UEFA: «Αποκλείονται αλλαγές στο Champions League»

«Δεν θα αλλάξουμε το Champions League». Κατηγορηματική είναι η UEFA που απάντησε στις προτάσεις της A22 Sports Management, του οργανισμού που προωθεί την ευρωπαϊκή Superlega. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επιβεβαίωσε στο Reuters ότι πραγματοποιήθηκαν ανεπίσημες συζητήσεις μεταξύ των μερών, χωρίς να γίνει γνωστό αν είχαν άλλο περιεχόμενο.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Γενικός Γραμματέας της UEFA, κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, συναντήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις σε δημόσια πλαίσια με τον συνιδρυτή της A22 Sports Management, κ. Ανας Λαγλάρι. Από αυτές τις συνομιλίες δεν προέκυψαν επίσημα αποτελέσματα», δήλωσε η UEFA σήμερα (9/10).

Και προχώρησε στη διάψευση: «Επαναλαμβάνουμε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχουν σχέδια για αλλαγή της μορφής του UEFA Champions League». Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της A22, Μπερντ Ράιχαρτ, και ο συνιδρυτής Ανας Λαγλάρι προσπάθησαν να παρουσιάσουν την πρόταση για μια “Unify League” ως συμπληρωματική προς τα εθνικά πρωταθλήματα, αντί να είναι άμεσος ανταγωνιστής των διοργανώσεων της UEFA.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι πλέον δεν υπάρχει το μπλοκ της ευρωπαϊκής Superlega, καθώς οι ποδοσφαιρικοί οργανισμοί και οι εθνικές λίγκες έχουν διαρκώς αντιταχθεί στην ιδέα, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πυραμίδα. Το αρχικό έργο της ευρωπαϊκής Superlega κατέρρευσε το 2021 μετά από έντονη αντίδραση φιλάθλων, κυβερνήσεων και ολόκληρης της ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Δώδεκα μεγάλοι σύλλογοι είχαν αρχικά δημιουργήσει μέτωπο απόσχισης με τη φιλοδοξία να δημιουργήσουν την διαχωριστική αυτή διοργάνωση, η οποία θα τους εξασφάλιζε μόνιμη συμμετοχή, αλλά εννέα αποσύρθηκαν γρήγορα. Η ιδέα αναβίωσε στη συνέχεια από την A22, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2023 ότι οι περιορισμοί της UEFA σε ανταγωνιστικές διοργανώσεις ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού του κοινοτικού δικαίου αλλά πλέον δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Τελευταία άλλαξε στάση μέχρι και η Μπαρτσελόνα και πιθανόν το ίδιο να συμβεί και με την Ρεάλ. Κανείς δεν θέλει να διασπαστούν οι σύλλογοι και για αυτό η πρόταση της Α22 έγινε στην UEFA.