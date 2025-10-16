Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Ευρυτανία και ειδικότερα στην περιοχή Αγία Παρασκευή.

Αυτοκίνητο τύπου τζιπ με δύο επιβάτες που πήγαιναν για κυνήγι, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.

Ο ένας εκ των δύο επιβατών, κατάφερε να βγει σώος από το όχημα και να αναζητήσει βοήθεια.

Χωρίς τις αισθήσεις του 75χρονος