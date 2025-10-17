BHMAGAZINO: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ
Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου το νέο τεύχους του BHMAGAZINO έρχεται μαζί με το ΒΗΜΑ και μας ταξιδεύει στην καρδιά της φθινοπωρινής εξοχής.
- Ανάσα στην οικοδομή με τα μπόνους δόμησης – Σε ποια έργα ανάβει πράσινο το ΣτΕ
- «Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου
- Τζον Μπόλτον: Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, κατηγορείται για χειρισμό απόρρητου υλικού
- Φρίκη για 15χρονο – Τον χτύπησε συνομήλικός του και τον παρενόχλησε σεξουαλικά μαζί με μια 13χρονη
Το περιοδικό BHMAGAZINO ταξιδεύει στην καρδιά της φθινοπωρινής εξοχής και φωτογραφίζει τα κορυφαία ρούχα και αξεσουάρ της σεζόν, σε ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από πίνακα ζωγραφικής.
Το πράσινο των φύλλων, το βαθύ κόκκινο των τριαντάφυλλων, το γήινο καφέ του εδάφους και το χρυσοκίτρινο των χρυσάνθεμων «ζωντανεύουν» μέσα από τη μόδα και μεταμορφώνουν τη φύση σε πασαρέλα. Το ξανθό, αιθέριο κορίτσι της φωτογράφησης ενσαρκώνει τη Countryside Goddess – μια σύγχρονη μούσα που κινείται ανάμεσα στην απλότητα και την κομψότητα, φορώντας ζακέτες, πουλόβερ, παλτό, ψηλές μπότες αλλά και αραχνοΰφαντα βραδινά φορέματα.
Στις σελίδες του νέου τεύχους, η αισθητική συναντά την τεχνολογία:
– Ψηφιακή επανάσταση: Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται το νέο «καύσιμο» της fintech, επιταχύνοντας τις εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό κόσμο.
– Τι απέγινε ο Golden Toad;: Ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ για τα είδη που χάνονται σιωπηλά, θύματα της κλιματικής κρίσης.
– Ιστορίες αγάπης και αντοχής: Πέντε ταινίες που μιλούν για τη δύναμη της ψυχής, τη στοργή και την ομορφιά της ζωής μέσα από τη μάχη με τον καρκίνο.
– Αφιέρωμα στον Οκτώβριο: Μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού: πρόληψη, αισιοδοξία, ίαση.
Αυτή την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής, το BHMAGAZINO υποδέχεται το φθινόπωρο με έμπνευση, ευαισθησία και στυλ.
- Φθιώτιδα: Νεκρή 43χρονη μητέρα δύο παιδιών
- Σοκ στην Κύπρο: Δολοφονήθηκε ο πρώην πρόεδρος της Καρμιώτισσας, Σταύρος Δημοσθένους – Τον πυροβόλησαν στο αμάξι
- Ρέθυμνο: Συνελήφθη 77χρονος που διατηρούσε στο σπίτι του ολόκληρο οπλοστάσιο – Κατασχέθηκαν και αρχαία
- Έκθεση Amazon: Η Ελλάδα «δεύτερη στην Ευρώπη» στην υιοθέτηση της ΑΙ από επιχειρήσεις
- Όμορφη στιγμή στο Βελιγράδι: Ο Μιλουτίνοφ πανηγύρισε τη νίκη του Ολυμπιακού με την οικογένειά του (pics)
- Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις