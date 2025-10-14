Η μεγάλη αλλαγή που ετοιμάζει η UEFA στο Champions League (pic)

Το Champions League ανανεώθηκε ριζικά την περασμένη σεζόν, μετά την εισαγωγή της μορφής του League Phase, όμως φαίνεται ότι έρχονται κι άλλες καινοτομίες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση της UEFA.

Συγκεκριμένα, από τη σεζόν 2027/28, την εναρκτήρια βραδιά της League Phase θα ανοίγει ο πρωταθλητής της περασμένης περιόδου, με στόχο να κατανεμηθούν καλύτερα οι αγώνες, αλλά και να αυξηθεί η ακροαματικότητα.

Δεδομένου ότι η πρώτη αγωνιστική της League Phase δεν επηρεάζεται από άλλη διοργάνωση (Europa League, Conference League), οι αναμετρήσεις θα «σπάσουν» σε τρεις ημέρες, με τον πρωταθλητή Ευρώπης να ανοίγει τη διοργάνωση την Τρίτη και τα υπόλοιπα ματς να «σπάνε» σε Τετάρτη και Πέμπτη.

Δείτε τη νέα καινοτομία στο Champions League

European football chiefs have introduced a new format for the men’s Champions League, starting in 2027-28, that will see the competition begin with a standalone Tuesday night match at the home of the reigning champions. The rest of the opening league matches will then be played… pic.twitter.com/PQoHc1azEo — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 13, 2025

«Το να τεθεί στην άκρη το πρώτο παιχνίδι αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για την αύξηση της αξίας και θα μπορούσε να δει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του πλανήτη από τον κόσμο της μουσικής να εμφανίζονται σε αυτό που θα εξελιχθεί σε εκδήλωση», σύμφωνα με την Daily Mail.

Το προτεινόμενο νέο φορμάτ του Champions League έρχεται μετά από δημοσίευμα που αναφέρει ότι η UEFA θα προκηρύξει τις προσφορές για τη διαδικασία ανάθεσης των διοργανώσεών της από το 2027 και μετά τις επόμενες εβδομάδες.