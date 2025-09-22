newspaper
Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:04

Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν επίσης τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και την αλλαγή ισορροπίας αν έφτιαχναν κόμματα οι Τσίπρας και Σαμαράς

Σύνταξη
Spotlight

Κατώτερα των προσδοκιών της κυβέρνησης φαίνεται πως είναι τα ευρήματα από τις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις της Prorata και της Palmos Analysis, μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, καθώς όπως όλα δείχνουν οι πολίτες δεν φαίνεται να έχουν πειστεί από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.

Η δημοσκόπηση της Prorata για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών», καταγράφει την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα, καθώς και τα ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας, ακολουθούμενα από αυτά που αφορούν στο μεταναστευτικό (κυρίως λόγω της υψηλής τους ιεράρχησης από τους εκλογείς της ΝΔ και της Ελληνικής Λύσης) και στο σύστημα Υγείας (κυρίως λόγω της υψηλής τους ιεράρχησης από τους ψηφοφόρους του αριστερού ημισφαιρίου).

Εντός αυτού του τοπίου, ο κοινωνικός συναισθηματικός καμβάς συγκροτείται κυρίως στη βάση της απογοήτευσης, του θυμού και της απελπισίας, συναισθήματα τα οποία ανιχνεύονται ως πιο διευρυμένα μεταξύ των νεότερων ηλικιών και των χαμηλότερων εισοδημάτων.

Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Ως προς τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, προκύπτει μέτριος προς χαμηλός βαθμός ικανοποίησης, και εφόσον αυτές υλοποιηθούν, εξαιρετικά χαμηλή εκτίμηση επιδραστικότητας στην καθημερινότητα των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό όσων δηλώνουν σχετική ή υψηλή ικανοποίηση από τις εξαγγελίες φτάνει στο 24%, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι εφόσον αυτές υλοποιηθούν η ζωή τους θα βελτιωθεί πολύ ή αρκετά περιορίζεται στο 14%, αυτών που εκτιμούν ότι θα βελτιωθεί λίγο στο 25% και αυτών που ισχυρίζονται ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως βελτίωση στο 60%.

Αλλαγή ισορροπίας αν έφτιαχναν κόμμα Τσίπρας και Σαμαράς

Ως προς την οικονομία συνολικότερα, μόλις το 20% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από τις επιδόσεις της κυβέρνησης, το 22% όχι ιδιαίτερα, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία (58%) καθόλου. Την ίδια στιγμή, το 40% εκτιμάει ότι κανένα κόμμα δεν πιέζει επαρκώς την κυβέρνηση.

Εν συνεχεία, διερευνήθηκε η στάση της κοινής γνώμης απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Α. Τσίπρα και τον Α. Σαμαρά: το 8% δήλωσε ότι με βεβαιότητα θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, και το 12% ότι θα ήταν σχετικά πιθανό να το πράξει, ποσοστά τα οποία στην περίπτωση του Α. Σαμαρά περιορίζονται στο 3% και 10%, αντίστοιχα.

Δημοσκόπηση Prorata για την ΕΦΣΥΝ

Η πιο επιδραστική παρουσία του Α. Τσίπρα στα πολιτικά πράγματα, τεκμηριώνεται και από σημαντικές – αν και όχι ανατρεπτικού χαρακτήρα – μεταβολές στον δείκτη εμπιστοσύνης προσώπων για την πρωθυπουργία της χώρας: στη σχετική ερώτηση, χωρίς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, προηγείται ο Κ. Μητσοτάκης με 27% και ακολουθούν ο Ν. Ανδρουλάκης με 8% και η Ζ. Κωνσταντοπούλου, ο Κ. Βελόπουλος και ο Δ. Κουτσούμπας με 6%, ενώ όταν στη σχετική λίστα προστίθενται τα ονόματα τους, πρώτος παραμένει ο Κ. Μητσοτάκης με 25%, ακολουθεί με 11% ο Α. Τσίπρας, με 6% οι Κ. Βελόπουλος και Ν. Ανδρουλάκης, με 5% ο Γ.Γ. του ΚΚΕ και με 4% ο Α. Σαμαράς. Τέλος, το ποσοστό που λαμβάνει η απάντηση «δεν θα εμπιστευόμουν κάποιον από τους παραπάνω» συγκεντρώνει και στις δύο περιπτώσεις τη μερίδα του λέοντος (34% και 29%, αντίστοιχα).

Ενδιαφέρον έχουν και οι απαντήσεις στην ερώτηση: Ποια δύο χαρακτηριστικά θεωρείτε πιο σημαντικό να διαθέτει ένα κόμμα που ασκεί τη διακυβέρνηση της χώρας:

Χαμηλές πτήσεις της ΝΔ

Ως προς την εκλογική επιρροή των κομμάτων, χωρίς αναγωγή, η ΝΔ στη δημοσκόπηση της Prorata, παραμένει πρώτη αλλά σε σταθερά χαμηλές πτήσεις (23,5%), στη δεύτερη θέση εντοπίζεται το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση (10%), η Πλεύση Ελευθερίας, της οποίας η επιρροή μειώνεται στο 8%, το ΚΚΕ (8%) και ο  ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. (7%).

H δημοσκόπηση της Palmos

Η δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το The Opinion δείχνει πως μόλις το 17% των πολιτών δηλώνουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα βοηθήσουν τα οικονομικά του νοικοκυριού τους «Πολύ» ή «Αρκετά», ενώ το 28% αναφέρει ότι θα βοηθήσουν «Λίγο» και το 51% «Καθόλου».

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 22,6%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,7%, το ΚΚΕ με 6,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%.

Την κούρσα ωστόσο οδηγεί η «γκρίζα ζώνη» ( άκυρο ή λευκό/ δεν θα ψηφίσω/αναποφάσιστοι) με 22,9%.

Στο ΠΑΣΟΚ, η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ φαίνεται να μην έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις. Το 75% των πολιτών δηλώνει ότι δεν ικανοποιήθηκε καθόλου ή ικανοποιήθηκε μόνο λίγο από τις προτάσεις και την παρουσία του, ενώ μόλις το 13% δηλώνει ότι ικανοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό ή αρκετά.

Το 35% των πολιτών δηλώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να διεκδικήσει μία τρίτη θητεία ως πρωθυπουργός ενώ το 52% απαντά «όχι».

Σχετικά με ένα πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα,  και στη δημοσκόπηση της Palmos «σίγουρα και πολύ πιθανό» να το ψήφιζε απαντά το 20%.

Στην ερώτηση «ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές», το 26% απαντά «μία συνεργασία των κομμάτων της αριστεράς».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Markets
Deutsche Bank: Ο φόβος οδηγεί τις αγορές, οι 5 κρυφές ανησυχίες

Deutsche Bank: Ο φόβος οδηγεί τις αγορές, οι 5 κρυφές ανησυχίες

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη» – Τα μέτρα που προτείνει για την ευλογιά
Δηλώσεις Γκαρά 22.09.25

«Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη»: Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ευλογιά

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα, διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο
Πολιτική Γραμματεία 22.09.25

Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο

«Ήταν τέτοια η προχειρότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας» τονίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης που στις κλήσεις μαρτύρων - όπως είπε - συμπεριέλαβε ακόμη και νεκρούς υπουργούς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Τέμπη: Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση – Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση
Αντιπαράθεση 22.09.25

Στοιχειώνουν την κυβέρνηση τα Τέμπη - Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα Τέμπη και την μη ικανοποίηση της απαίτησης συγγενών των θυμάτων για εκταφή τον σορών.

Σύνταξη
Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη
Διπλωματία 22.09.25

Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή
Πολιτική 22.09.25

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή

Αναθερμαίνεται το φλερτ Φάμελλου – Χαρίτση, ο Δούκας ζητά δέσμευση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση μόνο των προοδευτικών, ένα «κόμμα Καρυστιανού» αναδιατάσσει οριζόντια το σκηνικό.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 21.09.25

Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Πρωτοβουλίες, με πρώτη πράξη την αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος. «Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα», λέει για τη Γάζα.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά

Ο Κυρ. Μητσοτάκης με «μασάζ» στους βουλευτές του προσπαθεί να τους πείσει να βάλουν πλάτη για να σωθεί η παρτίδα που φαίνεται χαμένη, ενώ αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά που μετά την εμφατική επιστροφή του στις πολιτικές παρεμβάσεις φαντάζει πιο κοντά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
Πολιτική 21.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη
Κυριακάτικη ανασκόπηση 21.09.25

Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια περιήγηση στα κυβερνητικά πεπραγμένα εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη ΝΔ λέει ο Δούκας – Να γίνει ένα μεγάλο δημοκρατικό συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη ΝΔ λέει ο Δούκας – Να γίνει ένα μεγάλο δημοκρατικό συνέδριο

Ο κ. Δούκας σημείωσε ότι «η απάντηση σε σημαντικά προβλήματα της χώρας, πρέπει να είναι μία προοδευτική απάντηση». Το επόμενο βήμα ανέφερε, είναι, για να μπορέσει να υπάρξει μία ξεκάθαρη προοδευτική απάντηση απέναντι στη σήψη, να γίνει ένα μεγάλο δημοκρατικό ανοιχτό συνέδριο

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει
«Όλοι στην απεργία» 20.09.25

Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει

Στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στην Θεσσαλονίκη μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση τόσο για τις πολιτικές της, όπως το 13ωρο, όσο και για τη στάση της στο Μεσανατολικό

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια
ΣΥΡΙΖΑ 20.09.25

Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια

«Παρακολουθώ 25 χρόνια τη ΔΕΘ - ποτέ κανένας πρωθυπουργός από όλα τα κόμματα δεν βγήκε να πει ότι δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες τι είπαμε - Προσβάλλει και τη νοημοσύνη των πολιτών», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»
«Εγώ και Εσύ» 22.09.25

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε ότι θεωρεί ότι «αν η Μαρινέλλα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να είχε φύγει εκείνο το βράδυ», λόγω της μεγαλειώδους στιγμής της στο Ηρώδειο.

Σύνταξη
Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας
Υβριδική επίθεση 22.09.25

Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας

Για υβριδική επίθεση μιλάει η Κομισιόν. Τα προβλήματα από την κυβερνοεπίθεση παραμένουν σε ορισμένα αεροδρόμια. Επιβεβαιώθηκε ότι οι χάκερ έπληξαν το σύστημα check-in ζητώντας λύτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ντρεπόμουν» – Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον
Πεθερά 22.09.25

«Ντρεπόμουν» - Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ δεν ενέκρινε τη σχέση της κόρης της Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ με τον Μάικλ Τζάκσον. Και στα νέα της απομνημονεύματα φροντίζει να τονίσει τη δυσαρέσκειά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεχίζουν για τρίτη σερί χρονιά το Trophy Tour, φέρνοντας τη γιορτή του ποδοσφαίρου αυτή τη φορά στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, το Σαββατοκύριακο 20 - 21 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη – Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια
Νέα εγκληματολογία 22.09.25

Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη - Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια

Μια υπόθεση βιασμού στις ΗΠΑ που έμεινε ανεξιχνίαστη για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες βρήκε τελικά τη λύση της χάρη σε μια πρωτοποριακή τεχνική DNA

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση
«Δεν είμαστε καλά» 22.09.25

«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την δημοσιότητα που έχει πάρει η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με τον τραγουδιστή.

Σύνταξη
Νότια Καρολίνα: 35χρονος κρατούσε κλειδωμένους 4 «ευάλωτους ενήλικες» και ζούσε με τα χρήματά τους
Δέκα χρόνια 22.09.25

Σοκ με 35χρονο που κρατούσε 4 «ευάλωτους ενήλικες» κλειδωμένους στο υπόγειό του και ζούσε με τα χρήματά τους

Ο 35χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα των θυμάτων του για δικό του όφελος, ενώ τους κρατούσε αιχμάλωτους στο υπόγειο του σπιτιού του για 10 ολόκληρα χρόνια

Σύνταξη
Άρειος Πάγος: Δηλώνει αναρμόδιος για την εκταφή των νεκρών μετά το αίτημα Ρούτσι – Καρυστιανού
Η ανακοίνωση 22.09.25 Upd: 16:29

Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή των νεκρών μετά το αίτημα Ρούτσι - Καρυστιανού

«Ο Πρόεδρος Εφετών είναι ο μόνος αρμόδιος» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Αρείου Πάγου - «Είναι νομικώς και ουσιαστικώς δεδομένο ότι κανένα δικαίωμα οποιουδήποτε διαδίκου δεν χάνεται», προστίθεται

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)
Άλλα Αθλήματα 22.09.25

Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο χαρακτήρισε ως «το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Σύνταξη
Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;
Περιφερειακή κυριαρχία 22.09.25

Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;

Η Τουρκία και το Ισραήλ βρίσκονται σε μια περίοδο αυξανόμενης καχυποψίας και στρατηγικής αντιπαράθεσης, με τη Συρία και την Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο των εντάσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουσκ: «Η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της»
Κόσμος 22.09.25

Προειδοποίηση Τουσκ: Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας

«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία - επ' αυτού δεν υπάρχει συζήτηση», προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Σύνταξη
Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;
Βίντεο 22.09.25

Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;

Η Αντζελίνα Τζολί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν κλήθηκε να απαντήσει σε μια δύσκολη ερώτηση: τι φοβάται ως καλλιτέχνις και ως Αμερικανίδα.

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές
Η ανάρτηση 22.09.25

Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές η Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για fake news - «Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας;», αναρωτιέται

Σύνταξη
Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της
«Eίναι στεναχωρημένος» 22.09.25

Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της

«Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα», είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα του MEGA

Σύνταξη
