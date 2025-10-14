Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
20 Χρόνια Public: Γιορτάζουν 20 χρόνια με εγκαίνια νέου καταστήματος & ένα 7ήμερο γεμάτο εκπλήξεις
Τα Νέα της Αγοράς 14 Οκτωβρίου 2025 | 10:58

20 Χρόνια Public: Γιορτάζουν 20 χρόνια με εγκαίνια νέου καταστήματος & ένα 7ήμερο γεμάτο εκπλήξεις

Η ιστορία του brand που έγινε προορισμός: Από το βιβλιοπωλείο-ορόσημο στο οικοσύστημα του σήμερα.

Όπως κάθε όμορφη επέτειος που θυμίζει τη γέννηση και την εξέλιξη μίας σχέσης, έτσι αυτόν τον Οκτώβριο, τα Public γιορτάζουν τη δική τους μαζί μας: για δύο ολόκληρες δεκαετίες, ήταν και είναι ο συνοδοιπόρος μας στο ράφι με το βιβλίο, στην ανακάλυψη κάθε τύπου gadget, στην αναζήτηση των πιο hi tech μικρών ή μεγαλύτερων προϊόντων, στην εξασφάλιση του καλύτερου ήχου, της πιο ζωντανής εικόνας, των πιο επιτυχημένων κλικς. Από τον πρωινό μας καφέ, μέχρι την ώρα που θα πέσουμε για ύπνο, βρίσκεται δίπλα μας με συνέπεια, κερδίζοντας το πιο σημαντικό όλων: την εμπιστοσύνη μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο εορτασμός των 20 χρόνων Public μετατρέπεται σε μια γιορτή σε Ελλάδα και Κύπρο, που μας καλεί όλους να τη ζήσουμε μαζί.

Από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου, θα συμβαίνουν καθημερινά events, δρώμενα και προσφορές, σε διάφορα καταστήματα της αλυσίδας, με το σημαντικότερο να γίνεται στο Smart Park, που θα έχει μία διπλή γιορτή, καθώς η επέτειος συνδυάζεται με τα εγκαίνια του νέου καταστήματος εκεί, σηματοδοτώντας την περαιτέρω επέκταση και εξέλιξη του brand.

Η εβδομάδα της Γιορτής και ένα νέο κεφάλαιο με το Public Smart Park

Έχοντας διανύσει δύο δεκαετίες από το πρώτο τους κατάστημα, τα Public ανοίγουν τις πόρτες τους στο μεγαλύτερο ανοιχτό εμπορικό κέντρο της χώρας, το Smart Park, σε έναν χώρο 1.155 τ.μ.. Εκεί, ο επισκέπτης δεν βρίσκει απλώς προϊόντα, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών που τα έχει όλα: τεχνολογία, μικροσυσκευές, πολιτισμό και ψυχαγωγία που συνυπάρχουν αρμονικά σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον, που δείχνει να επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο ψωνίζουμε.

Είμαστε όλοι καλεσμένοι στη γιορτή 13 με 19 Οκτωβρίου

Όλες αυτές τις ημέρες θα υπάρχει εορταστικό κλίμα, με αποκορύφωση την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, η γιορτή σε πέντε κορυφαία καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, γίνεται σημείο συνάντησης με μερικά αγαπημένα ονόματα της καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής σκηνής.

  • Στο νέο Public Smart Park θα βρεθεί η Κατερίνα Λιόλιου.
  • Ο Apon θα υποδεχτεί το κοινό στο Σύνταγμα.
  • Η Ρία Ελληνίδου στο Ίλιον.
  • Ο Θοδωρής Βουτσικάκης στην Τσιμισκή.
  • Ο Πάνος Κιάμος στην Λάρνακα.

Καλλιτέχνες και κοινό θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίστουν από κοντά, να υπογράψουν δίσκους και να μοιραστούν στιγμές, δίνοντας τον παλμό στον διπλό εορτασμό.

Όσο για τους βιβλιόφιλους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, την ίδια μέρα, σε επιλεγμένα καταστήματα (Σύνταγμα, Ίλιον, Smart Park, Τσιμισκή, Λάρνακα, Golden Hall, The Mall) θα φιλοξενηθούν αγαπημένοι συγγραφείς από κορυφαίους εκδοτικούς οίκους. Ανάμεσά τους ο Γίργκεν Μπανσέρους, ο Πάνος Δημάκης, ο Στέφανος Ξενάκης, ο Θεόδωρος Παπακώστας, η Μικρή Ολλανδέζα και ο Γιάννης Αθανασόπουλος, οι οποίοι θα συνομιλήσουν με τους αναγνώστες για το έργο τους.

Στον πολυήμερο εορτασμό συμμετέχει ενεργά και η Xiaomi, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει το νέο flagship μοντέλo Xiaomi 15T Pro και να κερδίσει μοναδικά δώρα.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής εβδομάδας, οι φίλοι των Public θα βρουν ξεχωριστές επετειακές προσφορές, αποκτώντας αγαπημένα προϊόντα σε μοναδικές τιμές. Την ίδια περίοδο, τα μέλη Public + με κάθε αγορά τους μπαίνουν στην κλήρωση για 20 μοναδικά δώρα από το οικοσύστημα της Xiaomi αξίας άνω των 5.000 ευρώ

Ένα success story

Από το πρώτο κατάστημα στο Mediterranean Cosmos της Θεσσαλονίκης το 2005 μέχρι σήμερα, τα Public έχουν διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, μάρτυρες της οποίας υπήρξαμε όλοι. Με 62 φυσικά καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, πάνω από 100 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και 2.000 εργαζόμενους, τα Public έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς της σύγχρονης ζωής.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα Public Book Awards που έχουν γίνει θεσμός, καινοτόμες υπηρεσίες, το νέο πρόγραμμα ανταμοιβής Public+ και ευέλικτες επιλογές πληρωμής και παράδοσης, συνθέτουν την εικόνα ενός brand που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη.

Η επιτυχία τους βασίστηκε στην ικανότητα προσαρμογής και στην ενσωμάτωση των τριών πυλώνων, Home – Tech & Entertainment, αναγνωρίζοντας ότι η σύγχρονη ζωή είναι μια ενιαία εμπειρία στην οποία και πρέπει να επενδύσουν.

Έτσι, μεταμορφώθηκαν σε έναν omnichannel retailer. Υπηρεσίες όπως οι λύσεις πληρωμής (Klarna), η γρήγορη παραλαβή (Box Now) και η υποστήριξη (iRepair, Vodafone) δημιούργησαν ένα μοναδικό οικοσύστημα, το οποίο ενισχύθηκε παράλληλα με πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα ανταμοιβής Public+ και τα Public Courses.

Σήμερα, γιορτάζουν 20 χρόνια με τη δέσμευση να συνεχίσουν να εμπνέουν και να καινοτομούν για τις επόμενες δεκαετίες, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη του κοινού που τα έχει αγκαλιάσει.

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εμφανίσεων και τις προσφορές, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

