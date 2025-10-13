Κόπα Άφρικα 2025: Διαθέσιμα τα εισιτήρια από σήμερα
Η συμμετοχή σημαντικών παικτών της Serie A στο Κόπα Άφρικα, αλλά και η διοργάνωση από το Μαρόκο, ανεβάζουν κατακόρυφα τη ζήτηση και στην Ευρώπη.
Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 (Κόπα Άφρικα), με χορηγό την TotalEnergies, επιστρέφει τον Δεκέμβριο (21/12/2025 – 18/01/2026), αυτή τη φορά στο Μαρόκο, και το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τα διαθέσιμα από σήμερα εισιτήρια αναμένεται ιδιαίτερα έντονο, καθώς αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους φιλάθλους να συνδυάσουν ποδόσφαιρο και τουρισμό.
Η σχετική εφαρμογή YALLA είναι πλέον διαθέσιμη online για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν μεγάλα ονόματα της Serie A, σε έναν εξωτικό προορισμό, όπως είναι το Μαρόκο, όπου θα διοργανωθεί το Κόπα Άφρικα, και μάλιστα σε περίοδο διακοπών για την Ευρώπη.
Η πώληση των εισιτηρίων για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της αφρικανικής ηπείρου, ευρύτερα γνωστό και ως Κόπα Άφρικα, ξεκίνησε σήμερα στις 11:00 ώρα Ελλάδος, με τις πρώτες 48 ώρες να απευθύνονται αποκλειστικά στους κατόχους καρτών VISA (ώς και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 11:00 ώρα Ελλάδος).
Από την Τετάρτη και ώρα 11:00 το πρωί, η πώληση θα είναι προσβάσιμη σε όλα τα άλλα μέσα πληρωμής, ώστε να μπορέσουν οι λάτρεις του ποδοσφαίρου στην Αφρική και σε όλο τον κόσμο να κλείσουν θέσεις για να γιορτάσουν μαζί το μεγαλύτερο αφρικανικό φεστιβάλ ποδοσφαίρου.
Η εφαρμογή YALLA, ενημερώνουν οι διοργανωτές, είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να είναι φιλική προς τον χρήστη, καθοδηγώντας τον με λίγα κλικ στην κράτηση και την έκδοση βίζας, σε περίπτωση που αυτή είναι απαραίτητη (σ.σ.: τα ελληνικά διαβατήρια απαλλάσσονται βίζας, με μόνη υποχρέωση ελάχιστη εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία του ταξιδιού).
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:
1. Κατεβάζουν την εφαρμογή YALLA, διαθέσιμη σε Google Play και App Store
2. Αιτούνται αριθμό FanID (και, εφόσον απαραίτητη, αναλόγως διαβατηρίου, ηλεκτρονική βίζα)
3. Μόλις λάβουν το FanID, μπαίνουν στην επίσημη πλατφόρμα tickets.cafonline.com για να αγοράσουν το εισιτήριό τους.
Επισημαίνεται ότι το Fan ID είναι υποχρεωτικό για κάθε αγορά εισιτηρίων και ότι κάθε Fan ID επιτρέπει την αγορά ενός μόνο εισιτηρίου ανά αγώνα.
