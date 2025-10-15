Κοινωνία Ώρα MEGA: Ρεκόρ τηλεθέασης την Τρίτη 14 Οκτωβρίου
Το επιτυχημένο magazine Κοινωνία Ώρα MEGA, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου κατέγραψε το υψηλότερο μερίδιο τηλεθέασης της χρονιάς.
- O θάνατος του Πούτιν – Θα συμβεί στη Ρωσία ότι και στην ταινία;
- «Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» - Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα
- Και αν ο «Άγνωστος Στρατιώτης» μετατραπεί στην… πανεπιστημιακή αστυνομία του 2025;
- Είχαν ομάδες στα social media και ενημέρωναν για μπλόκα της Τροχαίας – Δύο συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.
Ρεκόρ τηλεθέασης για το 2025 σημείωσε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως η κορυφαία πρωινή ενημερωτική εκπομπή.
Το επιτυχημένο magazino του MEGA κυριάρχησε στη ζώνη μετάδοσής του, καταγράφοντας 25,5%, το υψηλότερο μερίδιο τηλεθέασης της χρονιάς, έως τώρα, στο σύνολο του κοινού. Άκρως εντυπωσιακή ήταν η απήχηση και στο δυναμικό κοινό
18-54, όπου το ποσοστό ανέβηκε στο 26,1%, διασφαλίζοντας την πρωτιά της εκπομπής.
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει, για έβδομη σεζόν, να κερδίζει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και να αποτελεί την πρώτη τους επιλογή για πρωινή ενημέρωση, με ταχύτητα και αμεσότητα στην κάλυψη της επικαιρότητας αλλά και ουσιαστική επαφή μαζί τους.
#KoinoniaOraMega
- Παγκόσμια Έρευνα Lancet: Ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας των νέων – Αναδυόμενη υγειονομική κρίση
- Μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη οι αμυντικές δαπάνες;
- Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο – «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια
- Κυκλοφορεί η ταινία του ΠΑΟΚ για τον Βιεϊρίνια (vid)
- AI vs Άνθρωποι: Σε ποιον ανήκει το «πληκτρολόγιο» του Διαδικτύου;
- Οδηγός επιλογής αναβατορίου σκάλας από τη Draculis!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις