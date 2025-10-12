Τουλάχιστον τρία μέλη της αντιπροσωπείας του Κατάρ πέθαναν στην Αίγυπτο σε τροχαίο

Διπλωμάτες της αντιπροσωπείας του Κατάρ που συνόδευαν τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ Αλ Αμπντουλραχμάν Αλ Θανί σκοτώθηκαν σε τροχαίο ατύχημα, όταν το όχημά τους ανατράπηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ, σύμφωνα με αναφορές των αιγυπτιακών μέσων ενημέρωσης και αυτών του Κατάρ. Δύο άλλοι παραμένουν στην εντατική.

Το Reuters μέχρι στιγμής κάνει λόγο για τρεις επιβεβαιωμένους θανάτους, όμως τα ΜΜΕ της Αιγύπτου μιλούν για τέσσερα θύματα. Τέσσερα ονόματα έχουν γίνει γνωστά στα ΜΜΕ της Αιγύπτου, αλλά αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση από την Ντόχα.

Οι διπλωμάτες από το Εμιράτο έχασαν τη ζωή τους στην Αίγυπτο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα και καθ’ οδόν προς το Σαρμ Ελ Σέιχ για να υπογράψουν για τον τερματισμό του πολέμου ως εγγυητές. Η αντιπροσωπεία επρόκειτο να συμμετάσχει σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός υπό την προεδρία της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη δήλωση για τον θάνατο των διπλωματών.

Που συνέβη το δυστύχημα της αντιπροσωπείας του Κατάρ

Σύμφωνα με το Al-Araby Al-Jadeed, το ατύχημα συνέβη περίπου 50 χιλιόμετρα από το Σαρμ Ελ Σέιχ τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Η αντιπροσωπεία ταξίδευε σε ένα μόνο διπλωματικό όχημα που ήταν μέρος της συνοδείας του πρωθυπουργού του Κατάρ.

Δύο άλλοι διπλωμάτες τραυματίστηκαν στο ατύχημα και μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο για περίθαλψη, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν τα θύματα ήταν μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της Ντόχα που συμμετείχε στις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ. Πηγές από τους Times of Israel κάνουν λόγο για μέλη σωμάτων ασφαλείας.

Το Κατάρ, μαζί με την Αίγυπτο και την Τουρκία, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμεσολάβηση της πρώτης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο περιλαμβάνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής κρατουμένων.