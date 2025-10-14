newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Περού: Ο υπερσυντηρητικός δήμαρχος της πρωτεύουσας παραιτήθηκε για να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές
Κόσμος 14 Οκτωβρίου 2025

Περού: Ο υπερσυντηρητικός δήμαρχος της πρωτεύουσας παραιτήθηκε για να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές

Ο Λόπες Αλιάγα, υπερσυντηρητικός εκατομμυριούχος επιχειρηματίας, μέλος της Opus Dei, παραιτήθηκε από το δημαρχιακό αξίωμα προκειμένου να διεκδικήσει την προεδρία του Περού.

Σύνταξη
Ο υπερσυντηρητικός δήμαρχος στη Λίμα, ο Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την παραίτησή του, κάτι που αποτελούσε νομική προϋπόθεση ώστε να μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για το αξίωμα του προέδρου του Περού στις εκλογές οι οποίες είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2026 (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Angela Ponce, επάνω, ο Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα).

Ο Αλιάγα θέλει να συγκροτηθούν ειδικά στρατοδικεία για να δικάζονται οι πιο επικίνδυνοι εγκληματίες

Θα είναι η δεύτερη φορά που ο κ. Λόπες Αλιάγα, 64 ετών, θα διεκδικήσει το κορυφαίο αξίωμα στο κράτος των Ανδεων, μετά το 2021.

Ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας, μέλος της Opus Dei, με λόγο άτεγκτο για το οργανωμένο έγκλημα, φέρεται να είναι φαβορί κατά ορισμένες δημοσκοπήσεις, με φόντο εντεινόμενη κρίση δημόσιας ασφάλειας στο Περού.

«Ανακοινώνω την παραίτησή μου από τη θέση του δημάρχου του μητροπολιτικού δήμου της Λίμας για να θέσω υποψηφιότητα στη διαδικασία ανάδειξης του υποψηφίου του κόμματος Λαϊκή Αναγέννηση (Renovación Popular, RP)», του οποίου είναι ο κυριότερος ηγέτης, τόνισε διαβάζοντας επιστολή στο δημοτικό συμβούλιο.

Κρίση ασφαλείας

Το Περού αντιμετωπίζει ολοένα σοβαρότερη κρίση ασφαλείας, αποδιδόμενη σε συμμορίες κακοποιών που επιδίδονται κυρίως σε εκβιάσεις κι έχουν πολλαπλασιάσει τις δολοφονίες.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Λόπες Αλιάγα, δήμαρχος της περουβιανής πρωτεύουσας από το 2022, θέλει να συγκροτηθούν ειδικά στρατοδικεία για να δικάζονται οι πιο επικίνδυνοι εγκληματίες, που χαρακτηρίζει «τρομοκράτες πόλης».

Πηγή: ΑΠΕ

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
