Πώς οι Βασίλισσες της Ομορφιάς έγιναν οι Πριγκίπισσες της Δεξιάς

Στο σύγχρονο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ, η λάμψη του στέμματος και η γοητεία της σκηνής συνδέονται όλο και πιο στενά με τη δύναμη και την επιρροή.

Από τις πρώην Μις Αμερική έως τις γυναίκες γερουσιαστές, πολλές γυναίκες του Ρεπουμπλικανικού κόμματος απέδειξαν ότι η εμπειρία σε έναν διαγωνισμό ομορφιάς μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για πολιτική καριέρα, αναφέρει η Wall Street Journal σε σχετικό θέμα.

Οι καλλονές της MAGA: Όταν η λάμψη συναντά την πολιτική

Τον Νοέμβριο, η Δανή Victoria Kjaer Theilvig αναδείχθηκε Μις Υφήλιος, και η Amber Hulse, πρώην Μις Νότια Ντακότα και νυν πολιτικός, γιόρτασε τη νίκη. «Ο Τραμπ είναι πρόεδρος και η Μις Υφήλιος ξανθιά. Επιστρέφουμε», έγραψε στα social media, συνδέοντας συμβολικά την κουλτούρα της ομορφιάς με τη MAGA.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι κόσμοι των διαγωνισμών ομορφιάς και της πολιτικής της MAGA συναντώνται.

Η Μις Αμερική Abbie Stockard εμφανίστηκε στην ορκωμοσία του Τραμπ με φόρεμα «Make America Healthy Again», ενώ η Kristi Noem, πρώην Snow Queen της Νότιας Ντακότα, έγινε υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η Anna Kelly, πρώην Μις State Fair of Virginia, ορίστηκε αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου.

Οι διαγωνισμοί ως σχολείο πρακτικής

Για τους υποστηρικτές των MAGA γυναικών, οι διαγωνισμοί ομορφιάς διδάσκουν πειθαρχία, αυτοπεποίθηση και επικοινωνία.

Οι γυναίκες μαθαίνουν να μιλούν δημόσια, να προωθούν τις ιδέες τους και να διαχειρίζονται τα media – δεξιότητες καθοριστικές για πολιτική καριέρα. «Μαθαίνεις να παρουσιάζεσαι και να ελέγχεις την εικόνα σου», λέει η Hilary Levey Friedman, συγγραφέας του “Here She Is”.

Οι επικριτές όμως επισημαίνουν ότι παραμένει ένα σύστημα που αξιολογεί τις γυναίκες κυρίως με βάση την εμφάνιση.

«Οι κανόνες επιτυχίας είναι ίδιοι με αυτούς της MAGA», σχολιάζει η Kimberly Hamlin, καθηγήτρια της ιστορίας των γυναικών. «Να είσαι πάντα όμορφη, γοητευτική και να υπακούς στον ηγέτη».

Από την στέψη στο Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο

Η Amber Hulse, 27 ετών, που είναι η νεότερη γερουσιαστής στην ιστορία της Νότιας Ντακότα, παραδέχεται ότι οι διαγωνισμοί την βοήθησαν, αλλά αναγνωρίζει την αντίφαση: «Δεν είναι ιδανικό να παρελαύνουμε με μαγιό για υποτροφίες».

Στην πραγματικότητα, οι σύγχρονοι διαγωνισμοί προέκυψαν από τις πρωτοβουλίες των σουφραζετών για να αναδείξουν τα ταλέντα των γυναικών, πριν μετατραπούν σε θεάματα για οικονομικά συμφέροντα.

Πολλές πρώην Μις έχουν μετατραπεί σε πολιτικά πρόσωπα, από τη Sarah Palin μέχρι την Erika Kirk, που στην κηδεία του συζύγου της εντυπωσίασε με την παρουσία της ένα πλήθος χιλιάδων.

Για την Hulse, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς ομορφιάς ήταν η «εκκίνηση για καριέρα», όχι αυτοσκοπός.

Ο διπλός ρόλος της ομορφιάς

Οι διαγωνισμοί εξακολουθούν να προσελκύουν γυναίκες με φιλοδοξίες, συνδυάζοντας την λάμψη με την στρατηγική. Από την ομιλία σε ακροατήρια μέχρι την αντιμετώπιση των media, οι εμπειρίες αυτές γίνονται εργαλείο για μεγαλύτερες πολιτικές νίκες.

Όπως λέει η Hulse, «ελπίζω κάποια στιγμή ο τίτλος Miss South Dakota να μην είναι το κύριο πράγμα για το οποίο θα με θυμούνται».

