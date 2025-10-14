Η μεγάλη αλλαγή που ετοιμάζει η UEFA στο Champions League (pic)
Το Champions League αναμένεται να ξεκινήσει τη νέα σεζόν με έναν πολύ… ιδιαίτερο τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
- Όταν πρωτοεφαρμόστηκε ο δακτύλιος στην Αθήνα
- Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»
- Τραγωδία με μετανάστες που επέβαιναν σε φουσκωτό - Δύο νεκροί, ο ένας ανήλικος
- Ποια χώρα δίνει «δώρο» σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου
Το Champions League ανανεώθηκε ριζικά την περασμένη σεζόν, μετά την εισαγωγή της μορφής του League Phase, όμως φαίνεται ότι έρχονται κι άλλες καινοτομίες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση της UEFA.
Συγκεκριμένα, από τη σεζόν 2027/28, την εναρκτήρια βραδιά της League Phase θα ανοίγει ο πρωταθλητής της περασμένης περιόδου, με στόχο να κατανεμηθούν καλύτερα οι αγώνες, αλλά και να αυξηθεί η ακροαματικότητα.
Δεδομένου ότι η πρώτη αγωνιστική της League Phase δεν επηρεάζεται από άλλη διοργάνωση (Europa League, Conference League), οι αναμετρήσεις θα «σπάσουν» σε τρεις ημέρες, με τον πρωταθλητή Ευρώπης να ανοίγει τη διοργάνωση την Τρίτη και τα υπόλοιπα ματς να «σπάνε» σε Τετάρτη και Πέμπτη.
Δείτε τη νέα καινοτομία στο Champions League
European football chiefs have introduced a new format for the men’s Champions League, starting in 2027-28, that will see the competition begin with a standalone Tuesday night match at the home of the reigning champions.
The rest of the opening league matches will then be played… pic.twitter.com/PQoHc1azEo
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 13, 2025
«Το να τεθεί στην άκρη το πρώτο παιχνίδι αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για την αύξηση της αξίας και θα μπορούσε να δει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του πλανήτη από τον κόσμο της μουσικής να εμφανίζονται σε αυτό που θα εξελιχθεί σε εκδήλωση», σύμφωνα με την Daily Mail.
Το προτεινόμενο νέο φορμάτ του Champions League έρχεται μετά από δημοσίευμα που αναφέρει ότι η UEFA θα προκηρύξει τις προσφορές για τη διαδικασία ανάθεσης των διοργανώσεών της από το 2027 και μετά τις επόμενες εβδομάδες.
- Ποδοσφαιριστής συνελήφθη μέσα στο γήπεδο πριν το Κόστα Ρίκα – Νικαράγουα
- Πήρε θέση η Μπενφίκα: «Ο Παυλίδης δεν πωλείται, τον θέλει ο Μουρίνιο»
- Η μεγάλη αλλαγή που ετοιμάζει η UEFA στο Champions League (pic)
- Πρεμιέρα στο Champions League για τον Ολυμπιακό, με αντίπαλο τη Μλάντοστ
- Θετικά νέα για την υγεία του Σουμάχερ: «Είναι ένα σημάδι ζωής…» (pic)
- Προκριματικά EURO U-21: Κόντρα στη Λετονία για το 3/3 η Εθνική Ελπίδων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις