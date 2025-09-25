«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)

Τι κι αν σε πέντε μέρες κλείνει τα 39 του χρόνια! Ο απίθανος Ολιβιέ Ζιρού συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο σπουδαίος Γάλλος φορ μπήκε αλλαγή στο 67′ και στο 80′ σκόραρε δίνοντας στη Λιλ τη νίκη με 2-1 απέναντι στην αξιόμαχη Μπραν για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Με αυτό το γκολ ο Ζιρού έγινε ο τρίτος γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης αποδεικνύοντας πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός για εκείνον. Η γαλλική ομάδα και αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη League Phase είχε ανοίξει το σκορ στο 54′ με προβολή του Ιγκαμάνε από ασίστ του Πάρντο.

Στο 60′ όμως ο Μάγκνουσον έκανε το 1-1 με διαγώνιο σουτ, αλλά η τελευταία λέξη ανήκε στον Ζιρού. Από σέντρα του Σάντος ο Γάλλος με κεφαλιά έγραψε το 2-1 στο 80′, σε ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες είχαν και από δύο δοκάρια.

Στο άλλο απογευματινό παιχνίδι, η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ηττήθηκε στην έδρα της από την Στεάουα με 0-1. Σκόρερ του μοναδικού γκολ της αναμέτρησης ήταν ο Μικουλέσκου με ωραίο σουτ στο 13′.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Europa League

Τετάρτη (24/9)

Mίντιλαντ-Στουρμ Γκρατς 2-0

ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Ερυθρός Αστέρας-Σέλτικ 1-1

Μάλμε-Λουντογκόρετς 1-2

Μπέτις-Νότιγχαμ 2-2

Μπράγκα-Φέγενορντ 1-0

Νις-Ρόμα 1-2

Ντινάμο Ζάγκρεμπι-Φενέρμπαχτσε 3-1

Φράιμπουργκ-Βασιλεία 2-1

Πέμπτη 25/9

Γκο Αχέντ Ιγκλς-Στεάουα 0-1

Λιλ-Μπραν 2-1

Άστον Βίλα-Μπολόνια (22:00)

Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός (22:00)

Ουτρέχτη-Λιόν (22:00)

Ρέιντζερς-Γκενκ (22:00)

Ζάλτσμπουργκ-Πόρτο (22:00)

Στουτγκάρδη-Θέλτα (22:00)

Φερεντσβάρος-Βικτόρια Πλζεν (22:00)

Η βαθμολογία του Europa League:

Η επόμενη αγωνιστική (2η) του Europa League

Πέμπτη 2/10

Βικτόρια Πλζεν-Μάλμε (19:45)

Λουντογκόρετς-Μπέτις (19:45)

Μπολόνια-Φράιμπουργκ (19:45)

Μπραν-Ουτρέχτη (19:45)

Παναθηναϊκός-Γκο Αχέντ Ιγκλς (19:45)

Ρόμα-Λιλ (19:45)

Σέλτικ-Μπράγκα (19:45)

Στεάουα-Γιούνγκ Μπόις (19:45)

Φενέρμπαχτσε-Νις (19:45)

Βασιλεία-Στουτγκάρδη (22:00)

Γκενκ-Φερεντσβάρος (22:00)

Θέλτα-ΠΑΟΚ (22:00)

Λιόν-Ζάλτσμπουργκ (22:00)

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ (22:00)

Νότιγχαμ-Μίτιλαντ (22:00)

Πόρτο-Ερυθρός Αστέρας (22:00)

Στουρμ Γκρατς-Ρέιντζερς (22:00)

Φέγενορντ-Άστον Βίλα (22:00)