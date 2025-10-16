Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 75χρονος
Σοβαρό τροχαίο στην Ευρυτανία - Ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες κατάφερε να βγει από το όχημα και να καλέσει σε βοήθεια
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Ευρυτανία και ειδικότερα στην περιοχή Αγία Παρασκευή.
Αυτοκίνητο τύπου τζιπ με δύο επιβάτες που πήγαιναν για κυνήγι, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.
Ο ένας εκ των δύο επιβατών, κατάφερε να βγει σώος από το όχημα και να αναζητήσει βοήθεια.
Χωρίς τις αισθήσεις του 75χρονος
Σύμφωνα με το lamiareport.gr επρόκειτο για κάτοικο της περιοχής και η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στην τοπική κοινωνία.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.
