Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 75χρονος

Σοβαρό τροχαίο στην Ευρυτανία - Ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες κατάφερε να βγει από το όχημα και να καλέσει σε βοήθεια

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Ευρυτανία και ειδικότερα στην περιοχή Αγία Παρασκευή.

Αυτοκίνητο τύπου τζιπ με δύο επιβάτες που πήγαιναν για κυνήγι, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.

Ο ένας εκ των δύο επιβατών, κατάφερε να βγει σώος από το όχημα και να αναζητήσει βοήθεια.

Χωρίς τις αισθήσεις του 75χρονος

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση από το κοντινότερο Κλιμάκιο της Φουρνάς, και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου, ενώ κλήθηκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ η οποία τελικά δε χρειάστηκε να επέμβει.Λίγο μετά τις 09:30 πυροσβέστες που κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα, απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον έτερο επιβάτη ηλικίας περίπου 75 ετών.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr επρόκειτο για κάτοικο της περιοχής και η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στην τοπική κοινωνία.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.

