Βαθμολογία UEFA: Ξέφυγε η Ελλάδα από τις Νορβηγία, Δανία και πλησίασε την Τσεχία

Μια χαρά! Οι νίκες των Ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη φέρνουν βαθμούς και για την χώρα στη βαθμολογία της UEFA. Ετσι, έδωσε ώθηση το εκτός έδρας τρίποντο επί της Γιούγκ Μπόις για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League καθώς πρόσθεσε 400 βαθμούς στο «σακούλι», ενώ προηγήθηκε και η ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Μετά την ολοκλήρωση της βραδιάς η Ελλάδα παραμένει στην 11η θέση, ενώ ξέφυγε από τις Νορβηγία, Δανία και τους υπόλοιπους διώκτες της (Πολωνία, Αυστρία) και παράλληλα πλησίασε την δέκατη Τσεχία.

Η Νορβηγία δεν συγκέντρωσε βαθμούς, η Τσεχία πήρε 200 από την ισοπαλία της Βικτόρια Πλζεν στην Ουγγαρία απέναντι στη Φερεντσβάρος και η Ελλάδα την πλησίασε στους 2.388 βαθμούς.

Αναλυτικά:

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 43.600 (+2.800 – 3/5)

10. Τσεχία 40.300 (+3.200 – 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (+4.100 – 4/5)

12. Νορβηγία 36.987 (+3.800 – 2/5)

13. Δανία 35.981 (+6.125 – 2/4)

14. Πολωνία 35.875 (+4.875 – 4/4)

15. Αυστρία 32.050 (+2.300 – 3/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η – 22η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –