Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας

Αιχμάλωτη των δικών της επιλογών δείχνει να είναι η αμερικανική κυβέρνηση καθώς οι δασμοί που πυροδότησαν τον εμπορικό πόλεμο με αρκετά κράτη αλλά κυρίως την Κίνα, επιστρέφουν ως μπούμερανγκ …

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες στον εν εξελίξει εμπορικό πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετρούν απώλειες, καθώς οι Αμερικανοί αγρότες σόγιας βλέπουν ότι χάνουν τη μεγάλη αγορά της Κίνας, τη μεγαλύτερη αγορά για το προϊόν τους και την ίδια στιγμή παρακολουθούν μουδιασμένοι τις τιμές να υποχωρούν.

Και σαν να μην φτάνουν αυτά οι παραγωγοί είδαν μόλις πριν από λίγες ημέρες την Κίνα να αγοράζει σόγια από την Αργεντινή, το παραπαίον νόμισμα της οποίας (το πέσο) διασώθηκε με μια γενναία παρέμβαση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αγορά συναλλάγματος από την αμερικανική κυβέρνηση!

Εξαγωγές

Σε ορισμένες πολιτείες όπως το Τενεσσί, η Βόρεια και η Νότια Ντακότα η καλλιέργεια σόγιας είναι βασική πηγή εισοδήματος για τα μεγάλα αγροκτήματα και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, εξάγεται. Μέχρι πρότινος στην Κίνα, αλλά φέτος για πρώτη φορά δεν υπάρχουν παραγγελίες στην έναρξη της νέας περιόδου συγκομιδής γεγονός κρίσιμο για τη χρηματοδότηση των όσων χρειάζονται : λιπάσματα, φυτοφάρμακα και εξοπλισμός.

Μάλιστα, οι καλλιεργητές είδαν στην περίοδο της πανδημίας Covid-19 να αυξάνονται οι τιμές των εφοδίων και να παραμένουν ακόμα σε υψηλά επίπεδα σε αντίθεση με τις τιμές για τη σόγια και άλλες καλλιέργειες -όπως το καλαμπόκι- που μειώνονται τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι συνθήκες αυτές προκαλούν ασφυξία και βάζουν σε περιπέτειες τους παραγωγούς που εξαιτίας της έλλειψης παραγγελιών, «κοκκινίζουν» για τις τράπεζες που έτσι δυσκολεύονται να ανανεώσουν τις πιστωτικές γραμμές.

Κρατική στήριξη

Κι ενώ αρχικά ο Αμερικανος πρόεδρος ήλπιζε πως θα μπορούσε να βρεθεί λύση στη συνάντηση του με τον προεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στην προσεχή σύνοδο του APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού) και οι αγρότες -κυρίως των μεσοδυτικων πολιτειων- είχαν εναποθέσει εκεί τις ελπίδες τους, την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση του δήλωνε πως «Η Αμερική δεν χρειάζεται να αγοράσει τρόφιμα από την Κίνα. Πρέπει να στηρίξουμε τους Αμερικανούς αγρότες».

pic.twitter.com/eTikBlBesD — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 14, 2025

Μια ημέρα πριν ,σε ενα απο τα στάδια κλιμάκωσης αυτης της εμπορικής αντιπαράθεσης , ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε την Κίνα με εμπάργκο στις εισαγωγές μαγειρικού ελαίου.

«Πιστεύω ότι το γεγονός ότι η Κίνα σκόπιμα δεν αγοράζει τη σόγια μας και προκαλεί δυσκολίες στους καλλιεργητές σόγιας μας αποτελεί μια οικονομικά εχθρική πράξη. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να τερματίσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με την Κίνα που σχετίζονται με το μαγειρικό λάδι και άλλα στοιχεία του εμπορίου, ως αντίποινα. Για παράδειγμα, μπορούμε εύκολα να παράγουμε μόνοι μας μαγειρικό λάδι, δεν χρειάζεται να το αγοράζουμε από την Κίνα», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Οι δασμοί είναι επιζήμιοι

Μάλιστα, με αυτή την ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιστρέψει στη θέση που είχε εκφράσει στην αρχή του μήνα λέγοντας ότι χρήματα από τους δασμούς θα μπορούσαν να δοθούν, ως στήριξη, στους αμερικανούς αγρότες.

Τότε, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε μιλήσει για χρηματοδοτική υποστήριξη των αγροτών και την εμπλοκή του Farm Credit Bureau (Ομοσπονδιακή Αρχή για την παροχή δανείων σε αγρότες και κτηνοτρόφους), «για να διασφαλίσουμε ότι οι αγρότες έχουν ό,τι χρειάζονται για τον επόμενο προγραμματισμό».

Οι αμερικανοί αγρότες δηλώνουν ότι προτιμούν η κυβέρνηση των ΗΠΑ να προωθεί το παγκόσμιο εμπόριο ώστε να μπορούν να έχουν έσοδα από την παραγωγή τους αντί να περιμένουν έκτακτες επιταγές βοήθειας από το κράτος, όπως λέει ένας από αυτούς στη USA Today.

Εξάλλου, σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Αμερικανικής Ενωσης Σόγιας (American Soybean Association-ASA) Κάλεμπ Ραγκλαντ, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ακύρωση της συνάντησης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι. «Οι εμπορικοί πόλεμοι είναι επιζήμιοι για όλους, και αυτές οι τελευταίες εξελίξεις είναι βαθιά απογοητευτικές σε μια στιγμή που οι καλλιεργητές σόγιας αντιμετωπίζουν μια ολοένα και αυξανόμενη οικονομική κρίση», υποστήριξε ο πρόεδρος της ASA.

Ενα βίντεο για τις εκλογές

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αμερικανοί αγρότες σόγιας, αποκτούν διαστάσεις στην κεντρική πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών, με τους Δημοκρατικούς να έχουν ήδη ετοιμάσει διαφημιστική καμπάνια ενοψει της προεκλογικής περιόδου, η οποία στοχεύει στις μεσοδυτικές πολιτείες, και κατηγορεί τον πρόεδρο Τραμπ για τις επιπτώσεις των δασμών στον αγροτικό τομέα.

Το βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων, όπως σημειώνει το Politico, παρουσιάζει τον παραγωγό σόγιας του Ιλινόις, Τζον Μπάρτμαν, ο οποίος εξηγεί ότι οι δασμοί του Trump έχουν ασκήσει «μεγάλη πίεση» στους αγρότες που βασίζονται στις εξαγωγές σε χώρες όπως η Κίνα.

America’s soybean farmers are at risk thanks to Trump’s tariffs. Watch our newest ad—now live in Iowa, Wisconsin, Michigan, Missouri, Ohio, and Kentucky. pic.twitter.com/UuL5fXqdXx — Democrats (@TheDemocrats) October 14, 2025

«Δεν θέλουμε διάσωση», προσθέτει, αναφερόμενος στο σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ να δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια τους επόμενους μήνες για να ενισχύσει τους αγρότες.

«Αυτό που κάνει [ο Τραμπ] είναι να καταστρέφει τις αγορές μας», προσθέτει ο Μπάρτμαν. «Και όταν αυτές οι αγορές εξαφανιστούν, δεν θα τις ξανακερδίσουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δείχνει να επιμένει στη θέση του για στήριξη των αμερικανών αγροτών και σήμερα επανήλθε με νεότερη ανάρτησή του :

pic.twitter.com/68yfAJZNek — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 16, 2025

Πηγή: ΟΤ