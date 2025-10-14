Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες

Το νομοσχέδιο που αφορά τη θητεία έχει ήδη παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο από τις 30 Σεπτεμβρίου και τελεί υπό διαβούλευση και φέρνει σαρωτικές αλλαγές στη θητεία με εκπαίδευση στα drones και τις νέες τεχνολογίες.

Το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις βασίζεται στις ανάγκες της νέας δομής, αλλά και στην «Ατζέντα 2030», με το Νίκο Δένδια να ευαγγελίζεται μία νέα εποχή στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αλλαγές στην εκπαίδευση των στρατιωτιών

Στο νέο μοντέλο θητείας άλλωστε έχουν μελετηθεί διεθνή υποδείγματα, με τις πρώτες δέκα βδομάδες να είναι η βασική εκπαίδευση, ενώ θα ακολουθεί ειδική εκπαίδευση με ειδικότητες και δεξιότητες που θα οδηγούν και σε πιστοποιήσεις και θα έχει διάρκεια τέσσερις εβδομάδες.

Με τον Δένδια να κάνει λόγο κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου για «σοβαρή επιχειρησιακή εκπαίδευση στις Μονάδες υψηλής ετοιμότητας, 12 εβδομάδες».

Ενώ στη συνέχεια θα ακολουθεί μετά τους έξι μήνες δυνατότητα παραμονής στον Έβρο ή στα νησιά, ή σε Μονάδες υψηλής αξίας ή δυνατότητα μετάθεσης κοντά στον τόπο κατοικίας κάποιου.

Αυτός ο εκπαιδευμένος πλέον στρατιώτης θα αποδίδεται στην εφεδρεία.

Στρατιώτες που θα γνωρίζουν τα drones και νέες τεχνολογίες

Σε αυτό το πλαίσιο ξεχωρίζει η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες.

Ο κάθε στρατιώτης στόχος είναι πλέον να μην εκπαιδεύεται μόνο στα όπλα, αλλά να εκπαιδεύεται και στις σύγχρονες τεχνολογίες καθώς τον αφορούν. Όπως προβλέπεται πλέον ο στρατιώτης θα εκπαιδεύεται στα drones, στα First Person View (FPV) και επίσης στα αντι-drones. «Στρατιώτης που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή, το First Person View δεν μας είναι χρήσιμος σε μονάδες εκστρατείας. Αυτό μας έχουν διδάξει οι πόλεμοι στην Ουκρανία, οι πόλεμοι στο Νότιο Καύκασο» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δένδιας.

Στα σημεία που στοχεύει το νομοσχέδιο και εστιάζει ιδιαίτερα και ο Δένδιας είναι η ενεργός εφεδρεία. Πιο συγκεκριμένα, όπως είχε αναφέρει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, οι έφεδροι να προσκαλούνται στην αρχική φάση ανά τριετία. Και πιο συγκεκριμένα 50.000 έφεδροι το χρόνο.

Και οι έφεδροι που θα καλούνται θα εκπαιδεύονται στις ειδικότητες και δεξιότητες και στα όπλα νέας τεχνολογίας, όπως είναι τα drones και αντι-drones.

Στόχος είναι δε σε ειδικές μονάδες να αξιοποιηθεί η Εφεδρεία στον Έβρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ενώ όπως έχει ανακοινωθεί θα δοθούν και κίνητρα, όπως η δυνατότητα νοσηλείας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία καθώς επίσης και η πρόσβαση στα Στρατιωτικά πρατήρια.

Στα σημεία που στοχεύει το νομοσχέδιο και εστιάζει ιδιαίτερα και ο Δένδιας είναι η ενεργός εφεδρεία.

Έφεδροι ενεργοί

Πιο συγκεκριμένα, όπως είχε αναφέρει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, οι έφεδροι να προσκαλούνται στην αρχική φάση ανά τριετία. Και πιο συγκεκριμένα 50.000 έφεδροι το χρόνο.

Και οι έφεδροι που θα καλούνται θα εκπαιδεύονται στις ιδικότητες και δεξιότητες και στα όπλα νέας τεχνολογίας, όπως είναι τα drones και αντι-drones.

Στόχος είναι δε σε ειδικές μονάδες να αξιοποιηθεί η Εφεδρεία στον Έβρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ενώ όπως έχει ανακοινωθεί θα δοθούν και κίνητρα, όπως η δυνατότητα νοσηλείας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία καθώς επίσης και η πρόσβαση στα Στρατιωτικά πρατήρια.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στην εφεδρεία σήμερα προσκαλείται ή προσκαλείτο κάποιος μέχρι πρόσφατα με έγγραφα που επέδιδε ο αστυνομικός, αν έβρισκε τον έφεδρο. Και ο έφεδρος έπαιρνε τηλέφωνο τον βουλευτή του για να δηλώσει ασθένεια, στις πλείστες των περιπτώσεων, όπως είχε αναγνωρίσει δημόσια ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πλέον όμως ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σώμα 150.000 ενεργών εφέδρων. «Εθελοντικά σε πρώτη φάση. Ο αριθμός θα πληρωθεί. Αν δεν πληρωθεί εθελοντικά, θα δούμε. Επεκτείνουμε την εφεδρεία από το ισχύον 55ο στο 60ο έτος ηλικίας», όπως έχει αναφέρει ο Δένδιας.

Και σε αυτή θα βρουν την δική τους θέση και νέες τεχνολογίες, αφού όπως έχει σημειωθεί αρκετές φορές η επόμενη σύγκρουση, δεν θα είναι μόνο στο έδαφος, στο νερό, στον αέρα, θα είναι στο διαδίκτυο, θα είναι στον κλάδο πληροφοριών.

Και ως εκ τούτου οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σημαντικά επαγγελματικά προσόντα, εάν τους χρειάζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο Δένδιας «είναι κρίμα να έχουν πάρει λευκό απολυτήριο».