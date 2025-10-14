Μετά τη μεγάλη της νίκη επί της Γερμανίας, η Εθνική Κ21 αντιμετωπίζει τη Λετονία (14/10, 17:00), για την 3η αγωνιστικής των προκριματικών του Euro, με τον Γιάννη Ταουσιάνη να κάνει γνωστή την ενδεκάδα ενόψει της αναμέτρησης.

Ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε τον Μπότη κάτω από τα δοκάρια, τους Άλεν, Καλογερόπουλο, Αλεξίου και Κουτσογούλα, στην τετράδα της άμυνας και τους Γκούμα και Κάτρη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Μεσοεπιθετικά θα κινηθούν οι Πνευμονίδης, Καλοσκάμης και Ράλλης, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Σμυρλή.

Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ταουσιάνης για την Εθνική Κ21

Η ενδεκάδα της Εθνική K21: Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Καλοσκάμης, Κάτρης, Γκούμας, Σμυρλής, Πνευμονίδης, Ράλλης

Στον πάγκο της Εθνικής βρίσκονται οι: Τσομπανίδης, Κοντούρης, Τζίμας, Αποστολάκης, Κ. Κωστούλας, Μπρέγκου, Παπακανέλλος, Μ. Κωστούλας, Νικολάου