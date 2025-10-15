Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»

Ορισμένες ποινικές υποθέσεις είναι τόσο εκτενείς που ακόμη και ο αριθμός των θυμάτων είναι αβέβαιος: στην περίπτωση των ανεξιχνίαστων εγκλημάτων του «Τέρατος της Φλωρεντίας» που συγκλόνισαν την Ιταλία για μισό αιώνα, είναι γνωστό ότι δολοφονήθηκαν επτά ζευγάρια.

Ωστόσο, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι είναι οκτώ, ενώ τουλάχιστον άλλες δεκαέξι δολοφονίες έχουν συνδεθεί με την υπόθεση. Ο αριθμός των υπόπτων σχεδόν ισούται με τον αριθμό των θυμάτων. Πρώτα υπήρχε η pista sarda, η σαρδηνιακή έρευνα για τους αδελφούς Vinci, που ασχολούνταν με το swinging και τη μαστροπεία και πιθανώς είχαν ανάμειξη στον «πρώτο» φόνο το 1968.

«Ένα αφηρημένο μπαλέτο υποθέσεων…»

Στη δεκαετία του 1990, ένας βιαστής, ο Πιέτρο Πατσιάνι, καταδικάστηκε και στη συνέχεια αθωώθηκε. Το 2000, οι συγκατηγορούμενοι του Πατσιάνι, Μάριο Βάνι και Τζιανκάρλο Λότι, καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη και 28 χρόνια φυλάκιση αντίστοιχα για τους φόνους που διαπράχθηκαν μεταξύ 1981 και 1985.

Ο Τζιανλούκα Μονάστρα, συγγραφέας του Il Mostro di Firenze, γράφει ότι πρόκειται για μια υπόθεση στην οποία «υπάρχει ένα σαγηνευτικό και όλο και πιο αφηρημένο μπαλέτο υποθέσεων… είναι μια ιστορία στην οποία όλα μπορούν να φαίνονται αληθινά, όπως και το αντίθετό τους».

Το 1974, ένα ζευγάρι που φιλιόταν σε ένα αυτοκίνητο στο Sagginale, βορειοανατολικά της Φλωρεντίας, δολοφονήθηκε. Τα στήθη και η ηβική περιοχή της γυναίκας μαχαιρώθηκαν 97 φορές. Δεν συνέβη τίποτα άλλο μέχρι την έκρηξη της δεκαετίας του 1980

Οι «τερατολόγοι»

Γεμάτη ίντριγκες και σεξ (τα περισσότερα θύματα ήταν νεαρά ζευγάρια που φιλιόντουσαν στην εξοχή), η υπόθεση έχει δημιουργήσει αρκετούς εμμονικούς οπαδούς, οι οποίοι έχουν γίνει γνωστοί ως «τερατολόγοι». Η συχνότητα με την οποία τα στοιχεία εμφανίζονταν ή εξαφανίζονταν ξαφνικά έχει πείσει ορισμένους «τερατολόγους» να υποψιάζονται ότι εμπλέκονταν η αστυνομία.

Η συζήτηση για την ταυτότητα του «Τέρατος» θα αναζωπυρωθεί αυτό το μήνα με την κυκλοφορία της τετραμερούς δραματικής σειράς του Στέφανο Σολίμα, The Monster of Florence, στις 22 Οκτωβρίου, στο Netflix.

Ο Στέφανο, γιος του σκηνοθέτη Σέρτζιο Σολίμα, αποφάσισε να επικεντρωθεί μόνο στην αρχή της ιστορίας, στην pista sarda, μια επιλογή που σημαίνει ότι η σειρά δεν προχωρά ποτέ πέρα από την πρώτη πράξη της τραγωδίας του «Τέρατος» – πιθανότατα ετοιμάζεται sequel.

Οι 97 μαχαιριές

Τα πραγματικά γεγονότα είναι φρικτά. Το 1974, ένα ζευγάρι που φιλιόταν σε ένα αυτοκίνητο στο Sagginale, βορειοανατολικά της Φλωρεντίας, δολοφονήθηκε. Τα στήθη και η ηβική περιοχή της γυναίκας μαχαιρώθηκαν 97 φορές. Δεν συνέβη τίποτα άλλο μέχρι την έκρηξη της δεκαετίας του 1980.

Το «Τέρας» χτύπησε δύο φορές το 1981, και ξανά το 1982, το 1983, το 1984 και το 1985. Σε κάθε φόνο χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες σφαίρες της «σειράς H» – οι μαχαιριές και οι χειρουργικές τομές γίνονταν μόνο αφού το «Τέρας» είχε πυροβολήσει και σκοτώσει τα θύματά του.

Υπήρχε μια ανατριχιαστική τελετουργικότητα στις δολοφονίες. Κάθε φορά τα θύματα βρισκόταν σε κατάσταση διέγερσης μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Πρώτα δολοφονούνταν ο άνδρας.

O Μέλε θεωρήθηκε ότι είχε συνεργούς από τη Σαρδηνία. Τρεις αδελφοί, οι Βίντσι, ήταν όλοι εραστές της Μπάρμπαρα Λότσι. Ένας από αυτούς, ο Σαλβατόρε Βίντσι, ήταν συχνά και εραστής του συζύγου της Λότσι

Το «πρώτο» ή το «όγδοο» ζευγάρι

Συνήθως οι γυναίκες υφίσταντο σεξουαλικούς ακρωτηριασμούς. Ένα μέρος του στήθους ενός θύματος στάλθηκε ταχυδρομικά στη μοναδική γυναίκα της ομάδας των ερευνητών. Όλες οι δολοφονίες συνέβησαν στην ύπαιθρο βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά της Φλωρεντίας, συχνά μέσα ή πολύ κοντά σε μια μικρή πόλη που ονομάζεται San Casciano.

Αλλά το 1974 ίσως δεν είναι το σωστό σημείο για να ξεκινήσει η ιστορία. Το 1982, μια ανώνυμη πληροφορία έπεισε τους ερευνητές να συνδέσουν το όπλο που χρησιμοποίησε το «Τέρας», ένα Beretta .22 σειρά 70, με ένα παλαιότερο έγκλημα: το 1968, η Μπάρμπαρα Λότσι και ο εραστής της, Αντόνιο Λο Μπιάνκο, είχαν δολοφονηθεί στο αυτοκίνητο του τελευταίου ενώ έκαναν έρωτα με τον γιο της Λότσι να κοιμάται στο πίσω κάθισμα. Ήταν το «πρώτο» ή το «όγδοο» ζευγάρι.

Ρευστότητα και κακοποίηση

Ο σύζυγος της Λότσι, Στέφανο Μέλε, φυλακίστηκε για τον φόνο του 1968 και έτσι αποκλείστηκε ως ύποπτος για το «Τέρας». Ωστόσο, ο Μέλε θεωρήθηκε ότι είχε συνεργούς από τη Σαρδηνία. Τρεις αδελφοί, οι Βίντσι, ήταν όλοι εραστές της Μπάρμπαρα Λότσι. Ένας από αυτούς, ο Σαλβατόρε Βίντσι, ήταν συχνά και εραστής του συζύγου της Λότσι.

Πολλές από αυτές τις σχέσεις χαρακτηρίζονταν από ρευστότητα και κακοποίηση. Φαίνεται ότι ο Σαλβατόρε Βίντσι πιθανότατα εκμεταλλευόταν τη Λότσι. Το 1985, μετά από μια δίκη στην οποία αθωώθηκε για τη δολοφονία της πρώτης του συζύγου, Μπαρμπαρίνα, το 1960, ο Σαλβατόρε Βίντσι εξαφανίστηκε.

Ο Σολίμα είναι ακριβώς ο άνθρωπος που θα θέλατε να αναλάβει την αρχή αυτής της βασανιστικής ιστορίας. Ο βασιλιάς των ιταλικών αστυνομικών σειρών των τελευταίων δύο δεκαετιών, σκηνοθέτησε το Romanzo Criminale (τη σειρά, όχι την ταινία) και το Suburra (την ταινία, όχι τη σειρά).

Σκηνοθέτησε την ταινία ACAB με θέμα τους αστυνομικούς και τους οπαδούς της ποδοσφαιρικής ομάδας και ήταν παραγωγός της σειράς. Έχει επίσης σκηνοθετήσει από κοινού τις διάσημες διασκευές του Ρομπέρτο Σαβιάνο, από το ZeroZeroZero έως το Gomorrah.

Πλέον, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ετικέτα «Τέρας» καλύπτει μια πραγματική συνωμοσία – με την έννοια της «κοινής δράσης». Είναι σχεδόν αδύνατο να συμπεράνουμε από τα στοιχεία ότι όλες οι δολοφονίες διαπράχθηκαν από έναν μόνο δράστη

Η pista sarda

Η νέα του σειρά αποτυπώνει την παράξενη ζαλάδα της υπόθεσης του «Τέρατος», καθώς κάθε ένα από τα τέσσερα επεισόδια αφηγείται από μια διαφορετική οπτική γωνία: αυτή του Μέλε και του αδελφού του Τζιοβάνι, ο οποίος φυλακίστηκε για οκτώ μήνες, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες, και αυτή των δύο αδελφών Βίντσι.

Οι ίδιες σκηνές εμφανίζονται και στα επόμενα επεισόδια, αλλά τώρα ο θεατής βλέπει τα πράγματα διαφορετικά και χλευάζει την προηγούμενη ευπιστία του.

Ωστόσο, καθώς δεν απομακρύνεται ποτέ από την pista sarda, η σειρά φαίνεται και η ίδια ελαφρώς εύπιστη. Η σαρδηνιακή γραμμή έρευνας εγκαταλείφθηκε, τουλάχιστον από τους ανακριτές, το 1989. Ο Μισέλ Τζιούταρι, ο επικεφαλής ανακριτής της υπόθεσης για σχεδόν επτά χρόνια, πιστεύει ότι ήταν μια σκόπιμη παραπλάνηση και ότι οι βαλλιστικές συνδέσεις μεταξύ των δολοφονιών του 1968 και του 1974 παραμένουν αναπόδεικτες.

Ανθρώπινα μέλη για σατανικές τελετές

Στη δεκαετία του 2000, μετά τις καταδίκες των Βάνι και Λότι, ο Τζιούταρι (ο οποίος είχε γίνει επιθεωρητής της Ομάδας Ερευνών για Σειριακά Εγκλήματα) επικεντρώθηκε στο ποιος ανέθεσε τις δολοφονίες. «Υπήρχε ένα ανώτερο επίπεδο, είναι άσκοπο να το αρνηθούμε», δήλωσε πρόσφατα ο Τζιούταρι.

Ο Πατσιάνι έγινε μυστηριωδώς πλούσιος και ο Τζιούταρι υπέθεσε ότι οι δολοφόνοι είχαν αναλάβει την αποστολή να συλλέξουν ανθρώπινα μέλη για σατανικές τελετές. Αποκάλυψε συνδέσεις μεταξύ της πορνείας και των συμμετεχόντων σε οργιαστικά πάρτι που διοργάνωνε ένας Σικελός γκουρού ονόματι Σαλβατόρ Ιντοβίνο στο San Casciano.

Ο Τζουλιάνο Μινίνι, εισαγγελέας της Περούτζια, έδωσε επίσης νέα κατεύθυνση στην υπόθεση. Πολλοί ύποπτοι είχαν αναφερθεί στον ρόλο ενός γιατρού στις δολοφονίες, χωρίς όμως να τον κατονομάσουν.

Οι παράπλευρες δολοφονίες αυξήθηκαν

Ο Μινίνι ερεύνησε τον ανεξήγητο θάνατο το 1985 ενός 35χρονου γυναικολόγου και μασόνου, του Φρανσέσκο Ναρντούτσι, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στη λίμνη Trasimeno της Ούμπρια, ένα μήνα μετά την τελευταία διπλή δολοφονία. Δεν είχε γίνει αυτοψία. Ο Μινίνι ξέθαψε τον Ναρντούτσι και ισχυρίστηκε ότι είχε δολοφονηθεί.

Οι θεωρίες συνωμοσίας και οι παράπλευρες δολοφονίες αυξήθηκαν. Το 1982, η Ελιζαμπέτα Τζιάμπανι φίλη ενός από τα θύματα του «Τέρατος» το 1981, της Σουζάνα Κάμπι, βρέθηκε ξεκοιλιασμένη στο δωμάτιό της στο Scicli της Σικελίας.

Ο Φραν δολοφονήθηκε – δεμένος και καμένος στο αυτοκίνητό του – το 1993. Λίγες μέρες αργότερα, η Μίλβα Μαλατέστα, μια γυναίκα που είχε σχέση με τον Βίντσι, δολοφονήθηκε – επίσης καμένη σε ένα αυτοκίνητο – μαζί με τον τριών ετών γιο της.

Μια πηγή φαντασιώσεων

Υπάρχουν τόσες πολλές συνδέσεις, αλλά είναι δύσκολο να γνωρίζουμε αν σημαίνουν κάτι. Μέλη της οικογένειας Μαλατέστα εργάζονταν σε ένα εργοστάσιο που ανήκε στην οικογένεια του γιατρού. Ο αδελφός της Μαλατέστα υποστηρίζει ότι ένας από τους πιο στενά εμπλεκόμενους στην επίσημη έρευνα είχε παρευρεθεί σε πάρτι όπου η αδελφή του ήταν μέρος της σαρκικής προσφοράς.

Πλέον, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ετικέτα «Τέρας» καλύπτει μια πραγματική συνωμοσία – με την έννοια της «κοινής δράσης». Είναι σχεδόν αδύνατο να συμπεράνουμε από τα στοιχεία ότι όλες οι δολοφονίες διαπράχθηκαν από έναν μόνο δράστη.

Τα εγκλήματα φαίνονται συλλογικά: οι δολοφονίες πιθανότατα παρακολουθήθηκαν, τα μέρη των πτωμάτων μεταφέρθηκαν. Οι περισσότεροι πιστεύουν πλέον όχι σε ένα μόνο «Τέρας», αλλά σε «Τέρατα».

Το 2019, ο Πολ Ρουσέλ, παραγωγός με έδρα την Ιταλία, ονόμασε το ντοκιμαντέρ του «Monsters of Florence» (Paramount+/Netflix). «Ολόκληρη η υπόθεση είναι πηγή φαντασιώσεων» λέει.

Οι φαντασιώσεις δεν είναι μόνο σεξουαλικές, αλλά και ερευνητικές. Οι εισαγγελείς έγιναν «τερατολόγοι», εικάζοντας για μασονικές στοές και σατανισμό και συχνά εμφανιζόμενοι οι ίδιοι παρανοϊκοί.

Κατάχρηση εξουσίας

Ο Μινίνι υποστήριξε ότι αν το σώμα του Ναρντούτσι βρισκόταν στον πραγματικό του τάφο, τότε πρέπει να είχε ανταλλαχθεί δύο φορές. Ο Τζιούταρι πίστευε ότι ένας πέτρινος τύμβος υποδήλωνε σατανισμό.

Οι εισαγγελείς της Περούτζια και της Φλωρεντίας ξεκίνησαν έναν πόλεμο για το ποιος είχε την τελική ευθύνη για την υπόθεση: ο Μινίνι άνοιξε έρευνα για τον γενικό εισαγγελέα της Φλωρεντίας και συνέλαβε και φυλάκισε τον δημοσιογράφο Μάριο Σπέτζι με κατηγορίες που περιλάμβαναν δυσφήμιση, οι οποίες αργότερα αποσύρθηκαν (ο Σπέτζι ήταν ο συν-συγγραφέας του βιβλίου του Ντάγκλας Πρέστον, The Monster of Florence, το οποίο έκανε έμμεσες κατηγορίες εναντίον του γιου ενός από τους αρχικούς υπόπτους της Σαρδηνίας).

Ο Μινίνι κατηγορήθηκε αργότερα για κατάχρηση εξουσίας, αλλά αθωώθηκε.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η ιστορία του «Τέρατος» στους ανθρώπους. Εισαγγελείς, δημοσιογράφοι, κινηματογραφιστές και θαμώνες μπαρ γίνονται εμμονικοί. Όμως, καθώς συσσωρεύονται ονόματα, γεγονότα και μακρινές συνδέσεις, η ιστορία μετατρέπεται από πραγματικό έγκλημα σε παραμύθι για την αόριστη φύση της αλήθειας.

*Το «The Monster of Florence» είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 22 Οκτωβρίου. Το βιβλίο του Tobias Jones με τίτλο «Blood on the Altar», είναι διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία.

*Με στοιχεία από theguardian.com