Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League
Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν, Γκενκ και Πόρτο πήραν νίκες που μπορεί να αποδειχθούν «κλειδιά» στη συνέχεια του Europa League. Αποτελέσματα - βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής της League Phase
Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Europa League η Άστον Βίλα που επικράτησε με 1-0 στο «Villa Park» της Μπολόνια του Μπάμπη Λυκογιάννη. Το γκολ της αναμέτρησης το πέτυχε στο 13′ με σουτ ο ΜακΓκίν ενώ στο 65′ ο Σκορούπσκι έπιασε πέναλτι του Γουότκινς.
Σπουδαία νίκη πήρε η Στουτγκάρδη κόντρα στη Θέλτα με 2-1. Ο Μπουανανί στο 50′ ενώ ο Ελ Κανούς στο 68′ έκανε το 2-0. Στο 87′ ο Ιγκλέσιας μείωσε σε 2-1 για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.
Με πρωταγωνιστή στον Χιουνγκ Γκίο, η Γκενκ έφυγε με νίκη 1-0 από την έδρα της Ρέιντζερς, στην πρεμιέρα της League phase του Europa League. Ο Νοτιοκορεάτης σημείωσε το μοναδικό γκολ της ομάδας του στο 55′, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου είχε χάσει πέναλτι. Για τους νικητές ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή σκοπιμότητας στις καθυστερήσεις.
Εκτός έδρας νίκη και για την Λιόν, 1-0 με σκόρερ τον Αμερικανό Τάνερ Τέσμαν, επί της Ουτρέχτης που είχε κάτω από τα δοκάρια της τον Βασίλη Μπάρκα ενώ με buzzer beater του Γουίλιαμ Γκόμες στο 3ο (και τελευταίο) λεπτό των καθυστερήσεων, η Πόρτο έφυγε με το «διπλό» 1-0 από το Σάλτσμπουργκ.
Με τον ίδιο τρόπο (Πέσιτς στο 90+4΄) η Φερεντσβάρος πρόλαβε να «σώσει» το βαθμό της ισοπαλίας, 1-1 απέναντι στην Πλζεν, στη Βουδαπέστη.
Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας της League Phase του Europa League
Τετάρτη (24/9)
Mίντιλαντ-Στουρμ Γκρατς 2-0
ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
Ερυθρός Αστέρας-Σέλτικ 1-1
Μάλμε-Λουντογκόρετς 1-2
Μπέτις-Νότιγχαμ 2-2
Μπράγκα-Φέγενορντ 1-0
Νις-Ρόμα 1-2
Ντινάμο Ζάγκρεμπι-Φενέρμπαχτσε 3-1
Φράιμπουργκ-Βασιλεία 2-1
Πέμπτη 25/9
Γκόου Αχέντ Ιγκλς-Στεάουα 0-1
Λιλ-Μπραν 2-1
Άστον Βίλα-Μπολόνια 1-0
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4
Ουτρέχτη-Λιόν 0-1
Ρέιντζερς-Γκενκ 0-1
Ζάλτσμπουργκ-Πόρτο 0-1
Στουτγκάρδη-Θέλτα 2-1
Φερεντσβάρος-Βικτόρια Πλζεν 1-1
Η βαθμολογία του Europa League:
Η επόμενη (2η) αγωνιστική:
Πέμπτη 2/10
Βικτόρια Πλζεν-Μάλμε (19:45)
Λουντογκόρετς-Μπέτις (19:45)
Μπολόνια-Φράιμπουργκ (19:45)
Μπραν-Ουτρέχτη (19:45)
Παναθηναϊκός-Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45)
Ρόμα-Λιλ (19:45)
Σέλτικ-Μπράγκα (19:45)
Στεάουα-Γιούνγκ Μπόις (19:45)
Φενέρμπαχτσε-Νις (19:45)
Βασιλεία-Στουτγκάρδη (22:00)
Γκενκ-Φερεντσβάρος (22:00)
Θέλτα-ΠΑΟΚ (22:00)
Λιόν-Ζάλτσμπουργκ (22:00)
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ (22:00)
Νότιγχαμ-Μίτιλαντ (22:00)
Πόρτο-Ερυθρός Αστέρας (22:00)
Στουρμ Γκρατς-Ρέιντζερς (22:00)
Φέγενορντ-Άστον Βίλα (22:00)
