Η UEFA εξετάζει προκριματικά εθνικών ομάδων με μοντέλο League Phase

Να ανεβάσει το επίπεδο των προκριματικών αγώνων των εθνικών ομάδων για τις τελικές φάσεις των Euro ή των μουντιάλ θέλει η UEFA και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει το μειωμένο ενδιαφέρον των φιλάθλων που έχει στα τηλεοπτικά δικαιώματα, με αγώνες που θα το τονώσουν. Για αυτό και σύμφωνα με τους Times εξετάζει μοντέλο προκρίσεων σε στιλ Champions League αλλά και των Europa League και Conference League.

Ναι, σωστά καταλάβατε. Η UEFA θέλει να επεκτείνει τη League Phase και στις Εθνικές ομάδες. Το νέο μοντέλο παρουσιάστηκε στη συγκέντρωση των 55 γενικών γραμματέων όλων των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών στη Μάλαγα της Ισπανίας. Σύμφωνα με αυτό κάθε εθνική ομάδα θα διεκδικεί την πρόκρισή της σε τελική φάση Euro ή μουντιάλ παίζοντας οκτώ αγώνες ανεξαρτήτου έδρας.

Ασφαλώς και θα πρόκειται για ριζική αλλαγή. Η UEFA θεωρεί ότι με το νέο σύστημα θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός και παράλληλα θα είναι μεγαλύτερη η εμπορική απήχηση.

Η UEFA αναζητεί λύσεις για να αντιμετωπίσει την μείωση του ενδιαφέροντος των φιλάθλων το οποίο έχει επιπτώσεις στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Με τη φάση των ομίλων παρατηρείται πτώση εσόδων από τις χορηγίες και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Για αυτό και αναζητούνται λύσεις για να αλλάξουν τα πράγματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες αν παρθεί τελική απόφαση, το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί άμεσα. Οι γενικοί γραμματείς έκαναν σχετική συζήτηση για τα οφέλη της νέας πρότασης της UEFA, η οποία ξεφεύγει από τα «στεγανά» των ομίλων και της ανακύκλωσης αγώνων μεταξύ εθνικών ομάδων. Υπήρχε και η μονοτονία να συμπίπτουν τα ίδια και ίδια ζευγάρια, ενώ οι αρμόδιοι θεωρούν ότι αν αλλάξει το σύστημα της πρόκρισης θα αναζωογονηθεί το ενδιαφέρον.

Αντίθετα, η UEFA είναι ικανοποιημένη από το ενδιαφέρον και την αύξηση των εσόδων του Nations League. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία θεωρεί ότι αυτό οφείλεται στον ανταγωνισμό και στα αμφίρροπα παιχνίδια, καθώς κατατάσσονται σε ομίλους ομάδες, ίδιας δυναμικότητας και υπάρχει το ενδιαφέρον των ανόδων και των υποβιβασμών.