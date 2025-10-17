BHMAGAZINO: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

Το περιοδικό BHMAGAZINO ταξιδεύει στην καρδιά της φθινοπωρινής εξοχής και φωτογραφίζει τα κορυφαία ρούχα και αξεσουάρ της σεζόν, σε ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από πίνακα ζωγραφικής.

Το πράσινο των φύλλων, το βαθύ κόκκινο των τριαντάφυλλων, το γήινο καφέ του εδάφους και το χρυσοκίτρινο των χρυσάνθεμων «ζωντανεύουν» μέσα από τη μόδα και μεταμορφώνουν τη φύση σε πασαρέλα. Το ξανθό, αιθέριο κορίτσι της φωτογράφησης ενσαρκώνει τη Countryside Goddess – μια σύγχρονη μούσα που κινείται ανάμεσα στην απλότητα και την κομψότητα, φορώντας ζακέτες, πουλόβερ, παλτό, ψηλές μπότες αλλά και αραχνοΰφαντα βραδινά φορέματα.

Στις σελίδες του νέου τεύχους, η αισθητική συναντά την τεχνολογία:

– Ψηφιακή επανάσταση: Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται το νέο «καύσιμο» της fintech, επιταχύνοντας τις εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό κόσμο.

– Τι απέγινε ο Golden Toad;: Ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ για τα είδη που χάνονται σιωπηλά, θύματα της κλιματικής κρίσης.

– Ιστορίες αγάπης και αντοχής: Πέντε ταινίες που μιλούν για τη δύναμη της ψυχής, τη στοργή και την ομορφιά της ζωής μέσα από τη μάχη με τον καρκίνο.

– Αφιέρωμα στον Οκτώβριο: Μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού: πρόληψη, αισιοδοξία, ίαση.

Αυτή την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής, το BHMAGAZINO υποδέχεται το φθινόπωρο με έμπνευση, ευαισθησία και στυλ.