Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Όλα τα γκολ της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League – Η βαθμολογία (vids+pic)
Ποδόσφαιρο 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:03

Όλα τα γκολ της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League – Η βαθμολογία (vids+pic)

Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League - Δείτε γκολ και highlights - Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική.

Γκολ και θέαμα στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι με την Γιουνγκ Μπόις και επικράτησε εύκολα με 4-1.

Η Άστον Βίλα νίκησε εντός έδρας την Μπολόνια με 1-0.

Διπλό για τη Λιόν στην Ολλανδία, με τη γαλλική ομάδα να κερδίζει την Ουτρέχτη με 1-0.

Εκτός έδρας νίκη και για τη Γκενκ επί της Ρέιντζερς με 1-0.

Μεγάλο διπλό για την Πόρτο στην έδρα της Σάλτσμπουργκ με 1-0.

Τρίποντο για την Στουτγκάρδη απέναντι στην Θέλτα (2-1).

Ισοπαλία στην Ουγγαρία ανάμεσα στην Φερεντσβάρος και την Βικτόρια Πλζεν με 1-1.

Η Λιλ τα… χρειάστηκε απέναντι στη μαχητική Μπραν, αλλά τελικά πήρε το τρίποντο επικρατώντας με 2-1.

Εκτός έδρας νίκη για την Στεάουα Βουκουρεστίου επί της Γκόου Αχέντ Ινγκλς με 1-0.

Στα χθεσινά παιχνίδια, η Νότιγχαμ Φόρεστ ήρθε ισόπαλη 2-2 στην Ισπανία με την Μπέτις.

Η Μίντιλαντ επικράτησε εντός έδρας της Στουρμ Γκρατς με 2-0.

Ο ΠΑΟΚ έχασε πολλές ευκαιρίες και μοιραία έμεινε στο 0-0 με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Ρόμα με βασικό τον Τσιμίκα επικράτησε στη Γαλλία της Νις με 2-1

Εντός έδρας τρίποντο για την Φράιμπουργκ απέναντι στη Βασιλεία (2-1).

Η Ντιναμό πήρε το ντέρμπι με την Φενερμπαχτσέ, επικρατώντας με 3-1.

Μεγάλο διπλό της Λουντογκόρετς στη Σουηδία επί της Μάλμε με 2-1.

Ισοπαλία στο Βελιγράδι ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Σέλτικ με 1-1.

Η Μπράγκα δυσκολεύτηκε, αλλά νίκησε την Φέγενορντ με 1-0.

Τα αποψινά αποτελέσματα:

Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς 2-0
ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ 1-1
Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε 3-1
Μάλμε – Λουντογκόρετς 1-2
Νις – Ρόμα 1-2
Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
Φράιμπουργκ – Βασιλεία 2-1
Μπράγκα – Φέγενορντ 1-0

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της Πέμπτης (25/9)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκουρεστίου 0-1
Λιλ – Μπραν 2-1
Άστον Βίλα – Μπολόνια 1-0
Ουτρέχτη – Λιόν 0-1
Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν 1-1
Ρέιντζερς – Γκενκ 0-1
Σάλτσμπουργκ – Πόρτο 0-1
Στουτγκάρδη – Θέλτα 2-1
Γιουγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase

02/10 19:45 Μπολόνια – Φράιμπουργκ
02/10 19:45 Σέλτικ – Μπράγκα
02/10 19:45 Στεάουα – Γιούνγκ Μπόις
02/10 19:45 Φενέρμπαχτσε – Νις
02/10 19:45 Λουντογκόρετς – Μπέτις
02/10 19:45 Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς
02/10 19:45 Ρόμα – Λιλ
02/10 19:45 Μπραν – Ουτρέχτη
02/10 19:45 Βικτόρια Πλζεν – Μάλμε
02/10 22:00 Βασιλεία – Στουργκάρδη
02/10 22:00 Θέλτα – ΠΑΟΚ
02/10 22:00 Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας
02/10 22:00 Φέγενορντ – Άστον Βίλα
02/10 22:00 Γκενκ – Φερεντσβάρος
02/10 22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ
02/10 22:00 Νότιγχαμ – Μίντιλαντ
02/10 22:00 Λιόν – Ζάλτσμπουργκ
02/10 22:00 Στουρμ Γκρατς – Ρέιντζερς

Τεχνολογία
ChatGPT: Η ΑΙ στην υπηρεσία των επενδυτών – Ανθεί η ρομποτική συμβουλευτική

ChatGPT: Η ΑΙ στην υπηρεσία των επενδυτών – Ανθεί η ρομποτική συμβουλευτική

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Ποδόσφαιρο 26.09.25

Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League

Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν, Γκενκ και Πόρτο πήραν νίκες που μπορεί να αποδειχθούν «κλειδιά» στη συνέχεια του Europa League. Αποτελέσματα - βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής της League Phase

Σύνταξη
ΗΠΑ: Καλούνται εσπευσμένα στη Βιρτζίνια ανώτατοι αμερικανοί στρατιωτικοί από όλον τον κόσμο
Πεντάγωνο 26.09.25

Καλούν εσπευσμένα στις ΗΠΑ ανώτατους στρατιωτικούς από όλον τον κόσμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την εσπευσμένη και εξαιρετικά ασυνήθιστη συνάντηση ανώτερων αμερικανών αξιωματικών από όλον τον κόσμο στη Βιρτζίνια.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16 και F-35 με αντάλλαγμα την απεξάρτηση από Ρωσία
Παζάρια 26.09.25

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16 και F-35 με αντάλλαγμα την απεξάρτηση από Ρωσία

«Ηταν επική με μία μόνο λέξη», η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο οποίος προεξόφλησε την προμήθεια της Αγκυρας με τα F-35.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…
Media 26.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…

Αποθέωση του σουλτάνου στον Λευκό Οίκο • Ο τούρκος πρόεδρος θα αγοράσει από τις ΗΠΑ F-16, F-35, Patriot, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ

Σύνταξη
Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους
Ελλάδα 25.09.25

Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους

Όλα δείχνουν ότι πίσω από το επεισόδιο βρίσκονται κτηματικές διαφορές μεταξύ των δύο οικογενειών - Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών

Σύνταξη
Κόντρα στη Βουλή για τα Τέμπη: Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Θέλει να καθυστερήσει τη δίκη» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Κόντρα στη Βουλή για τα Τέμπη: Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Θέλει να καθυστερήσει τη δίκη» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

«Θα γίνει εκταφή και δεν θα ερευνηθεί το μείζον;» υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον υπουργό Υγείας να απαντά ότι δρα μόνο για το «πολιτικό της συμφέρον».

Σύνταξη
Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»
Ελλάδα 25.09.25

Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»

Νεκρές φάλαινες εντοπίστηκαν από το πρωί σε παραλίες της νότιας Κρήτης - Πραγματοποιούνται νεκροψίες/νεκροτομές/δειγματοληψίες για να εξιχνιαστούν οι αιτίες θανάτου

Σύνταξη
«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
Αντικαπιταλιστές 25.09.25

«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» - Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter

Μια παράσταση που ανέβηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου απέτισε φόρο τιμής στην ομάδα του drag theatre που αγαπούσαν ο Τζον Λένον, η Λάιζα Μινέλι και ο Άντι Γουόρχολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός συγγραφέας Γκορ Βιντάλ την κατακεραύνωσε με τη θρυλική φράση «η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
