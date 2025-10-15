sports betsson
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το ποδόσφαιρο αλλάζει οθόνη, η UEFA εγκαινιάζει την εποχή του streaming
Ποδόσφαιρο 15 Οκτωβρίου 2025 | 18:16

Το ποδόσφαιρο αλλάζει οθόνη, η UEFA εγκαινιάζει την εποχή του streaming

Από το 2027 η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης περνά σε νέο μοντέλο μετάδοσης, με παγκόσμιο πακέτο streaming, νέο αγωνιστικό ημερολόγιο και φαντασμαγορική τελετή έναρξης.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σου «κόλλησε» ένα τραγούδι; Δεν είναι καθόλου τυχαίο…

Σου «κόλλησε» ένα τραγούδι; Δεν είναι καθόλου τυχαίο…

Spotlight

Η UEFA επιβεβαίωσε αυτό που ήδη χαρακτηρίζεται «ιστορική επανάσταση» στο ποδόσφαιρο: από τη σεζόν 2027 το Champions League αλλάζει οριστικά σελίδα και μεταβαίνει σε ένα υβριδικό μοντέλο μετάδοσης που δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο streaming. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός παγκόσμιου, αποκλειστικού πακέτου streaming, μέσω του οποίου θα μεταδίδεται ζωντανά ένας αγώνας ανά αγωνιστική σε ψηφιακή πλατφόρμα, παράλληλα με την κλασική τηλεοπτική κάλυψη.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια συνολική αναδιάρθρωση του τηλεοπτικού μοντέλου, η οποία περιλαμβάνει αναθεωρημένο ημερολόγιο αγώνων και τελετή έναρξης τύπου “opening match”, όπου ο κάτοχος του τροπαίου θα ξεκινά την υπεράσπισή του εντός έδρας, με μουσικό και ψυχαγωγικό θέαμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UEFA, οι αλλαγές αυτές αναμένεται να αυξήσουν τα ετήσια έσοδα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων σε πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των συλλόγων και την ελκυστικότητα του προϊόντος.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία θα προχωρήσει σε ταυτόχρονο διαγωνισμό παραχώρησης δικαιωμάτων στις πέντε μεγαλύτερες τηλεοπτικές αγορές (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο), με μακροχρόνιες συμβάσεις έως και τετραετίας. Στόχος είναι η οικονομική σταθερότητα και η προβλεψιμότητα των εσόδων, τόσο για τους κατόχους δικαιωμάτων όσο και για τις ίδιες τις ομάδες.

Ο αναλυτής Bruno Maia σχολίασε ότι πρόκειται για μια «τολμηρή αλλά ριψοκίνδυνη κίνηση», καθώς η αποκλειστικότητα στο streaming μπορεί να ενισχύσει τη δημοτικότητα των κορυφαίων αγώνων, αλλά παράλληλα να μειώσει τη συνολική προβολή μικρότερων συλλόγων. Παρ’ όλα αυτά, η UEFA φαίνεται αποφασισμένη να ακολουθήσει το παράδειγμα των αμερικανικών λιγκών και της Premier League, που έχουν ήδη στραφεί σε πιο στοχευμένα μοντέλα μετάδοσης.

Ένα ακόμη κομβικό σημείο είναι η είσοδος του Netflix στον χώρο των αθλητικών μεταδόσεων, που θεωρείται ορόσημο για την εξέλιξη του παγκόσμιου αθλητικού περιεχομένου. Η επιτυχία σειρών όπως το Drive to Survive της Formula 1 απέδειξε τη δυναμική του συνδυασμού αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Όπως εξηγεί η Danielle Vilhena, διευθύντρια έργων στην End to End, «η είσοδος του Netflix στο ζωντανό ποδόσφαιρο είναι συμβολική καθώς ανοίγει νέες δυνατότητες ορατότητας, ιδιαίτερα και για το γυναικείο ποδόσφαιρο».

Παράλληλα, ο Fábio Wolff, ειδικός στο αθλητικό marketing, υπενθυμίζει πως «η πανδημία επιτάχυνε το τέλος της εποχής όπου η ελεύθερη τηλεόραση είχε το μονοπώλιο των αθλητικών μεταδόσεων». Το streaming, όπως λέει, προσφέρει ευελιξία, προσωποποιημένο περιεχόμενο και άμεση πρόσβαση, ενώ επιτρέπει στους φιλάθλους να «μπαίνουν βαθύτερα» στην ιστορία και στα δεδομένα κάθε αγώνα.

Στην Ισπανία και τη Γαλλία, όπου τα δικαιώματα παραμένουν σε ισχυρούς παίκτες όπως η Telefónica και η Canal+, η UEFA βλέπει ευκαιρία για περαιτέρω σύγκλιση τηλεοπτικού και ψηφιακού περιεχομένου. Με το νέο μοντέλο, οι προβλέψεις δείχνουν αύξηση 18% στα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ενώ συνολικά οι διοργανώσεις της UEFA (Champions, Europa, Conference, Super Cup) εκτιμάται ότι θα αποφέρουν 4,4 δισ. ευρώ ετησίως από το 2027.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, το σχέδιο της Super League —που ποντάρει σε μια δωρεάν, ανοιχτή πλατφόρμα μετάδοσης— μοιάζει πλέον να κινείται σε διαφορετική τροχιά. Όμως η μεγάλη σκακιέρα των δικαιωμάτων συνεχίζει να αλλάζει, και όπως φαίνεται, το ποδόσφαιρο της επόμενης δεκαετίας θα παιχτεί πρώτα στις οθόνες μας — και ύστερα στο χορτάρι.

Headlines:
Business
ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η δημόσια πρόταση της Euronext

ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η δημόσια πρόταση της Euronext

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σου «κόλλησε» ένα τραγούδι; Δεν είναι καθόλου τυχαίο…

Σου «κόλλησε» ένα τραγούδι; Δεν είναι καθόλου τυχαίο…

Economy
Υπουργείο Οικονομικών: Γιατί αλλάζει το πλαίσιο για τις δημόσιες προτάσεις και τις διαγραφές μετοχών

Υπουργείο Οικονομικών: Γιατί αλλάζει το πλαίσιο για τις δημόσιες προτάσεις και τις διαγραφές μετοχών

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 15.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε viral με το στυλ… καθηγητή και τσάντα Hermès αξίας 10.900 ευρώ – Τα χειροκροτήματα του Γιαμάλ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον ίδιο τον Πορτογάλο σταρ να σχολιάζει το επίτευγμά του.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε viral με το στυλ… καθηγητή και τσάντα Hermès αξίας 10.900 ευρώ – Τα χειροκροτήματα του Γιαμάλ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον ίδιο τον Πορτογάλο σταρ να σχολιάζει το επίτευγμά του.

Σύνταξη
Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά

Στέφανος Τζίμας και Χάρι Κέιν «μοιράζονται» μέχρι τώρα στη σεζόν την πρωτιά στην παραγωγικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα αμφότεροι, σκοράρουν ή «φτιάχνουν» ένα γκολ κάθε 42 λεπτά!

Σύνταξη
Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες
On Field 15.10.25

Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες

Οι Άγγλοι βλέπουν στο πρόσωπο του Τούχελ, τον προπονητή που μπορεί να οδηγήσει τα «λιοντάρια» στην κατάκτηση του Μουντιάλ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μέσω Linkedin έτοιμος για την Primera
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Μέσω Linkedin έτοιμος για την Primera

Η ιστορία του τερματοφύλακα που βρήκε ομάδα μέσω LinkedIn: Από την καραντίνα στη Βραζιλία στην κορυφή του Κάδιθ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού

Δεν... γίνεται να χάσει το βραβείο Golden Boy Web 2025 ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος προηγείται με ποσοστό 50,1% στον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας του «tuttosport».

Σύνταξη
Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να θέτει την ομαλή διεξαγωγή του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου σε κίνδυνο, αυτή τη φορά απειλώντας να αλλάξει την έδρα των προγραμματισμένων για τη Βοστώνη αγώνων, λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων της δημάρχου, Μισέλ Γου.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά

Η Αγγλία η τελευταία χρονικά αλλά και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 - Άλλες 28 χώρες έχουν ήδη πάρει το «εισιτήριο».

Σύνταξη
Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)

Ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου ανήκει αποκλειστικά πλέον στον Λιονέλ Μέσι... Όσον αφορά στους κορυφαίους σκόρερ με τις Εθνικές, ο Αργεντινός είναι δεύτερος με 114.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 15.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.10.25

Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο κατά την επιστροφή του φερόμενου ως εκτελεστή στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά την δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Σύνταξη
Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε viral με το στυλ… καθηγητή και τσάντα Hermès αξίας 10.900 ευρώ – Τα χειροκροτήματα του Γιαμάλ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Επιβεβαιώνεται πως οι ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος στην Καραϊβική με επιβαίνοντες από την Κολομβία
Κόσμος 15.10.25

Επιβεβαιώνεται πως οι ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος στην Καραϊβική με επιβαίνοντες από την Κολομβία

Το CNN επιβεβαίωσε πως ένα από τα χτυπήματα των ΗΠΑ στην Καραϊβική αφορούσε επιβαίνοντες από την Κολομβία, δικαιώνοντας έτσι τον πρόεδρο της χώρας Γκουστάβο Πέτρο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες
Παράνομοι εποικισμοί 15.10.25

Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες

Μόνο τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 έχουν σημειωθεί περισσότερες από 1.000 βίαιες επιθέσεις από παράνομους εποίκους στην Δυτική Όχθη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;
Κόσμος 15.10.25

«Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;

Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι στην Ινδία έχουν κατηγορηθεί, καθώς η αρχική προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης έχει προκαλέσει ευρύτερες διαμαρτυρίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τo εμβληματικό t-shirt της Vivienne Westwood με τα γυναικεία στήθη επιστρέφει (για καλό σκοπό)
Κληρονομιά 15.10.25

Τo εμβληματικό t-shirt της Vivienne Westwood με τα γυναικεία στήθη επιστρέφει (για καλό σκοπό)

Η εγγονή της Vivienne Westwood, Cora Corré, ανακοίνωσε ένα νέο πρότζεκτ, το οποίο επαναπροσδιορίζει κομμάτια από το αρχείο της σχεδιάστριας, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων

O κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη μία είπε ότι η κυβέρνηση δε θα κάνει «μια 'επιθετική' κίνηση» να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από τον Άγνωστο Στρατιώτη, όμως επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει οποιασδήποτε μορφή διαμαρτυρίας στο σημείο. Τι σχεδιάζει το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον ίδιο τον Πορτογάλο σταρ να σχολιάζει το επίτευγμά του.

Σύνταξη
Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή).

Σύνταξη
Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά

Στέφανος Τζίμας και Χάρι Κέιν «μοιράζονται» μέχρι τώρα στη σεζόν την πρωτιά στην παραγωγικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα αμφότεροι, σκοράρουν ή «φτιάχνουν» ένα γκολ κάθε 42 λεπτά!

Σύνταξη
Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας
The Good Life 15.10.25

Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας

Ο αριστοτέχνης εικονογράφος που δημιούργησε τις εμβληματικές αφίσες ονειρικών ταινιών της νοσταλγίας μας, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι συγκρούσεις αναγκάζουν 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Νότιο Σουδάν – Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο
Κόσμος 15.10.25

Οι συγκρούσεις αναγκάζουν 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Νότιο Σουδάν – Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο

Η ανανέωση των συγκρούσεων μεταξύ των αντιπάλων ηγετών αναγκάζει μαζική έξοδο πέρα από τα σύνορα του Νοτίου Σουδάν, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για επέκταση του πολέμου

Σύνταξη
«Καρφιά» από Καραμανλή για κρίση απονομιμοποίησης και απαξίωσης, «βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους»
«Μείζονα θεσμική κρίση» 15.10.25

«Καρφιά» από Καραμανλή για κρίση απονομιμοποίησης και απαξίωσης, «βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους»

Μία από τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών που ασχολούνται ενεργά με τα κοινά είναι το κίνητρο που τους ωθεί στην πολιτική, ήταν το πρώτο «καρφί» στην ηχηρή παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή. Μιλώντας για την κρίση εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς και κρίση αμφισβήτησης προειδοποίησε για «πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή
Ελλάδα 15.10.25 Upd: 19:23

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση της δολοφονικής επίθεσης στη Φοινικούντα πριν την απολογία των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
«Άμεσες επιπτώσεις»: Πώς το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης επηρεάζει τις διεθνείς κλιματικές πολιτικές
Κόσμος 15.10.25

«Άμεσες επιπτώσεις»: Πώς το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης επηρεάζει τις διεθνείς κλιματικές πολιτικές

Από ακυρωμένα ηλιακά έργα μέχρι αύξηση της ρύπανσης – πώς το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ απειλεί τους κλιματικούς στόχους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»
Μπάσκετ 15.10.25

Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο χαρακτήρισε παράλογη την απόφαση του Ερυθρού Αστέρα να απολύσει τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, από την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βελιγραδίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»
Buongiorno 15.10.25

Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»

Η Μάρω Κοντού άνοιξε την καρδιά της στη Φαίη Σκορδά, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζήλια, την αυτοπεποίθηση, τη φιλαρέσκεια και τη βαθιά ανάγκη της —πλέον— για ανωνυμία

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο