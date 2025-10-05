Superlega – UEFA: Σημάδια «απόψυξης» μετά από χρόνια πολέμου

Μετά τη σύγκρουση, ήρθε η ώρα του διαλόγου. Τέσσερα χρόνια μετά το «σεισμικό σοκ» του 2021, που συγκλόνισε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με την απόπειρα δημιουργίας της Superlega, φαίνεται πως η UEFA και η εταιρεία A22 Sports Management, που διαχειρίζεται το πρότζεκτ, έχουν αρχίσει να ξαναμιλούν. Όχι με ύβρεις και αγωγές, αλλά με συναντήσεις και προτάσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της καταλανικής Mundo Deportivo, οι δύο πλευρές έχουν ήδη πραγματοποιήσει επτά επαφές τους τελευταίους μήνες, ορισμένες μάλιστα στα γραφεία της ίδιας της UEFA.

Η Ομοσπονδία αρνείται επίσημα τα ραντεβού· η A22, αντίθετα, τα επιβεβαιώνει. Και τα σημάδια του της… απόψυξης πληθαίνουν.

Ο ίδιος ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, πρόεδρος της UEFA, βρέθηκε ξανά στο «Μονζουΐκ» για τον αγώνα Μπαρτσελόνα–Παρί Σεν Ζερμέν, κάτι που δεν είχε συμβεί από το 2021. Δίπλα του, ο Ζοάν Λαπόρτα, πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, και ο Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, πρόεδρος της Παρί και ισχυρός άνδρας της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA).

Μάλιστα, ο Αλ-Κελαϊφί έχει προσκαλέσει τον Λαπόρτα στη Ρώμη, στην ετήσια Γενική Συνέλευση της ECA, προκειμένου ο Καταλανός να επιστρέψει επισήμως στο θεσμικό όργανο από το οποίο είχε αποχωρήσει το 2021 λόγω της εμπλοκής του στο σχέδιο της Superlega υπό την επιρροή του Φλορεντίνο Πέρες.

Οι συνομιλίες μεταξύ UEFA και A22 περιστρέφονται γύρω από τρία βασικά ζητήματα:

Το νέο φορμάτ της διοργάνωσης, Τα τηλεοπτικά και το streaming, Η διακυβέρνηση και ο έλεγχος των εσόδων — το πιο ακανθώδες θέμα όλων.

Η A22 προτείνει μια «ήπια μεταρρύθμιση» του Champions League, χωρίς αλλαγή ονόματος και χωρίς “κλειστό” σύστημα. Η δομή που παρουσίασε προβλέπει 36 ομάδες χωρισμένες σε δύο ομίλους των 18, με 8 αγώνες η καθεμία, όπως ισχύει και σήμερα.

Οι πρώτες 8 του πρώτου ομίλου θα περνούν απευθείας στους «16», ενώ οι επόμενες 8 μαζί με τις πρώτες 8 του δεύτερου ομίλου θα παίζουν νοκ-άουτ «16άδες», προκειμένου να προκύψουν οι υπόλοιπες θέσεις.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα «Champions League 2.0», χωρίς σταθερές θέσεις για ελίτ συλλόγους και χωρίς διαχωρισμούς τύπου Serie A/B/C που είχε προκαλέσει τη θύελλα το 2021.

Η πλατφόρμα Unify και το στοίχημα του streaming

Παράλληλα, η A22 προωθεί την ανάπτυξη της δικής της streaming πλατφόρμας Unify, η οποία —όπως λέει— θα ρίξει το κόστος για τον θεατή και θα αυξήσει τα έσοδα μέσω διαφημίσεων και απευθείας συνδρομών.

Στην πράξη, πρόκειται για ένα μοντέλο τύπου «Netflix του ποδοσφαίρου», με στόχο να αποδεσμεύσει τα κλαμπ από την εξάρτηση των παραδοσιακών τηλεοπτικών συμβολαίων.

Η UEFA δεν απορρίπτει εξ ολοκλήρου την ιδέα — κυρίως επειδή το ισχύον τηλεοπτικό συμβόλαιο λήγει το 2027, και η ανάγκη για ένα νέο, βιώσιμο πλαίσιο μετάδοσης είναι επιτακτική.

Στόχος: 2027, αλλά με πολλά «αν»

Η πρόθεση της A22 είναι σαφής: εκκίνηση του νέου μοντέλου το 2027, όταν λήξει η τρέχουσα συμφωνία δικαιωμάτων. Ωστόσο, η διαδρομή μέχρι εκεί είναι μακρά και γεμάτη εμπόδια — νομικά, πολιτικά και οικονομικά.

Η UEFA, από την πλευρά της, δεν θέλει να χάσει τον πλήρη έλεγχο της πιο ισχυρής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του κόσμου, αλλά αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι το μέλλον του αθλήματος ίσως απαιτεί νέες συνεργασίες και όχι νέους πολέμους.

Όπως παραδέχεται πηγή από τη Μαδρίτη, «το μίσος των πρώτων χρόνων έχει δώσει τη θέση του στη λογική».

Και αν οι δύο πλευρές καταφέρουν να βρουν κοινό έδαφος, ίσως δούμε σε λίγα χρόνια μια νέα εποχή για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο — με το ίδιο όνομα, αλλά διαφορετικό πνεύμα.