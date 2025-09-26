Βαθμολογία UEFA: Ξέφυγε η Ελλάδα από τις Νορβηγία, Δανία και πλησίασε την Τσεχία
Εδωσε ώθηση και στην Ελλάδα η εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιούγκ Μπόις για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League
- Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό
- «Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη
- Το ξέσπασμα της Κάρλα Μπρούνι μετά την καταδίκη του Σαρκοζί – Δείτε το βίντεο
- «Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές
Μια χαρά! Οι νίκες των Ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη φέρνουν βαθμούς και για την χώρα στη βαθμολογία της UEFA. Ετσι, έδωσε ώθηση το εκτός έδρας τρίποντο επί της Γιούγκ Μπόις για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League καθώς πρόσθεσε 400 βαθμούς στο «σακούλι», ενώ προηγήθηκε και η ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Μετά την ολοκλήρωση της βραδιάς η Ελλάδα παραμένει στην 11η θέση, ενώ ξέφυγε από τις Νορβηγία, Δανία και τους υπόλοιπους διώκτες της (Πολωνία, Αυστρία) και παράλληλα πλησίασε την δέκατη Τσεχία.
Η Νορβηγία δεν συγκέντρωσε βαθμούς, η Τσεχία πήρε 200 από την ισοπαλία της Βικτόρια Πλζεν στην Ουγγαρία απέναντι στη Φερεντσβάρος και η Ελλάδα την πλησίασε στους 2.388 βαθμούς.
Αναλυτικά:
Η βαθμολογία της UEFA
09. Τουρκία 43.600 (+2.800 – 3/5)
10. Τσεχία 40.300 (+3.200 – 4/5)
11. Ελλάδα 38.312 (+4.100 – 4/5)
12. Νορβηγία 36.987 (+3.800 – 2/5)
13. Δανία 35.981 (+6.125 – 2/4)
14. Πολωνία 35.875 (+4.875 – 4/4)
15. Αυστρία 32.050 (+2.300 – 3/5)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16η – 22η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
- Κόντης: «Νίκη που θα δώσει αυτοπεποίθηση και θα απελευθερώσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού»
- Ρεάλ Οβιέδο – Μπαρτσελόνα 1-3: Το… γύρισε και γλίτωσε το κάζο
- Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League
- Βαθμολογία UEFA: Ξέφυγε η Ελλάδα από τις Νορβηγία, Δανία και πλησίασε την Τσεχία
- Όλα τα γκολ της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League – Η βαθμολογία (vids+pic)
- Γιούνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Άλλος στην Ευρώπη, άλλος στην Ελλάδα και πρεμιέρα με «τεσσάρα» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις