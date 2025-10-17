newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.10.2025 | 12:15
Δύο νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Έρευνα κοινής γνώμης: Κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι πολίτες την κρατική πολιτική
Ελλάδα 17 Οκτωβρίου 2025 | 11:00

Έρευνα κοινής γνώμης: Κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι πολίτες την κρατική πολιτική

Οι πολίτες αξιολογούν αρνητικά την κρατική πολιτική σε δημογραφικό, στέγαση, παιδεία, οικονομία, υγεία, ενέργεια, αξιοκρατία με ποσοστά που αγγίζουν ως και το 83%. Χαστούκι από νέα έρευνα κοινής γνώμης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Spotlight

Η πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης της Kapa Research για το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, μια πρόγευση της οποίας έδωσε το in, διαφέρει από τις καθιερωμένες δημοσκοπήσεις για την πρόθεση ψήφου, τους «καταλληλότερους» πολιτικούς αρχηγούς, τη δημοφιλία ή τη φθορά της κυβέρνησης.

Διαφέρει επίσης από τις δημοσκοπήσεις για το κόστος διαβίωσης και το εισόδημα, που μας δείχνουν ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των νοικοκυριών και ο ένας στους δύο βγάζει-δε βγάζει τον μήνα.

Η έρευνα με τίτλο «Πολίτες και πολιτεία: Εμπιστοσύνη, ανισότητα ευκαιριών, πολιτική συμμετοχή», προσπαθεί να πάει πέρα από τη «φωτογραφία της στιγμής», όπως είναι συνήθως οι δημοσκοπήσεις. Επιχειρεί να αφουγκραστεί τον παλμό της ελληνικής κοινωνίας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων, υπερβαίνοντας τη στενή επικαιρότητα.

Γι’αυτό και δεν ρωτάει «πώς αξιολογείτε την κυβέρνηση», αλλά «πως αξιολογείτε την ακολουθούμενη πολιτική του κράτους σε κρίσιμους τομείς;».

Οι απαντήσεις, σαφώς και αφορούν την τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία οι πολίτες βαθμολογούν με κάτω από τη βάση σε όλους τους τομείς, πλην της τεχνολογίας.

Όμως η χαμηλή αξιολόγηση της κρατικής πολιτικής και η ακόμα πιο χαμηλή εμπιστοσύνη σε πολιτειακούς θεσμούς, αντηχεί μια βαθύτερη και πιο διαχρονική απογοήτευση και αίσθηση ματαίωσης.

Σχεδόν 9 στους 10 νέους αξιολογούν αρνητικά την πολιτική της κυβέρνησης στο δημογραφικό

Αν έχεις μέσον διάβαινε

Η έρευνα διεξήχθη τον Σεπτέμβριο, μετά τη ΔΕΘ, σε μια περίοδο που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρωταγωνιστούσαν (όπως και τώρα) στην επικαιρότητα.

Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών (97%), αναγνωρίζουν ότι ζουν σε μια χώρα εκτεταμένης διαφθοράς, δεν έχει να κάνει μόνο με την ειδησεογραφική επικαιρότητα των ημερών.

Προκύπτει από  βιωμένες εμπειρίες, που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στη χώρα αυτή οι ευκαιρίες και τα βάρη είναι άνισα και η  πρόσβαση σε στοιχειώδη αγαθά και υπηρεσίες όπως η στέγαση, η υγεία, η εργασία, η ενέργεια δεν είναι ούτε δεδομένη, ούτε δίκαια μοιρασμένη. Το πιο τρομαχτικό εύρημα, σύμφωνα με τους ερευνητές δεν είναι ότι οι πολίτες θεωρούν διαδεδομένη τη διαφθορά. Αλλά ότι ο ένας στους δύο έχει βιώσει ή έχει υπάρξει μάρτυρας περίπτωσης διαφθοράς, τον τελευταίο χρόνο.

Αν έχεις  οικονομική επιφάνεια ή «μέσον» (συχνά αυτά πάνε μαζί), διάβαινε, αν όχι… αλίμονό σου, είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από τις απαντήσεις των πολιτών, που διαφέρουν ανάλογα με την κοινωνική τους τάξη, το εισόδημα, τον τόπο κατοικίας.

Γι’αυτό και εκείνοι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα και όσοι ζουν σε αγροτικές περιοχές, είναι κι εκείνοι που νιώθουν πλέον αποκλεισμένοι. Όχι μόνο από το πολιτικό σύστημα, αλλά και από το κράτος πρόνοιας, την απασχόληση, την ασφάλιση, ακόμα και την πρόσβαση σε αξιοπρεπείς υποδομές, οδικά δίκτυα και συγκοινωνίες.

Όσο οι άνθρωποι στραγγαλίζονται στα απαραίτητα και τα καθημερινά, όπως το να μπορείς να ζήσεις σε δικό σου σπίτι ή να κάνεις  οικογένεια (δικαιώματα που νιώθουν ότι στερούνται ένα τεράστιο ποσοστό νέων ανθρώπων), πώς μετά να ασχοληθούν με τα μεγάλα, τα σπουδαία, τα υψηλά;

Φορολογική αδικία

Το «αίσθημα αδικίας στην ελληνική κοινωνία», ένας  παράγοντας που εξετάζει η έρευνα, είναι ιδιαίτερα έντονο στο θέμα της φορολογίας. Σχεδόν οχτώ στους δέκα πολίτες θεωρούν άδικη τη φορολογία που πληρώνουν. Το αίσθημα φορολογικής αδικίας είναι πιο έντονο στους οικονομικά ασθενέστερους, και αγγίζει το 90%, στους εργάτες, τους αγρότες και τους μικρομεσαίους.

Πρόκειται για μια τεράστια αποτυχία της κυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψιν την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Ακριβώς μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ,  όταν η κυβέρνηση  περίμενε να εισπράξει «θετικές» αντιδράσεις στα πολυδιαφημισμένα μέτρα «φοροελαφρυνσης» της μεσαίας τάξης, των οικογενειών με παιδιά και των νέων.

Το αίσθημα φορολογικής αδικίας είναι υψηλότερο σε όσους δυσκολεύονται οικονομικά (89%)

Διαχρονική απογοήτευση

«Αυτό που προκύπτει από την έρευνα, είναι ότι έχουν παγιωθεί συγκεκριμένες αδικίες στην Ελλάδα. Κάποιος που μπορεί να έχει μια καλή οικονομική κατάσταση, είναι ευχαριστημένος. Αν όμως για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχει οικονομική επιφάνεια, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από κανέναν. Εκφράζεται διαχρονικά μια απογοήτευση ότι το πολιτικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες των πολιτών», δηλώνει στο in ο Μιχάλης Γούδης διευθυντής του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ στην Ελλάδα – γραφείο Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος εξηγεί ότι η έρευνα επέλεξε να εστιάσει σε θεμελιώδη ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η στέγαση, η ενέργεια, οι υποδομές, οι ευκαιρίες στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή, και πως αυτές διαφέρουν ανάλογα με τον τόπο κατοικίας.

Οι νέοι νιώθουν οι πλέον αποκλεισμένοι από το δικαίωμα στη στέγαση

Στεγαστική κρίση

O κ. Γούδης μας υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είναι μακράν η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που πληρώνει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση. Δεν πρόκειται για ένα πρόσκαιρο εύρημα, αλλά επιβεβαιώνεται τα τελευταία δέκα χρόνια. Ταυτόχρονα, έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας.

«Όταν ζεις επί δέκα χρόνια σε αυτές τις συνθήκες, όταν φτάνεις 30 και 35 χρονών και δεν μπορείς να φύγεις από το σπίτι των γονιών σου, όταν πας να δουλέψεις αναπληρωτής σε ένα νησί και δεν μπορείς να βρεις μέρος να μείνεις. Όταν ένα ένα νέο ζευγάρι δουλεύουν και οι δύο και δεν μπορούν να ζήσουν σε ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα γιατί τα ενοίκια είναι δυσθεώρητα, όταν δεν καλύπτονται τα βασικά, τι θα κάνεις από εκεί και πέρα; Το αίσθημα ότι εγώ σε εκλέγω και εσύ δεν ανταποκρίνεσαι στις ανάγκες μου, που είχες υποσχεθεί ότι θα καλύψεις, δημιουργεί ένα πολιτικό παράπονο. Είναι μια θεμελιώδης αποτυχία της πολιτικής», σχολιάζει ο διευθυντής του Χάινριχ Μπελ.

Γι’αυτό και επιμένει ότι το μήνυμα που στέλνουν πολίτες δεν αφορά μόνο ένα κόμμα ή μια κυβέρνηση, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Συνδέει τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης, με προγενέστερη έρευνα του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, που έδειχνε την εκρηκτική άνοδο της αποχής. «Ο κόσμος  δεν συμμετέχει στις εκλογές, γιατί θεωρεί ότι δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά αυτό που θα ψηφίσει».

Χρειαζόμαστε καλύτερες απαντήσεις από την πολιτική

«Ο σκοπός μας με αυτή την έρευνα, ήταν να κατανοήσουμε την αίσθηση που όλοι βιώνουμε στην κοινωνία, μιλώντας με τους γνωστούς μας αλλά και με λιγότερο γνωστούς. Υπάρχει η διάχυτη αίσθηση ότι τίποτα δε λειτουργεί σωστά και δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, από τα καθημερινά, μέχρι τα μεγάλα. Είναι αυτό που οδήγησε τόσο κόσμο να βγει στους δρόμους, απαιτώντας δικαιοσύνη για τα Τέμπη.

Όλα αυτά δείχνουν ότι χρειαζόμαστε καλύτερες απαντήσεις από την πολιτική και κυρίως χρειάζεται να μην αφήσουμε να χρονίσει αυτό το φαινόμενο που από τη μία βλέπουμε ότι εκφράζεται με την πολύ μικρή εμπιστοσύνη στους θεσμούς και από την άλλη με τη σταδιακή απόσυρση των πολιτών και την αποξένωσή τους από την πολιτική και τα κοινά», καταλήγει ο κ. Γούδης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα βουτιά στη σκιά των ΗΠΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα βουτιά στη σκιά των ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Ακίνητα
Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Άνω Πατήσια: Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας – Ακούγονταν εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες αερίου (βίντεο)
Πανικός 17.10.25

Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας στα Πατήσια - Ακούγονταν εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες αερίου (βίντεο)

Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός - Η φωτιά επεκτάθηκε και σε καμινάδα ψησταριάς αλλά κατεσβέσθη προτού επεκταθεί στους ορόφους της πολυκατοικίας

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Συνελήφθη 77χρονος που διατηρούσε στο σπίτι του ολόκληρο οπλοστάσιο – Κατασχέθηκαν και αρχαία
Στο Ρέθυμνο 17.10.25

Συνελήφθη 77χρονος που διατηρούσε στο σπίτι του ολόκληρο οπλοστάσιο - Κατασχέθηκαν και αρχαία

Σε χώρους του σπιτιού του ηλικιωμένου στο Ρέθυμνο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαφόρων τύπων όπλα, φυσίγγια και γεμιστήρες, δυναμίτης και πυροκροτητές, μαχαίρια, ένας αμφορέας και λίθινα αντικείμενα

Σύνταξη
Covid: Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα – «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»
Η ανακοίνωση 17.10.25

Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα για covid - «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»

Εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από covid είναι ανοσοκατεσταλμένοι καθώς και άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω ή με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τις πιθανότητες επιπλοκής

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ
Αναζητούνται 17.10.25

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη, γάντια και μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους - Μπήκαν στο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και απείλησαν με πιστόλι τον υπάλληλο

Σύνταξη
Χίος: Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια
Ανοιχτά της Χίου 17.10.25

Δύο γυναίκες νεκρές και έξι τραυματίες από πρόσκρουση λέμβου με μετανάστες σε βράχια

Πέντε από τους συνολικά 29 πρόσφυγες και μετανάστες είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο, βραχώδες σημείο, μεταξύ των οποίων και οι δύο γυναίκες που εντοπίστηκαν από το Λιμενικό χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύνταξη
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
Κυκλοφοριακό 17.10.25

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Κληρονομιές: Διαθήκες ψηφιακά σε επτά ημέρες από 1ης Νοεμβρίου
Κληρονομιές 17.10.25

Διαθήκες ψηφιακά σε 7 ημέρες από 1ης Νοεμβρίου

Η νέα πλατφόρμα αλλάζει ριζικά τον τρόπο δημοσίευσης, μειώνει τον χρόνο διευθέτησης για τις κληρονομιές και μεταφέρει τη διαδικασία από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους, χωρίς επιπλέον κόστος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το παιχνίδι ηλικίας, το σεξ και τα λεφτά του Επστάιν: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζούφρι καίνε τον πρίγκιπα Άντριου
Μάρτιος 2001 17.10.25

Το παιχνίδι ηλικίας, το σεξ και τα λεφτά του Επστάιν: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζούφρι καίνε τον πρίγκιπα Άντριου

Λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της, τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζούφρι είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν και ένα πρώτο δείγμα, καίει τον πρίγκιπα Άντριου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Το NFL «πατάει» Ισπανία: Το Μπερναμπέου ανοίγει τις πύλες του στο αμερικανικό όνειρο

Η Ρεάλ Μαδρίτης εισέρχεται δυναμικά στο εμπορικό και πολιτιστικό πεδίο του αμερικανικού ποδοσφαίρου — ένα βήμα που αλλάζει τον αθλητικό χάρτη της Ευρώπης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Άρθουρ Μίλερ: H αμερικανική τραγωδία
Ο Αμερικανός Ίψεν 17.10.25

Άρθουρ Μίλερ: Δράματα ιδεών

Στην Ελλάδα το έργο του ευδοκίμησε, παίχτηκε και επηρέασε τρεις γενιές

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Άνω Πατήσια: Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας – Ακούγονταν εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες αερίου (βίντεο)
Πανικός 17.10.25

Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας στα Πατήσια - Ακούγονταν εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες αερίου (βίντεο)

Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός - Η φωτιά επεκτάθηκε και σε καμινάδα ψησταριάς αλλά κατεσβέσθη προτού επεκταθεί στους ορόφους της πολυκατοικίας

Σύνταξη
ΕΕ: Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» – Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής
Πολεμική ετοιμότητα 17.10.25

Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» της ΕΕ - Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο ήρθαν σε προσωρινή συμφωνία για τη «στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας»

Σύνταξη
Σταύρος Δημοσθένους: Ποιος είναι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας που δολοφονήθηκε στην Κύπρο
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ποιος είναι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας που δολοφονήθηκε στην Κύπρο

Ο ποδοσφαιρικός παράγοντας, Σταύρος Δημοσθένους δολοφονήθηκε στην Κύπρο μετά από πυροβολισμούς σε αυτοκινητόδρομο - Η πορεία του στη Μεγαλόνησο, η Καρμιώτισσα και ο Απόλλωνας Λεμεσού.

Σύνταξη
Ο Έλιοτ Γκουλντ θυμάται τη Νταϊάν Κίτον – «Μπήκαμε κρυφά σε έναν θάμνο και εκείνη είπε: Αυτό λέγεται χαμούρεμα»
Ωραίες στιγμές 17.10.25

Ο Έλιοτ Γκουλντ θυμάται τη Νταϊάν Κίτον - «Μπήκαμε κρυφά σε έναν θάμνο και εκείνη είπε: Αυτό λέγεται χαμούρεμα»

Ο Έλιοτ Γκουντ και η Ντάϊαν Κίτον γύρισαν τρεις ταινίες μαζί -θυμάται μια συμπρωταγωνίστρια που ήταν επαγγελματίας, πρωτότυπη και αξιοσημείωτα προσγειωμένη. Όσα είπε στον Guradian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία – Ρωσία: Το συμβούλιο ασφαλείας συγκάλεσε ο Πούτιν – Επίσκεψη Ζελένσκι σε επιχείρηση όπλων στις ΗΠΑ
Κινητικότητα 17.10.25

Συμβούλιο ασφαλείας συγκάλεσε ο Πούτιν - Επίσκεψη Ζελένσκι στην επιχείρηση που κατασκευάζει Τόμαχοκ στις ΗΠΑ

Η Ουκρανία ξανά στο προσκήνιο μετά την επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν και ενόψει της σημερινής συνάντησής του με τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Συνελήφθη 77χρονος που διατηρούσε στο σπίτι του ολόκληρο οπλοστάσιο – Κατασχέθηκαν και αρχαία
Στο Ρέθυμνο 17.10.25

Συνελήφθη 77χρονος που διατηρούσε στο σπίτι του ολόκληρο οπλοστάσιο - Κατασχέθηκαν και αρχαία

Σε χώρους του σπιτιού του ηλικιωμένου στο Ρέθυμνο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαφόρων τύπων όπλα, φυσίγγια και γεμιστήρες, δυναμίτης και πυροκροτητές, μαχαίρια, ένας αμφορέας και λίθινα αντικείμενα

Σύνταξη
Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Συνεχίζονται τα αντιπολιτευτικά πυρά για την εξωτερική πολιτική – «Προβληματική κατάσταση»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική - Δουδωνής (ΠΑΣΟΚ) και Χουρδάκης (Κίνημα Δημοκρατίας), ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός ασκεί προσωπική πολιτική ενώ έκαναν λόγο για προβληματική κατάσταση - Τι είπε ο Βρεττάκος (ΝΔ)

Σύνταξη
«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου
Έρευνα 17.10.25

«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου

Οι βραχογραφίες «μαρτυρούν την απαρχή της ανθρώπινης φαντασίας μέσα σε ένα από τα πιο αφιλόξενα τοπία της Γης», σημειώνουν οι ερευνητές που τις εντόπισαν

Σύνταξη
Τέλος τα… δωρεάν αυτόγραφα για τον Λαμίν Γιαμάλ! (pic)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Τέλος τα… δωρεάν αυτόγραφα για τον Λαμίν Γιαμάλ! (pic)

Την ώρα που ο Λαμίν Γιαμάλ δέχεται σφοδρή κριτική για τις... εξωγηπεδικές δραστηριότητές του, μια ακόμη εμπορική συμφωνία που έχει στα σκαριά σίγουρα δεν θα κάνει περισσότερο χαρούμενους τους φαν του...

Σύνταξη
Covid: Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα – «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»
Η ανακοίνωση 17.10.25

Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα για covid - «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»

Εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από covid είναι ανοσοκατεσταλμένοι καθώς και άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω ή με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τις πιθανότητες επιπλοκής

Σύνταξη
«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον
Συντετριμμένος 17.10.25

«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ντάιαν Κίτον, ο πρώην σύντροφος και συμπρωταγωνιστής της Αλ Πατσίνο αποφάσισε να μιλήσει για τη γυναίκα που επηρέασε τη ζωή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ
Αναζητούνται 17.10.25

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη, γάντια και μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους - Μπήκαν στο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και απείλησαν με πιστόλι τον υπάλληλο

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο