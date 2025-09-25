«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)
Αν και στα 38 του, η κλάση του Ζιρού παραμένει αναλλοίωτη, με τον Γάλλο φορ να χαρίζει τη νίκη στη Λιλ με 2-1 επί της Μπραν - Πολύτιμο «διπλό» για τη Στεάουα Βουκουρεστίου 1-0 επί της Γκόου Αχέντ.
Τι κι αν σε πέντε μέρες κλείνει τα 39 του χρόνια! Ο απίθανος Ολιβιέ Ζιρού συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ο σπουδαίος Γάλλος φορ μπήκε αλλαγή στο 67′ και στο 80′ σκόραρε δίνοντας στη Λιλ τη νίκη με 2-1 απέναντι στην αξιόμαχη Μπραν για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.
Με αυτό το γκολ ο Ζιρού έγινε ο τρίτος γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης αποδεικνύοντας πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός για εκείνον. Η γαλλική ομάδα και αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη League Phase είχε ανοίξει το σκορ στο 54′ με προβολή του Ιγκαμάνε από ασίστ του Πάρντο.
Στο 60′ όμως ο Μάγκνουσον έκανε το 1-1 με διαγώνιο σουτ, αλλά η τελευταία λέξη ανήκε στον Ζιρού. Από σέντρα του Σάντος ο Γάλλος με κεφαλιά έγραψε το 2-1 στο 80′, σε ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες είχαν και από δύο δοκάρια.
Στο άλλο απογευματινό παιχνίδι, η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ηττήθηκε στην έδρα της από την Στεάουα με 0-1. Σκόρερ του μοναδικού γκολ της αναμέτρησης ήταν ο Μικουλέσκου με ωραίο σουτ στο 13′.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Europa League
Τετάρτη (24/9)
Mίντιλαντ-Στουρμ Γκρατς 2-0
ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
Ερυθρός Αστέρας-Σέλτικ 1-1
Μάλμε-Λουντογκόρετς 1-2
Μπέτις-Νότιγχαμ 2-2
Μπράγκα-Φέγενορντ 1-0
Νις-Ρόμα 1-2
Ντινάμο Ζάγκρεμπι-Φενέρμπαχτσε 3-1
Φράιμπουργκ-Βασιλεία 2-1
Πέμπτη 25/9
Γκο Αχέντ Ιγκλς-Στεάουα 0-1
Λιλ-Μπραν 2-1
Άστον Βίλα-Μπολόνια (22:00)
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός (22:00)
Ουτρέχτη-Λιόν (22:00)
Ρέιντζερς-Γκενκ (22:00)
Ζάλτσμπουργκ-Πόρτο (22:00)
Στουτγκάρδη-Θέλτα (22:00)
Φερεντσβάρος-Βικτόρια Πλζεν (22:00)
Η βαθμολογία του Europa League:
Η επόμενη αγωνιστική (2η) του Europa League
Πέμπτη 2/10
Βικτόρια Πλζεν-Μάλμε (19:45)
Λουντογκόρετς-Μπέτις (19:45)
Μπολόνια-Φράιμπουργκ (19:45)
Μπραν-Ουτρέχτη (19:45)
Παναθηναϊκός-Γκο Αχέντ Ιγκλς (19:45)
Ρόμα-Λιλ (19:45)
Σέλτικ-Μπράγκα (19:45)
Στεάουα-Γιούνγκ Μπόις (19:45)
Φενέρμπαχτσε-Νις (19:45)
Βασιλεία-Στουτγκάρδη (22:00)
Γκενκ-Φερεντσβάρος (22:00)
Θέλτα-ΠΑΟΚ (22:00)
Λιόν-Ζάλτσμπουργκ (22:00)
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ (22:00)
Νότιγχαμ-Μίτιλαντ (22:00)
Πόρτο-Ερυθρός Αστέρας (22:00)
Στουρμ Γκρατς-Ρέιντζερς (22:00)
Φέγενορντ-Άστον Βίλα (22:00)
