Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Κατώτερα των προσδοκιών της κυβέρνησης φαίνεται πως είναι τα ευρήματα από τις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις της Prorata και της Palmos Analysis, μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, καθώς όπως όλα δείχνουν οι πολίτες δεν φαίνεται να έχουν πειστεί από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.

Η δημοσκόπηση της Prorata για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών», καταγράφει την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα, καθώς και τα ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας, ακολουθούμενα από αυτά που αφορούν στο μεταναστευτικό (κυρίως λόγω της υψηλής τους ιεράρχησης από τους εκλογείς της ΝΔ και της Ελληνικής Λύσης) και στο σύστημα Υγείας (κυρίως λόγω της υψηλής τους ιεράρχησης από τους ψηφοφόρους του αριστερού ημισφαιρίου).

Εντός αυτού του τοπίου, ο κοινωνικός συναισθηματικός καμβάς συγκροτείται κυρίως στη βάση της απογοήτευσης, του θυμού και της απελπισίας, συναισθήματα τα οποία ανιχνεύονται ως πιο διευρυμένα μεταξύ των νεότερων ηλικιών και των χαμηλότερων εισοδημάτων.

Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Ως προς τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, προκύπτει μέτριος προς χαμηλός βαθμός ικανοποίησης, και εφόσον αυτές υλοποιηθούν, εξαιρετικά χαμηλή εκτίμηση επιδραστικότητας στην καθημερινότητα των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό όσων δηλώνουν σχετική ή υψηλή ικανοποίηση από τις εξαγγελίες φτάνει στο 24%, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι εφόσον αυτές υλοποιηθούν η ζωή τους θα βελτιωθεί πολύ ή αρκετά περιορίζεται στο 14%, αυτών που εκτιμούν ότι θα βελτιωθεί λίγο στο 25% και αυτών που ισχυρίζονται ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως βελτίωση στο 60%.

Αλλαγή ισορροπίας αν έφτιαχναν κόμμα Τσίπρας και Σαμαράς

Ως προς την οικονομία συνολικότερα, μόλις το 20% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από τις επιδόσεις της κυβέρνησης, το 22% όχι ιδιαίτερα, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία (58%) καθόλου. Την ίδια στιγμή, το 40% εκτιμάει ότι κανένα κόμμα δεν πιέζει επαρκώς την κυβέρνηση.

Εν συνεχεία, διερευνήθηκε η στάση της κοινής γνώμης απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Α. Τσίπρα και τον Α. Σαμαρά: το 8% δήλωσε ότι με βεβαιότητα θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, και το 12% ότι θα ήταν σχετικά πιθανό να το πράξει, ποσοστά τα οποία στην περίπτωση του Α. Σαμαρά περιορίζονται στο 3% και 10%, αντίστοιχα.

Η πιο επιδραστική παρουσία του Α. Τσίπρα στα πολιτικά πράγματα, τεκμηριώνεται και από σημαντικές – αν και όχι ανατρεπτικού χαρακτήρα – μεταβολές στον δείκτη εμπιστοσύνης προσώπων για την πρωθυπουργία της χώρας: στη σχετική ερώτηση, χωρίς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, προηγείται ο Κ. Μητσοτάκης με 27% και ακολουθούν ο Ν. Ανδρουλάκης με 8% και η Ζ. Κωνσταντοπούλου, ο Κ. Βελόπουλος και ο Δ. Κουτσούμπας με 6%, ενώ όταν στη σχετική λίστα προστίθενται τα ονόματα τους, πρώτος παραμένει ο Κ. Μητσοτάκης με 25%, ακολουθεί με 11% ο Α. Τσίπρας, με 6% οι Κ. Βελόπουλος και Ν. Ανδρουλάκης, με 5% ο Γ.Γ. του ΚΚΕ και με 4% ο Α. Σαμαράς. Τέλος, το ποσοστό που λαμβάνει η απάντηση «δεν θα εμπιστευόμουν κάποιον από τους παραπάνω» συγκεντρώνει και στις δύο περιπτώσεις τη μερίδα του λέοντος (34% και 29%, αντίστοιχα).

Ενδιαφέρον έχουν και οι απαντήσεις στην ερώτηση: Ποια δύο χαρακτηριστικά θεωρείτε πιο σημαντικό να διαθέτει ένα κόμμα που ασκεί τη διακυβέρνηση της χώρας:

Χαμηλές πτήσεις της ΝΔ

Ως προς την εκλογική επιρροή των κομμάτων, χωρίς αναγωγή, η ΝΔ στη δημοσκόπηση της Prorata, παραμένει πρώτη αλλά σε σταθερά χαμηλές πτήσεις (23,5%), στη δεύτερη θέση εντοπίζεται το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση (10%), η Πλεύση Ελευθερίας, της οποίας η επιρροή μειώνεται στο 8%, το ΚΚΕ (8%) και ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. (7%).

H δημοσκόπηση της Palmos

Η δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το The Opinion δείχνει πως μόλις το 17% των πολιτών δηλώνουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα βοηθήσουν τα οικονομικά του νοικοκυριού τους «Πολύ» ή «Αρκετά», ενώ το 28% αναφέρει ότι θα βοηθήσουν «Λίγο» και το 51% «Καθόλου».

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 22,6%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,7%, το ΚΚΕ με 6,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%.

Την κούρσα ωστόσο οδηγεί η «γκρίζα ζώνη» ( άκυρο ή λευκό/ δεν θα ψηφίσω/αναποφάσιστοι) με 22,9%.

Στο ΠΑΣΟΚ, η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ φαίνεται να μην έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις. Το 75% των πολιτών δηλώνει ότι δεν ικανοποιήθηκε καθόλου ή ικανοποιήθηκε μόνο λίγο από τις προτάσεις και την παρουσία του, ενώ μόλις το 13% δηλώνει ότι ικανοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό ή αρκετά.

Το 35% των πολιτών δηλώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να διεκδικήσει μία τρίτη θητεία ως πρωθυπουργός ενώ το 52% απαντά «όχι».

Σχετικά με ένα πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και στη δημοσκόπηση της Palmos «σίγουρα και πολύ πιθανό» να το ψήφιζε απαντά το 20%.

Στην ερώτηση «ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές», το 26% απαντά «μία συνεργασία των κομμάτων της αριστεράς».