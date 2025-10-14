Εθνική Κ21: Η ενδεκάδα για το ματς με τη Λετονία
Δείτε τις επιλογές του Γιάννη Ταουσιάνη για την ενδεκάδα για την Εθνική Κ21 για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Euro, κόντρα στη Λετονία (14/10, 17:00)
Μετά τη μεγάλη της νίκη επί της Γερμανίας, η Εθνική Κ21 αντιμετωπίζει τη Λετονία (14/10, 17:00), για την 3η αγωνιστικής των προκριματικών του Euro, με τον Γιάννη Ταουσιάνη να κάνει γνωστή την ενδεκάδα ενόψει της αναμέτρησης.
Ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε τον Μπότη κάτω από τα δοκάρια, τους Άλεν, Καλογερόπουλο, Αλεξίου και Κουτσογούλα, στην τετράδα της άμυνας και τους Γκούμα και Κάτρη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Μεσοεπιθετικά θα κινηθούν οι Πνευμονίδης, Καλοσκάμης και Ράλλης, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Σμυρλή.
Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ταουσιάνης για την Εθνική Κ21
Η ενδεκάδα της Εθνική K21: Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Καλοσκάμης, Κάτρης, Γκούμας, Σμυρλής, Πνευμονίδης, Ράλλης
Στον πάγκο της Εθνικής βρίσκονται οι: Τσομπανίδης, Κοντούρης, Τζίμας, Αποστολάκης, Κ. Κωστούλας, Μπρέγκου, Παπακανέλλος, Μ. Κωστούλας, Νικολάου
- Μπαρτσελόνα: Οριστικά εκτός και ο Ραφίνια με τον Ολυμπιακό
- Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»
- Πρώην διαιτητής της Premier League δήλωσε ένοχος για παράνομη βιντεοσκόπηση ανηλίκου
- Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών
- Ολυμπιακός: Λίγες οι πιθανότητες συμμετοχής των Φουρνιέ και ΜακΚίσικ στο παιχνίδι με την Εφές
- LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις