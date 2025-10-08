Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τις αλλαγές στις ευρωπαϊκές λίστες από χρόνιους τραυματισμούς παικτών
Τι αναφέρει ο νέος κανονισμός της UEFA σχετικά με τις αλλαγές στις ευρωπαϊκές λίστες των ομάδων μετά από χρόνιο τραυματισμό παικτών.
Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τον Σίριλ Ντέσερς, καθώς ο Νιγηριανός φορ υπέστη κάκωση στην ποδοκνημική και θα απουσιάσει για έναν μήνα. Οι ομάδες δικαιούνται να κάνουν μέχρι και μία αλλαγή στις ευρωπαϊκές λίστες. Όμως, για να αιτιολογηθεί αυτή η αλλαγή θα πρέπει να υπάρχει κάποιος μακροχρόνιος τραυματισμός ή ασθένεια και αφορά τις τρεις διοργανώσεις της UEFA, που θα διαρκεί τουλάχιστον 60 ημέρες.
Η πρώτη ομάδα που έκανε χρήση του εν λόγω κανονισμού ήταν η Λίβερπουλ, η οποία αντικατέστησε τον Τζιοβάνι Λεόνι (υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό πόδι), με τον Φεντερίκο Κιέζα.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο κανονισμός της UEFA:
«Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA ενέκρινε την τροποποίηση στους κανονισμούς πριν από την έναρξη των διοργανώσεων και είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται χρήση αυτού.
Τραυματισμός ή ασθένεια θεωρούνται «μακροχρόνιοι» (long‑term) αν διαρκούν τουλάχιστον 60 ημέρες από την ημέρα που συνέβησαν.
Η αντικατάσταση αφορά αποκλειστικά παίκτη που έχει δηλωθεί στη λίστα Α’ των ομάδων.
Η όποια αλλαγή μπορεί να γίνει μέχρι και την 6η αγωνιστική των League Phase.
Αν ο παίκτης αναρρώσει πριν από το τέλος αυτής της περιόδου, παραμένει μη διαθέσιμος για οποιαδήποτε διοργάνωση συλλόγων της UEFA μέχρι το πέρας των 60 ημερών.
Όταν ο τραυματίας/ασθενής παίκτης αναρρώσει και είναι ξανά διαθέσιμος, μπορεί να επιστρέψει στην ομάδα του και ο αντικαταστάτης του πρέπει να αφαιρεθεί από τη λίστα. Η επιστροφή του αρχικού παίκτη πρέπει να δηλωθεί στη διοίκηση της UEFA τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τον επόμενο αγώνα στον οποίο πρόκειται να συμμετάσχει.
Αν ο παίκτης που αντικαθίσταται ήταν δηλωμένος ως «association trained» ή «club trained» στην ομάδα ή στην ομοσπονδία, η αντίστοιχη ποσόστωση πρέπει να διατηρείται και με τον αντικαταστάτη.
Η ομάδα πρέπει να παρέχει στην UEFA τα απαραίτητα ιατρικά αποδεικτικά σε επίσημη γλώσσα της UEFA. Πριν εγκριθεί η αντικατάσταση, η UEFA μπορεί να ζητήσει πρόσθετη εξέταση από ειδικό, με έξοδα της ομάδας.
Ο αντικαταστάτης θα πρέπει να έχει υπογράψει στην ομάδα πριν από την προθεσμία κατάθεσης της ευρωπαϊκής λίστας, δηλαδή στις 2 Σεπτεμβρίου.
Σε αλλαγή τερματοφύλακα, μακροχρόνιο τραυματισμός ή ασθένεια δικαιολογείται οποιοδήποτε διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών και δεν ισχύει η υποσημείωση ότι ο αντικαταστάτης πρέπει να είναι της ίδιας κατηγορίας στη λίστα, δηλαδή μη γηγενής, association trained ή club trained».
