Όλα τα γκολ της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League – Η βαθμολογία (vids+pic)
Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League - Δείτε γκολ και highlights - Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική.
Γκολ και θέαμα στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι με την Γιουνγκ Μπόις και επικράτησε εύκολα με 4-1.
Η Άστον Βίλα νίκησε εντός έδρας την Μπολόνια με 1-0.
Διπλό για τη Λιόν στην Ολλανδία, με τη γαλλική ομάδα να κερδίζει την Ουτρέχτη με 1-0.
Εκτός έδρας νίκη και για τη Γκενκ επί της Ρέιντζερς με 1-0.
Μεγάλο διπλό για την Πόρτο στην έδρα της Σάλτσμπουργκ με 1-0.
Τρίποντο για την Στουτγκάρδη απέναντι στην Θέλτα (2-1).
Ισοπαλία στην Ουγγαρία ανάμεσα στην Φερεντσβάρος και την Βικτόρια Πλζεν με 1-1.
Η Λιλ τα… χρειάστηκε απέναντι στη μαχητική Μπραν, αλλά τελικά πήρε το τρίποντο επικρατώντας με 2-1.
Εκτός έδρας νίκη για την Στεάουα Βουκουρεστίου επί της Γκόου Αχέντ Ινγκλς με 1-0.
Στα χθεσινά παιχνίδια, η Νότιγχαμ Φόρεστ ήρθε ισόπαλη 2-2 στην Ισπανία με την Μπέτις.
Η Μίντιλαντ επικράτησε εντός έδρας της Στουρμ Γκρατς με 2-0.
Ο ΠΑΟΚ έχασε πολλές ευκαιρίες και μοιραία έμεινε στο 0-0 με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Η Ρόμα με βασικό τον Τσιμίκα επικράτησε στη Γαλλία της Νις με 2-1
Εντός έδρας τρίποντο για την Φράιμπουργκ απέναντι στη Βασιλεία (2-1).
Η Ντιναμό πήρε το ντέρμπι με την Φενερμπαχτσέ, επικρατώντας με 3-1.
Μεγάλο διπλό της Λουντογκόρετς στη Σουηδία επί της Μάλμε με 2-1.
Ισοπαλία στο Βελιγράδι ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Σέλτικ με 1-1.
Η Μπράγκα δυσκολεύτηκε, αλλά νίκησε την Φέγενορντ με 1-0.
Τα αποψινά αποτελέσματα:
Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς 2-0
ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ 1-1
Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε 3-1
Μάλμε – Λουντογκόρετς 1-2
Νις – Ρόμα 1-2
Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
Φράιμπουργκ – Βασιλεία 2-1
Μπράγκα – Φέγενορντ 1-0
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της Πέμπτης (25/9)
Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκουρεστίου 0-1
Λιλ – Μπραν 2-1
Άστον Βίλα – Μπολόνια 1-0
Ουτρέχτη – Λιόν 0-1
Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν 1-1
Ρέιντζερς – Γκενκ 0-1
Σάλτσμπουργκ – Πόρτο 0-1
Στουτγκάρδη – Θέλτα 2-1
Γιουγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase
02/10 19:45 Μπολόνια – Φράιμπουργκ
02/10 19:45 Σέλτικ – Μπράγκα
02/10 19:45 Στεάουα – Γιούνγκ Μπόις
02/10 19:45 Φενέρμπαχτσε – Νις
02/10 19:45 Λουντογκόρετς – Μπέτις
02/10 19:45 Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς
02/10 19:45 Ρόμα – Λιλ
02/10 19:45 Μπραν – Ουτρέχτη
02/10 19:45 Βικτόρια Πλζεν – Μάλμε
02/10 22:00 Βασιλεία – Στουργκάρδη
02/10 22:00 Θέλτα – ΠΑΟΚ
02/10 22:00 Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας
02/10 22:00 Φέγενορντ – Άστον Βίλα
02/10 22:00 Γκενκ – Φερεντσβάρος
02/10 22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ
02/10 22:00 Νότιγχαμ – Μίντιλαντ
02/10 22:00 Λιόν – Ζάλτσμπουργκ
02/10 22:00 Στουρμ Γκρατς – Ρέιντζερς
Όλα τα γκολ της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League – Η βαθμολογία (vids+pic)
