή της Ρωσίας.

Επίσης χθες, η Ευρωπαϊκή Ενωση παρουσίασε τις αδρές γραμμές «οδικού χάρτη» για να ενισχυθεί η άμυνα της Ευρώπης ως το 2030.

Πηγή: ΑΠΕ

ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»
Πολιτική 15.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν σχετικά με την κατάθεση της Διευθύντριας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλας Κουρμέντζα, στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα
Επικαιρότητα 12.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στην μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), με την οποία αναγνωρίζονταν ως νόμιμες η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου»

Σύνταξη
Χατζηδάκης: «Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από το κόμμα Τσίπρα»
Περί μεταρρυθμίσεων 08.10.25

«Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από του Τσίπρα» - Κωστής Χατζηδάκης για τις πολιτικές εξελίξεις

«Άλλο θέμα ο προσωπικός σεβασμός προς το πρόσωπό του και άλλο οι αποφάσεις» τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης για το ενδεχόμενο να κληθεί ο Αντώνης Σαμαράς να επιστρέψει στο κόμμα

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»
Επικαιρότητα 07.10.25

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν πώς τοποθετείται η ΕΕ «στην απαράδεκτη απόφαση για αποφυλάκιση του ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου, σε συνέχεια αποφυλακίσεων και άλλων καταδικασμένων χρυσαυγιτών»

Σύνταξη
Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου
Επικαιρότητα 06.10.25

Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου

«Σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας», αναφέρει ο Σ. Φάμελλος στην επιστολή του.

Σύνταξη
«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση
Πολιτική 05.10.25

«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση

Μπορεί να υπήρξε «αφωνία» για τους Έλληνες ακτιβιστές, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώθηκε στο να διαφημίσει τις πολιτικές της κυβέρνησης. 

Σύνταξη
Τέμπη: Πολιτική κόντρα με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι
«Σειρά λαθών» 04.10.25

Πολιτική κόντρα για τα Τέμπη με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι

Τι είπαν ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, και της αντιπολίτευσης Ράνια Θρασκιά από το ΠΑΣΟΚ και Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα διαφθοράς, Δικαιοσύνης αλλά και για τα Τέμπη

Σύνταξη
Δένδιας για τα 51 χρόνια της ΝΔ: «Είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη»
Επέτειος 04.10.25

Μήνυμα Δένδια για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας

Η παράταξη που «αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού» αλλά και εκείνη που «που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις» τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες
Πολιτική 03.10.25

Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες

Για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι έτοιμος, όχι απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε κοινή δράση για να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον κ. Μητσοτάκη στις άλλες εκλογές»

Σύνταξη
Νικητιάδης: «Σε σύγχυση η κυβέρνηση ικετεύει τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών»
Πολιτική 02.10.25

Νικητιάδης: «Σε σύγχυση η κυβέρνηση ικετεύει τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών»

«Πουθενά στον κόσμο δε γίνεται τη μία μέρα η κυβέρνηση να επιβάλλει πρόστιμα και την άλλη να ζητά ελεημοσύνη από αυτούς που τα επέβαλε» τονίζει ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει ότι διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την ανατροπή Μαδούρο
«Ψέματα και σαπίλα» 17.10.25

Αντιπρόεδρος Βενεζουέλας: «Βρομιά» τα περί συνωμοσίας μου κατά του Μαδούρο

«Δεν έχουν ηθική, ούτε αρχές, διασπείρουν ψέματα και σαπίλα», ήταν η αντίδραση της αντιπροέδρου της Βενεζουέλας στην είδηση ότι διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την ανατροπή του Μαδούρο.

Σύνταξη
Κίνα: «Απολύτως κατασκευασμένες και αστήριχτες» οι κατηγορίες της Βρετανίας για κατασκοπεία
«Κατασκευασμένες» 17.10.25

Εντονη αντίδραση της Κίνας για κατηγορίες κατασκοπείας στη Βρετανία

Εντονα αντέδρασε η Κίνα στη δημοσιοποίηση καταθέσεων μαρτύρων από τη Βρετανία σχετικά με υπόθεση κατασκοπείας, τις κατηγορίες για την οποία θεωρεί «απολύτως κατασκευασμένες».

Σύνταξη
Η Χαμάς επαναλαμβάνει ότι θα τηρήσει τη δέσμευσή της για τον επαναπατρισμό όλων των νεκρών ομήρων
Γάζα 17.10.25

Η Χαμάς επαναλαμβάνει ότι θα παραδώσει όλους τους νεκρούς ομήρους

«Η διαδικασία επιστροφής των πτωμάτων ισραηλινών αιχμαλώτων μπορεί να απαιτήσει ορισμένο χρόνο», δηλώνει η Χαμάς, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα
Κόσμος 17.10.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα

Οι ΗΠΑ ξεκινώντας από χθες τις περιπολίες με βομβαρδιστικά Β2 στα όρια ανάμεσα στα διεθνή ύδατα και τα χωρικά ύδατα του Καράκας, συνεχίζουν να απειλούν τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Apps: Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού – Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις
Υπάρχει εξήγηση 17.10.25

Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού - Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις

Τα apps καιρού συχνά πέφτουν έξω στις προγνώσεις για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της πρόβλεψης καιρού, τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν.

Σύνταξη
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]
Κόσμος 16.10.25

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]

Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά
Κρίση αρρενωπότητας 16.10.25

Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά

Ο Στίβεν Γκράχαμ φέρνει το Adolescence από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα με μια πρωτοβουλία που θέλει να πολεμήσει την τοξική αρρενωπότητα στο γήπεδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας

Αυξάνονται οι αντιδράσεις των αμερικανών αγροτών που βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν και την Αργεντινή να παίρνει τη θέση τους στις εξαγωγές και να πουλά σόγια στην Κίνα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Το σχέδιο 16.10.25

Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κόντρα στη λαϊκή βούληση

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Τένις 16.10.25

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι έχει «πατήσει» τα 38 ξεκαθάρισε πως θέλει να επεκτείνει όσο μπορεί περισσότερο την καριέρα του και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους αθλητές που τον εμπνέουν.

Σύνταξη
«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
TV 16.10.25

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ

Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

