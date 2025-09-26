Η UEFA αποφάσισε: Χωρίς οπαδούς της Ντινάμο στη Σερβία

Μετά από εβδομάδες αναμονής και έντονη συζήτηση σε Σερβία και Κροατία, η UEFA έβαλε τέλος στα σενάρια: οι οργανωμένοι οπαδοί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, οι διαβόητοι Bad Blue Boys, δεν θα ταξιδέψουν στη Σερβία για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Europa League.

Υπενθυμίζεται πως, λόγω του πολέμου στον οποίο εμπλέκεται το Ισραήλ, οι ισραηλινοί σύλλογοι υποχρεώνονται να δίνουν τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια σε ουδέτερα γήπεδα. Η Μακάμπι επέλεξε και φέτος την TSC Arena στη Μπάτσκα Τόπολα, γεγονός που προκάλεσε αμέσως ερωτήματα για το αν θα σημειωνόταν μαζική μετακίνηση Κροατών οπαδών στη Σερβία – κάτι που θα συνέβαινε για πρώτη φορά μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.

Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Σερβίας, μετά από διαβουλεύσεις με τα δύο κλαμπ αλλά και τις αρμόδιες αρχές σε Σερβία και Κροατία, η απόφαση είναι ξεκάθαρη:

«Η UEFA ζήτησε να μην πωληθούν εισιτήρια σε φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας στη Μπάτσκα Τόπολα. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από ενδελεχή αξιολόγηση του κινδύνου».

Ωστόσο, ο μεγαλύτερος φόβος δεν είχε να κάνει μόνο με την παρουσία τους στο γήπεδο, αλλά με το ενδεχόμενο συνάντησης με τους οργανωμένους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα.

Η αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο πυρήνες είναι ιστορική, ριζωμένη τόσο σε ποδοσφαιρικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και δεν είναι τυχαίο ότι οι σερβικές αρχές, σε συνεργασία με την UEFA, εξέτασαν το σενάριο πιθανής σύγκρουσης μέσα ή έξω από το γήπεδο. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η απαγόρευση πώλησης εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους οπαδούς, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος σοβαρών επεισοδίων.

Αυτό σημαίνει ότι επίσημα δεν θα υπάρξει παρουσία των Bad Blue Boys στο γήπεδο. Παρότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μεμονωμένων οπαδών να προσπαθήσουν να προμηθευτούν εισιτήρια με άλλους τρόπους, οι αρχές εκφράζουν την πεποίθηση ότι η απόφαση θα τηρηθεί.

Ο αγώνας αυτός είναι από μόνος του ιστορικός και ασυνήθιστος: ένα σερβικό γήπεδο θα φιλοξενήσει ευρωπαϊκή αναμέτρηση δύο ξένων ομάδων, με το κλίμα γύρω από το παιχνίδι να αποκτά επιπλέον βαρύτητα λόγω του πολιτικού πλαισίου.

Έτσι, στις 2 Οκτωβρίου, το ενδιαφέρον θα στραφεί αποκλειστικά στον αγωνιστικό χώρο: η Μακάμπι Τελ Αβίβ απέναντι στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, χωρίς την παρουσία των Κροατών οργανωμένων στις εξέδρες.

Η UEFA ήταν σαφής: προτεραιότητα έχει η πρόληψη επεισοδίων και η ασφάλεια όλων.