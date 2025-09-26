Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες

Με αφορμή τις δυσάρεστες εξελίξεις στη Λίβερπουλ με τον τραυματισμό του Λεόνι στον αγώνα κόντρα στη Σαουθάμπτον, (υπέστη ρήξη χιαστού), οι Reds θα γίνουν η πρώτη ομάδα που θα αξιοποιήσουν τον νέο κανονισμό της UEFA.

Συγκεκριμένα, προ ολίγων ημερών, η UEFA είχε γνωστοποιήσει ότι κάθε ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να κάνει μία αλλαγή στη λίστα που έχει καταθέσει για τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτή η τροποποίηση έγινε στους κανονισμούς ώστε να υπάρξει ευχέρεια στις επιλογές των ρόστερ των συλλόγων, σε περίπτωση που κάποιος παίκτης τραυματιστεί ή πάσχει από μακροχρόνια ασθένεια.

Συνεπώς, η Λίβερπουλ, λόγω και της παρουσίας της στο Champions League, θα γίνει η πρώτη ομάδα που θα αξιοποιήσει τον νέο κανονισμό και στη θέση του Λεόνι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του, θα προστεθεί ο Φεντερίκο Κιέζα ως νέο μέλος της ευρωπαϊκής λίστας του συλλόγου του μέρσεσαϊντ.

Η ανακοίνωση της UEFA σχετικά με τον νέο κανονισμό:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση των κανονισμών των διοργανώσεων της UEFA για την περίοδο 2025/26, ώστε να επιτρέπεται η προσωρινή αντικατάσταση έως και ενός παίκτη με μακροχρόνιο τραυματισμό ή ασθένεια κατά τη διάρκεια της League Phase, μέχρι και την 6η αγωνιστική».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή, καθώς μέχρι πρότινος επιτρεπόταν να υπάρξουν τροποποιήσεις στις λίστες μόνο στις φάσεις των ομίλων και στις νοκ άουτ φάσεις.

H εν λόγω τροποποίηση διευκολύνει αρκετά τις συμμετέχουσες ομάδες στις διοργανώσεις της UEFA, αφού σε περίπτωση «απώλειας» οι σύλλογοι μπορούν να καλύψουν το κενό άμεσα, χωρίς να προστίθεται περαιτέρω πίεση στους παίκτες.

Θυμίζουμε, ενδεικτικά, ότι τη περυσινή χρονιά είχαν τραυματιστεί κι άλλοι παίκτες κορυφαίων ομάδων νωρίς στη σεζόν, όπως ο Ρόδρι και πλέον με τη συγκεκριμένη αλλαγή, θα αφαιρεθεί ένα επιπλέον «βάρος» από τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές σε περίπτωση που προκληθεί κάποιο πλήγμα.