Κόντρα στη Βιλερμπάν για την τρίτη του νίκη στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί το βράδυ της Τετάρτης (15/10, 21:15) τη Βιλερμπάν, στο ΟΑΚΑ, για την 4η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο τη νίκη που θα τον ανεβάσει στο 3-1.

Οι «πράσινοι» είδαν τον Κέντρικ Ναν να προπονείται την Τρίτη (14/10), ενόψει της αναμέτρησης με τους Γάλλους και σύμφωνα με όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν, ο Αμερικανός είναι καλύτερα και αν όλα πάνε καλά θα είναι κανονικά στη 12άδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ναν δεν είχε αγωνιστεί στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό γιατί είχε αισθανθεί κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, αλλά οι εξετάσεις του Αμερικανού σούπερ σταρ του Τριφυλλιού ήταν καθαρές και δεν υπήρχε περαιτέρω λόγος ανησυχίας.

«Χρειαζόμαστε νίκες. Το ροτέισιον είναι το δεύτερο κομμάτι της δουλειάς μας. Το ροτέισιον για εμένα δεν είναι σημαντικό σε ένα και μόνο παιχνίδι. Θα είναι σημαντικό, όμως, μέσα στη σεζόν. Ο Κέντρικ Ναν είχε πρόβλημα την Κυριακή στο ντέρμπι και ο Τι Τζέι Σορτς έπαιξε με περισσότερες ευθύνες. Έχουμε μια μεγάλη σεζόν, με πολλά παιχνίδια», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κόουτς Αταμάν, ενόψει της αποψινής αναμέτρησης.

Από την πλευρά του, ο Ντίνος Μήτογλου ανέφερε τα εξής: «Το πρόγραμμα ξέρουμε πως είναι, είναι δύσκολο. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές, πρέπει να το ακολουθούμε, πρέπει να προσαρμόσουμε και το πως προπονούμαστε αλλά και το πως ξεκουραζόμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας. Άλλο ένα παιχνίδι σε μία «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Θέλουμε πάρα πολύ τη νίκη, να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Η Βιλερμπάν είναι μία πάρα πολύ καλή και αθλητική ομάδα και επικίνδυνη θα έλεγα. Οπότε δεν έχουμε πάρα πολλά περιθώρια για λάθος και πρέπει μαζί με τον κόσμο μας, αύριο να κερδίσουμε».

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 14/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92

Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι BC 69-93

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις 88-79

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82

Μπάγέρν – Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη 15/10

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν (21:15, Novasports Prime)

Βίρτους Μπολόνια – Μονακό (21:30, Novasports 5)

Παρί – Μπασκόνια (21:45, Novasports Start)

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν (21:45, Novasports 2)

Η βαθμολογία της Euroleague

Ζάλγκιρις Κάουνας 3-1

Μπαρτσελόνα 3-1

Μονακό 2-1

Ρεάλ Μαδρίτης 2-1

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1

Βαλένθια 2-1

Παναθηναϊκός 2-1

Παρί 2-1

Παρτιζάν 2-1

Ολυμπιακός 2-2

Αναντολού Εφές 2-2

Ντουμπάι 2-2

Ερυθρός Αστέρας 2-2

Μπάγερν Μονάχου 2-2

Βιλερμπάν 1-2

Βίρτους Μπολόνια 1-2

Αρμάνι Μιλάνο 1-2

Φενέρμπαχτσε 1-3

Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3

Μπασκόνια 0-3