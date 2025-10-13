Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς με τον Παναθηναϊκό κι όσο κι αν μιλάμε για ένα παιχνίδι που δεν κρίνει κάτι, είναι βέβαιο πως η νίκη αυτή δίνει πράγματα στην ομάδα του λιμανιού.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν μια πειστική εικόνα αναφορικά με την επιθυμία τους να πάρουν το ματς κι αυτό μετράει πολύ, αφού οι απουσίες που είχαν οι πειραιώτες ήταν πολλές και σημαντικές.

Μια προσεκτική ματιά στην στατιστική του αγώνα, φανερώνει πως ήταν μια βραδιά από εκείνες που ένας προπονητής καμαρώνει για την ομαδική δουλειά, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε πολλά από πολλούς.

Κι αυτό ήταν τελικά και το «κλειδί» της επικράτησης του Ολυμπιακού, καθώς οι πρωταθλητές βρήκαν λύσεις σε άμυνα και επίθεση από πολλούς παίκτες, όσο το παιχνίδι πλησίαζε στο τέλος του.

Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εστιάσει κάποιος στον Τάισον Γουόρντ, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά σε ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό και όχι απλά ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη νίκη των πρωταθλητών Ελλάδος.

Μόνο τυχαίο λοιπόν δεν είναι ότι Μπαρτζώκας μίλησε με θερμά λόγια για τον Γουόρντ, αποδίδοντας τα εύσημα στον πρώην φόργουορντ της Παρί, καθώς το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πειραιωτών, δίνει νέα διάσταση στο παιχνίδι της ομάδας του λιμανιού και κάνει την διαφορά.

Ο Ολυμπιακός έχει με τον Γουόρντ στο παρκέ, την δυνατότητα να τρέξει πολύ γρήγορα στην επίθεση, ακόμα γρηγορότερα σε σχέση με πέρυσι κι αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τους «ερυθρόλευκους».

Είναι κάτι που είδαμε στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου στο ντέρμπι, όταν ο Γουόρντ έδωσε το σύνθημα για την αντεπίθεση του Ολυμπιακού και ο Αμερικανός έδειξε από το πρώτο κιόλας ντέρμπι αιωνίων, ότι είναι σε θέση να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλάνο του Μπαρτζώκα.

Η ζωή σε… fast forward θα μπορούσε να είναι ο τίτλος, ο οποίος παραπέμπει σε ταινία του Χόλιγουντ, καθώς ο Γουόρντ είναι φόργουορντ που μπορεί να δώσει μεγάλη ταχύτητα στην επίθεση της ομάδας του.

Όσοι είχαν βέβαια παρακολουθήσει με προσοχή την Παρί την περασμένη αγωνιστική περίοδο, γνώριζαν πολύ καλά το στυλ παίκτη που έβαλε ο Μπαρτζώκας στο ρόστερ του Ολυμπιακού και ο Γουόρντ δείχνει να κερδίζει το «στοίχημα» από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια της σεζόν.

Κι εδώ βεβαίως αναφερθήκαμε στο επιθετικό ταλέντο του Αμερικανού αλλά δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι μιλάμε για παίκτη που μπορεί να βοηθήσει πολύ τους πειραιώτες και στην άμυνα. Το είδαμε άλλωστε και στο χθεσινό ντέρμπι στο ΣΕΦ, όπου ο Αμερικανός διέπρεψε και στις δύο πλευρές του παρκέ.