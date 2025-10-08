sports betsson
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
08.10.2025 | 09:20
Στο «κόκκινο» Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τις αλλαγές στις ευρωπαϊκές λίστες από χρόνιους τραυματισμούς παικτών
Europa League 08 Οκτωβρίου 2025 | 09:14

Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τις αλλαγές στις ευρωπαϊκές λίστες από χρόνιους τραυματισμούς παικτών

Τι αναφέρει ο νέος κανονισμός της UEFA σχετικά με τις αλλαγές στις ευρωπαϊκές λίστες των ομάδων μετά από χρόνιο τραυματισμό παικτών.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τον Σίριλ Ντέσερς, καθώς ο Νιγηριανός φορ υπέστη κάκωση στην ποδοκνημική και θα απουσιάσει για έναν μήνα. Οι ομάδες δικαιούνται να κάνουν μέχρι και μία αλλαγή στις ευρωπαϊκές λίστες. Όμως, για να αιτιολογηθεί αυτή η αλλαγή θα πρέπει να υπάρχει κάποιος μακροχρόνιος τραυματισμός ή ασθένεια και αφορά τις τρεις διοργανώσεις της UEFA, που θα διαρκεί τουλάχιστον 60 ημέρες.

Η πρώτη ομάδα που έκανε χρήση του εν λόγω κανονισμού ήταν η Λίβερπουλ, η οποία αντικατέστησε τον Τζιοβάνι Λεόνι (υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό πόδι), με τον Φεντερίκο Κιέζα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο κανονισμός της UEFA:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA ενέκρινε την τροποποίηση στους κανονισμούς πριν από την έναρξη των διοργανώσεων και είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται χρήση αυτού.

Τραυματισμός ή ασθένεια θεωρούνται «μακροχρόνιοι» (long‑term) αν διαρκούν τουλάχιστον 60 ημέρες από την ημέρα που συνέβησαν.

Η αντικατάσταση αφορά αποκλειστικά παίκτη που έχει δηλωθεί στη λίστα Α’ των ομάδων.

Η όποια αλλαγή μπορεί να γίνει μέχρι και την 6η αγωνιστική των League Phase.

Αν ο παίκτης αναρρώσει πριν από το τέλος αυτής της περιόδου, παραμένει μη διαθέσιμος για οποιαδήποτε διοργάνωση συλλόγων της UEFA μέχρι το πέρας των 60 ημερών.

Όταν ο τραυματίας/ασθενής παίκτης αναρρώσει και είναι ξανά διαθέσιμος, μπορεί να επιστρέψει στην ομάδα του και ο αντικαταστάτης του πρέπει να αφαιρεθεί από τη λίστα. Η επιστροφή του αρχικού παίκτη πρέπει να δηλωθεί στη διοίκηση της UEFA τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τον επόμενο αγώνα στον οποίο πρόκειται να συμμετάσχει.

Αν ο παίκτης που αντικαθίσταται ήταν δηλωμένος ως «association trained» ή «club trained» στην ομάδα ή στην ομοσπονδία, η αντίστοιχη ποσόστωση πρέπει να διατηρείται και με τον αντικαταστάτη.

Η ομάδα πρέπει να παρέχει στην UEFA τα απαραίτητα ιατρικά αποδεικτικά σε επίσημη γλώσσα της UEFA. Πριν εγκριθεί η αντικατάσταση, η UEFA μπορεί να ζητήσει πρόσθετη εξέταση από ειδικό, με έξοδα της ομάδας.

Ο αντικαταστάτης θα πρέπει να έχει υπογράψει στην ομάδα πριν από την προθεσμία κατάθεσης της ευρωπαϊκής λίστας, δηλαδή στις 2 Σεπτεμβρίου.

Σε αλλαγή τερματοφύλακα, μακροχρόνιο τραυματισμός ή ασθένεια δικαιολογείται οποιοδήποτε διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών και δεν ισχύει η υποσημείωση ότι ο αντικαταστάτης πρέπει να είναι της ίδιας κατηγορίας στη λίστα, δηλαδή μη γηγενής, association trained ή club trained».

Τράπεζες
JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

inWellness
inTown
Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)

Ο Γιώργος Δεμένεγας, που έκανε τον κήπο του στίβο μίλησε για την ζωή του, την «μάχη» του με τον καρκίνο και για την σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Η Πόρτο καταγγέλει τον Παυλίδη (vid)

Ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας Μπόας, ενημέρωσε για την πρόθεσή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Βαγγέλη Παυλίδη, μετά το περιστατικό στο πρόσφατο ντέρμπι των «Δράκων» με τη Μπενφίκα.

Σύνταξη
Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»

Η επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, φέρνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπροστά στο πρώτο κρισιμότατο σταυροδρόμι της σεζόν, με ματς-φωτιά κάθε 3-4 μέρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες και στην έλλειψη καθαρού μυαλού των παικτών του στο διάστημα των επτά λεπτών που ο Παναθηναϊκός δέχθηκε δυο γκολ στάθηκε ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ
Europa League 02.10.25

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Θέλτα – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, δεν γίνεται να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι»
Europa League 01.10.25

Λουτσέσκου: «Πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, δεν γίνεται να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι»

Ο Ρασβάν Λουτσέσκου μίλησε ενόψει Θέλτα και μεταξύ άλλων στάθηκε στην έντονη κριτική που ασκείται στον ίδιο και την ομάδα του, σημειώνοντας πως η σεζόν δεν βρίσκεται στο τέλος της...

Σύνταξη
Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Europa League 01.10.25

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι επέστρεψε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής του Europa League με τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ενώ αντίθετα εκτός έμειναν οι τραυματίες Ντέσερς και Πελίστρι.

Σύνταξη
Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»
Europa League 01.10.25

Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, τονίζοντας τη σημασία της νίκης και την αλλαγή που έχει φέρει ο Χρήστος Κόντης στην ομάδα.

Σύνταξη
Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)

Ο Γιώργος Δεμένεγας, που έκανε τον κήπο του στίβο μίλησε για την ζωή του, την «μάχη» του με τον καρκίνο και για την σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου.

Σύνταξη
«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια
Παράδοση και τεχνολογία 08.10.25

«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια

Ερευνητές από τη Νορβηγία και την Αυστραλία ανέπτυξαν μια καινοτόμο θεραπεία η οποία μετατρέπει το ταπεινό ξίδι σε «υπερόπλο» ενάντια στις ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Γαλλία: «Υπάρχει η θέληση να περάσουμε έναν προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» – Οι δηλώσεις Λεκορνί
Αναζητούμε λύση 08.10.25

«Υπάρχει η θέληση να περάσουμε προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» - Δηλώσεις Λεκορνί εν μέσω διαβουλεύσεων

Το βράδυ ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα παρουσιάσει στον Εμανουέλ Μακρόν το επίπεδο συμφωνίας με τα κόμματα με τα οποία διαπραγματεύεται προκειμένου να υπάρξει κυβέρνηση στη Γαλλία που θα κάνει οικονομικέ μεταρρυθμίσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Επανένταξη Κυριαζίδη στη ΚΟ της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Επανένταξη Κυριαζίδη στη ΚΟ της ΝΔ

Μετά την επιστροφή του Δημήτρη Κυριαζίδη στα γαλάζια έδρανα η ΝΔ ανεβαίνει στους 156 βουλευτές

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Πόρτο καταγγέλει τον Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Η Πόρτο καταγγέλει τον Παυλίδη (vid)

Ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας Μπόας, ενημέρωσε για την πρόθεσή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Βαγγέλη Παυλίδη, μετά το περιστατικό στο πρόσφατο ντέρμπι των «Δράκων» με τη Μπενφίκα.

Σύνταξη
Χατζηδάκης: «Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από το κόμμα Τσίπρα»
Περί μεταρρυθμίσεων 08.10.25

«Μας αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά από του Τσίπρα» - Κωστής Χατζηδάκης για τις πολιτικές εξελίξεις

«Άλλο θέμα ο προσωπικός σεβασμός προς το πρόσωπό του και άλλο οι αποφάσεις» τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης για το ενδεχόμενο να κληθεί ο Αντώνης Σαμαράς να επιστρέψει στο κόμμα

Σύνταξη
Κρήτη: Αναφορές για αιτήσεις μαϊμού μέσω ΚΥΔ στο «Αλλάζω θερμοσίφωνα» – Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Νέα κομπίνα; 08.10.25

Αναφορές για αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΥΔ στο «Αλλάζω θερμοσίφωνα» -  Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρονται να έχουν ανάμιξη σε κομπίνα με αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΥΔ για το πρόγραμμα «αλλάζω θερμοσίφωνα»

Σύνταξη
«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.10.25

«Δανεικές κάλτσες και βρώμικες τουαλέτες»: Εικόνες θλίψης και εγκατάλειψης στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ενός κακού, μύρια έπονται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού όπως φαίνεται τα προβλήματα της πρώτης ομάδας επεκτείνονται και σε επίπεδο ακαδημιών...

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια
Χαμένες ικανότητες; 08.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια

Η τεχνητή νοημοσύνη παρά την βοήθεια που παρέχει σε καθημερινές και εργασιακές δραστηριότητες, υπονομεύει τη δημιουργικότητα και τη λήψη πρωτοβουλιών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αιτωλοακαρνανία: «Φαινόμενο που δύσκολα ανιχνεύεται» – Λέκκας για τον κρατήρα που άνοιξε ανάμεσα σε σπίτια
Συστάσεις προς κατοίκους 08.10.25

«Φαινόμενο που δύσκολα ανιχνεύεται» - Λέκκας για τον κρατήρα που άνοιξε ανάμεσα σε σπίτια στην Αιτωλοακαρνανία

Τα επιρρεπή στη διάβρωση πετρώματα της περιοχής επιτείνουν την εμφάνιση φαινομένων όπως η πρόσφατη καθίζηση με δημιουργία κρατήρα στην Αιτωλοακαρνανία, εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)
Euroleague 08.10.25

Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)

Ο Τάισον Γουόρντ είναι η πιο… συνεπής μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός (με βάση τους αριθμούς) και έχει μπροστά του μια ευκαιρία να αναλάβει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες, εφόσον δεν αγωνιστεί ο Φουρνιέ…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
