Το ποδόσφαιρο αλλάζει οθόνη, η UEFA εγκαινιάζει την εποχή του streaming

Η UEFA επιβεβαίωσε αυτό που ήδη χαρακτηρίζεται «ιστορική επανάσταση» στο ποδόσφαιρο: από τη σεζόν 2027 το Champions League αλλάζει οριστικά σελίδα και μεταβαίνει σε ένα υβριδικό μοντέλο μετάδοσης που δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο streaming. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός παγκόσμιου, αποκλειστικού πακέτου streaming, μέσω του οποίου θα μεταδίδεται ζωντανά ένας αγώνας ανά αγωνιστική σε ψηφιακή πλατφόρμα, παράλληλα με την κλασική τηλεοπτική κάλυψη.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια συνολική αναδιάρθρωση του τηλεοπτικού μοντέλου, η οποία περιλαμβάνει αναθεωρημένο ημερολόγιο αγώνων και τελετή έναρξης τύπου “opening match”, όπου ο κάτοχος του τροπαίου θα ξεκινά την υπεράσπισή του εντός έδρας, με μουσικό και ψυχαγωγικό θέαμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UEFA, οι αλλαγές αυτές αναμένεται να αυξήσουν τα ετήσια έσοδα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων σε πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των συλλόγων και την ελκυστικότητα του προϊόντος.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία θα προχωρήσει σε ταυτόχρονο διαγωνισμό παραχώρησης δικαιωμάτων στις πέντε μεγαλύτερες τηλεοπτικές αγορές (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο), με μακροχρόνιες συμβάσεις έως και τετραετίας. Στόχος είναι η οικονομική σταθερότητα και η προβλεψιμότητα των εσόδων, τόσο για τους κατόχους δικαιωμάτων όσο και για τις ίδιες τις ομάδες.

Ο αναλυτής Bruno Maia σχολίασε ότι πρόκειται για μια «τολμηρή αλλά ριψοκίνδυνη κίνηση», καθώς η αποκλειστικότητα στο streaming μπορεί να ενισχύσει τη δημοτικότητα των κορυφαίων αγώνων, αλλά παράλληλα να μειώσει τη συνολική προβολή μικρότερων συλλόγων. Παρ’ όλα αυτά, η UEFA φαίνεται αποφασισμένη να ακολουθήσει το παράδειγμα των αμερικανικών λιγκών και της Premier League, που έχουν ήδη στραφεί σε πιο στοχευμένα μοντέλα μετάδοσης.

Ένα ακόμη κομβικό σημείο είναι η είσοδος του Netflix στον χώρο των αθλητικών μεταδόσεων, που θεωρείται ορόσημο για την εξέλιξη του παγκόσμιου αθλητικού περιεχομένου. Η επιτυχία σειρών όπως το Drive to Survive της Formula 1 απέδειξε τη δυναμική του συνδυασμού αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Όπως εξηγεί η Danielle Vilhena, διευθύντρια έργων στην End to End, «η είσοδος του Netflix στο ζωντανό ποδόσφαιρο είναι συμβολική καθώς ανοίγει νέες δυνατότητες ορατότητας, ιδιαίτερα και για το γυναικείο ποδόσφαιρο».

Παράλληλα, ο Fábio Wolff, ειδικός στο αθλητικό marketing, υπενθυμίζει πως «η πανδημία επιτάχυνε το τέλος της εποχής όπου η ελεύθερη τηλεόραση είχε το μονοπώλιο των αθλητικών μεταδόσεων». Το streaming, όπως λέει, προσφέρει ευελιξία, προσωποποιημένο περιεχόμενο και άμεση πρόσβαση, ενώ επιτρέπει στους φιλάθλους να «μπαίνουν βαθύτερα» στην ιστορία και στα δεδομένα κάθε αγώνα.

Στην Ισπανία και τη Γαλλία, όπου τα δικαιώματα παραμένουν σε ισχυρούς παίκτες όπως η Telefónica και η Canal+, η UEFA βλέπει ευκαιρία για περαιτέρω σύγκλιση τηλεοπτικού και ψηφιακού περιεχομένου. Με το νέο μοντέλο, οι προβλέψεις δείχνουν αύξηση 18% στα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ενώ συνολικά οι διοργανώσεις της UEFA (Champions, Europa, Conference, Super Cup) εκτιμάται ότι θα αποφέρουν 4,4 δισ. ευρώ ετησίως από το 2027.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, το σχέδιο της Super League —που ποντάρει σε μια δωρεάν, ανοιχτή πλατφόρμα μετάδοσης— μοιάζει πλέον να κινείται σε διαφορετική τροχιά. Όμως η μεγάλη σκακιέρα των δικαιωμάτων συνεχίζει να αλλάζει, και όπως φαίνεται, το ποδόσφαιρο της επόμενης δεκαετίας θα παιχτεί πρώτα στις οθόνες μας — και ύστερα στο χορτάρι.