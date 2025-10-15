Οδηγός επιλογής αναβατορίου σκάλας από τη Draculis!

Η Draculis αντιπροσωπεύοντας τη Stannah Stairlifts, τη μεγαλύτερη εταιρία αναβατορίων σκάλας -με περισσότερες από 1.000.000 εγκαταστάσεις – παγκοσμίως, προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις πρόσβασης για κάθε κατοικία. Όποιον τύπο σκάλας κι αν έχετε, η εταιρία διαθέτει μεγάλη γκάμα σε μοντέλα, για να επιλέξετε αυτό που θα ταιριάξει αισθητικά στο δικό σας σπίτι. Κύριο μέλημα όμως είναι να προστατέψετε την υγεία σας και να αισθάνεστε ασφάλεια και άνεση, ανακτώντας ξανά την αυτονομία σας. Ακολουθεί ένας χρήσιμος οδηγός με τις απαραίτητες πληροφορίες, για τους βασικούς τύπους αναβατορίων σκάλας και τα χαρακτηριστικά τους:

Αναβατόρια για Ευθείες Σκάλες

Κατάλληλα για : ευθείες σκάλες χωρίς στροφές ή γωνίες

: ευθείες σκάλες χωρίς στροφές ή γωνίες Ράγα : μονή, ευθύγραμμη, καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο

: μονή, ευθύγραμμη, καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο Ύψος κάλυψης : έως 12 μέτρα

: έως 12 μέτρα Χρόνος παράδοσης : σε 5-15 ημέρες

: σε 5-15 ημέρες Εγκατάσταση: γρήγορη σε 3–4 ώρες

Πλεονεκτήματα: απλός και κομψός σχεδιασμός, αφήνει ελεύθερο χώρο, για τους υπόλοιπους χρήστες, αποτελεί μια οικονομική λύση

Αναβατόρια για Κυκλικές Σκάλες

Κατάλληλα για : σκάλες με στροφές, με γωνίες ή πλατύσκαλα

: σκάλες με στροφές, με γωνίες ή πλατύσκαλα Ράγα : σχεδιάζεται εξατομικευμένα για κάθε σκάλα, κατόπιν ακριβών μετρήσεων

: σχεδιάζεται εξατομικευμένα για κάθε σκάλα, κατόπιν ακριβών μετρήσεων Ύψος κάλυψης : έως 4 ορόφους

: έως 4 ορόφους Χρόνος παράδοσης : σε 35-40 ημέρες

: σε 35-40 ημέρες Εγκατάσταση : σε 4 ώρες για έναν όροφο και περίπου 8 ώρες για περισσότερους ορόφους

: σε 4 ώρες για έναν όροφο και περίπου 8 ώρες για περισσότερους ορόφους Πλεονεκτήματα: απόλυτη προσαρμογή στη γεωμετρία της σκάλας, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα, ιδανικό για παλαιότερα ή για σπίτια με αρχιτεκτονικές & κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες

Αναβατόρια για Εξωτερικές Σκάλες

Κατάλληλα για : ευθείες ή κυκλικές σκάλες ή τεθλασμένες

: ευθείες ή κυκλικές σκάλες ή τεθλασμένες Τοποθέτηση : σε αυλές, εισόδους, κήπους

: σε αυλές, εισόδους, κήπους Χρόνος παράδοσης : σε 25 ημέρες

: σε 25 ημέρες Υλικά : ανθεκτικές μεταλλικές ράγες και πλαστικά καθίσματα

: ανθεκτικές μεταλλικές ράγες και πλαστικά καθίσματα Αντοχή : σε βροχή, χιόνι, ζέστη, αέρηδες και κρύο

: σε βροχή, χιόνι, ζέστη, αέρηδες και κρύο Προστασία : κάλυμμα και σύστημα κλειδώματος

: κάλυμμα και σύστημα κλειδώματος Εγκατάσταση : σε 4 ώρες (ανάλογα με τα σκαλοπάτια)

: σε 4 ώρες (ανάλογα με τα σκαλοπάτια) Πλεονεκτήματα: ασφαλής πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες, μακροχρόνια αξιοπιστία

Εργονομικά Χαρακτηριστικά και Παροχές

Πιστοποίηση CE για ασφαλή μεταφορά ατόμων

για ασφαλή μεταφορά ατόμων Ζώνες ασφαλείας και κλειδί χρήσης

και Αισθητήρες ασφαλείας για ανίχνευση εμποδίων

για ανίχνευση εμποδίων Ανύψωση βάρους έως 160 κιλά

έως 160 κιλά Χειριστήρια στους βραχίονες και 2 τηλεκοντρόλ

στους βραχίονες και 2 τηλεκοντρόλ Αυτόματη αναδίπλωση καθίσματος

καθίσματος Περιστρεφόμενο κάθισμα για εύκολη επιβίβαση/αποβίβαση

για εύκολη επιβίβαση/αποβίβαση Ποικιλία σε υφάσματα και χρώματα για αισθητική προσαρμογή

για αισθητική προσαρμογή Εγγύηση 10 έτη

10 έτη Ανταλλακτικά με διαρκή παρακαταθήκη

με διαρκή παρακαταθήκη Service από πιστοποιημένους τεχνικούς

από πιστοποιημένους τεχνικούς Δωρεάν μελέτη-μέτρηση της σκάλας από μηχανολόγους

Πρόσβαση στις σκάλες με ασφάλεια!

Η επιλογή λοιπόν εξαρτάται από:

Τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της κάθε σκάλας

Τις ανάγκες κινητικότητας

Την αισθητική της κατοικίας και το στυλ διακόσμησης

Τον προϋπολογισμό του κάθε χρήστη

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Draculis και άμεσα ο σύμβουλος-μηχανολόγος, θα είναι κοντά σας για να ακούσει τις ανάγκες σας. Αφού μετρήσει και μελετήσει τις διαστάσεις της σκάλας σας, θα σας προτείνει το κατάλληλο μοντέλο και θα ετοιμάσει Δωρεάν εξατομικευμένη Μελέτη & Εκτίμηση Κόστους του χώρου σας. Η Draculis έχοντας πραγματοποιήσει πάνω από 7.750 εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, εγγυάται ότι με την αγορά ενός αναβατορίου σκάλας, θα αρχίσετε πάλι να χρησιμοποιείτε τα σκαλοπάτια σας άνετα προστατεύοντας την υγεία σας, χωρίς πόνους στα γόνατα ή τη μέση και κυρίως χωρίς κανένα άγχος!

