ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά
Όταν ο Βανς διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας: «Όχι, Τζορτζ, είπα...», ο παρουσιαστής τον διέκοψε για άλλη μια φορά και προχωρώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα.
- Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου
- Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ αποσύρει τσουρέκι - Περιείχε κουμαρίνη
- Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά
- Δύο ελληνικές πόλεις στη λίστα με τις 30 πιο επικίνδυνες στην Ευρώπη
Αναψαν τα αίματα σε ζωντανή εκπομπή του ABC News, όταν ο παρουσιαστής Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.
Ο παρουσιαστής του ABC News, Τζορτζ Στεφανόπουλος, μιλούσε με τον αντιπρόεδρο για τις κατηγορίες δωροδοκίας εναντίον του «Τσάρου των Συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν, όταν τον σταμάτησε στη μέση της πρότασης ανακοινώνοντας ότι περνάει σε διαφημίσεις.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, η New York Times ανέφερε ότι ο Χόμαν συμμετείχε σε μια επιχείρηση του FBI, κατά την οποία δέχτηκε 50.000 δολάρια σε μετρητά από μυστικούς πράκτορες που προσποιούνταν ότι ήταν επιχειρηματίες ενδιαφερόμενοι για την εξασφάλιση κυβερνητικών συμβολαίων.
«Πιστεύω ότι ο αμερικανικός λαός θα ωφεληθεί πολύ περισσότερο αν μιλήσουμε για το [shutdown] παρά αν μπείτε σε κάποιο περίεργο αριστερό παραλήρημα, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο Τομ Χόμαν δεν έκανε τίποτα παράνομο», είπε ο Βανς στον Στεφανόπουλο στην εκπομπή This Week.
Ο παρουσιαστής απάντησε ότι η συνέντευξη ούτως ή άλλως πλησίαζε στο τέλος της.
«Δεν είναι κάποιο αριστερό παραλήρημα! Δεν υπαινίχθηκα τίποτα, ρώτησα αν ο Τομ Χόμαν αποδέχτηκε 50.000 δολάρια, όπως ακούγεται σε ηχητικό που ηχογραφήθηκε από το FBI τον Σεπτέμβριο του 2024 -και δεν απάντησες στην ερώτηση», είπε. «Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου το πρωί αυτό».
Όταν ο Βανς διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας: «Όχι, Τζορτζ, είπα…», ο παρουσιαστής τον διέκοψε για άλλη μια φορά προχωρώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα.
Παρά το γεγονός ότι απομακρύνθηκε από την εκπομπή, ο Βανς συνέχισε την κριτική του προς τον Στεφανόπουλος σε μια ανάρτηση στο X αργότερα την ίδια μέρα.
«Ειρήνη στη Μέση Ανατολή; Η Κίνα απειλεί κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού; Κλείσιμο της κυβέρνησης; Ο Τζορτζ Σ. δεν ενδιαφέρεται για αυτά», έγραψε. «Είναι εδώ για να επικεντρωθεί στην πραγματική ιστορία: ένα ψεύτικο σκάνδαλο που αφορά τον Τομ Χόμαν».
Peace in the Middle East? China threatening critical supply chains? Government shutdown?
George S doesn’t care about that. He’s here to focus on the real story: a fake scandal involving Tom Homan. https://t.co/LuIFo3QSTi
— JD Vance (@JDVance) October 12, 2025
- Μπαρτσελόνα: Οριστικά εκτός και ο Ραφίνια με τον Ολυμπιακό
- Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»
- Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
- Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου
- Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις