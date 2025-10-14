Αναψαν τα αίματα σε ζωντανή εκπομπή του ABC News, όταν ο παρουσιαστής Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ο παρουσιαστής του ABC News, Τζορτζ Στεφανόπουλος, μιλούσε με τον αντιπρόεδρο για τις κατηγορίες δωροδοκίας εναντίον του «Τσάρου των Συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν, όταν τον σταμάτησε στη μέση της πρότασης ανακοινώνοντας ότι περνάει σε διαφημίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, η New York Times ανέφερε ότι ο Χόμαν συμμετείχε σε μια επιχείρηση του FBI, κατά την οποία δέχτηκε 50.000 δολάρια σε μετρητά από μυστικούς πράκτορες που προσποιούνταν ότι ήταν επιχειρηματίες ενδιαφερόμενοι για την εξασφάλιση κυβερνητικών συμβολαίων.

«Πιστεύω ότι ο αμερικανικός λαός θα ωφεληθεί πολύ περισσότερο αν μιλήσουμε για το [shutdown] παρά αν μπείτε σε κάποιο περίεργο αριστερό παραλήρημα, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο Τομ Χόμαν δεν έκανε τίποτα παράνομο», είπε ο Βανς στον Στεφανόπουλο στην εκπομπή This Week.

Ο παρουσιαστής απάντησε ότι η συνέντευξη ούτως ή άλλως πλησίαζε στο τέλος της.

«Δεν είναι κάποιο αριστερό παραλήρημα! Δεν υπαινίχθηκα τίποτα, ρώτησα αν ο Τομ Χόμαν αποδέχτηκε 50.000 δολάρια, όπως ακούγεται σε ηχητικό που ηχογραφήθηκε από το FBI τον Σεπτέμβριο του 2024 -και δεν απάντησες στην ερώτηση», είπε. «Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου το πρωί αυτό».

Όταν ο Βανς διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας: «Όχι, Τζορτζ, είπα…», ο παρουσιαστής τον διέκοψε για άλλη μια φορά προχωρώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Παρά το γεγονός ότι απομακρύνθηκε από την εκπομπή, ο Βανς συνέχισε την κριτική του προς τον Στεφανόπουλος σε μια ανάρτηση στο X αργότερα την ίδια μέρα.

«Ειρήνη στη Μέση Ανατολή; Η Κίνα απειλεί κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού; Κλείσιμο της κυβέρνησης; Ο Τζορτζ Σ. δεν ενδιαφέρεται για αυτά», έγραψε. «Είναι εδώ για να επικεντρωθεί στην πραγματική ιστορία: ένα ψεύτικο σκάνδαλο που αφορά τον Τομ Χόμαν».