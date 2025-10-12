It’s a kind of magic: Ακόμα και σήμερα οι Queen ακούγονται περισσότερο από κάθε άλλο συγκρότημα στη Βρετανία

Το ημερολόγιο έγραφε 24 Νοεμβρίου 1991 όταν μια από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές φωνές που έχει βγάλει ποτέ η ροκ σκηνή, θα «σιωπούσε» για πάντα. Ο leader των Queen Φρέντι Μέρκιουρι θα άφηνε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 45 ετών.

Μπορεί το συγκρότημα να είναι ενεργό μέχρι και σήμερα, δίνοντας διάφορες επετειακές συναυλίες, αλλά όλοι ξέρουν ότι εκείνη η μέρα σήμανε και το τέλος των Queen. Ή μήπως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Audrey✝🙏🏼👑👨🏻🎶🤟🏼 (@tonyaudreywisdom)

Σύμφωνα με το chart της Phonographic Performance Limited (PPL), το συγκρότημα είναι το πιο πολυπαιγμένο στη Βρετανία τον 21ο αιώνα.

Συγκεκριμένα οι Queen έχουν συγκεντρώσει πάνω από 400 εκατομμύρια δευτερόλεπτα ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης – κάτι που ισοδυναμεί με 12,5 χρόνια συνεχούς αναπαραγωγής για αυτόν τον αιώνα.

Όσο για το κομμάτι που βρίσκεται στην κορυφή; Αυτό είναι το «A Kind Of Magic», που είχαν ηχογραφήσει το 1986.

Queen named UK’s most played rock act of 21st century – check out the top 10 https://t.co/sKaYb4T2RR — NME (@NME) October 8, 2025

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από τα σημαντικότερα έργα των Queen γράφτηκαν τον 20ο αιώνα, είναι καταπληκτικό να βρίσκομαι στην κορυφή μιας λίστας του 21ου αιώνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους θαυμαστές μας» δήλωσε ο Μπράιαν Μέι, κιθαρίστας των Queen.

Ο διευθύνων σύμβουλος της PPL Πίτερ Λέθεμ, πρόσθεσε: «Αυτό το chart υπογραμμίζει πώς η ροκ μουσική συνεχίζει να ευδοκιμεί στα βρετανικά ραδιοφωνικά κύματα ανά τις δεκαετίες. Συγχαρητήρια στους Queen για αυτή τη σπουδαία βράβευση σε μια τόσο σημαντική επετειακή χρονιά για το πρώτο τους άλμπουμ που έφτασε στο Νο. 1 «A Night At The Opera»».

Για την ιστορία, από το top10 του chart της PPL, μόνο δύο συγκροτήματα έβγαλαν το πρώτο τους άλμπουμ μέσα στον 21ο αιώνα. Ενώ, όσο περίεργο κι αν φαίνεται, από την πρώτη δεκάδα απουσιάζουν οι Beatles.

1. Queen

2. David Bowie

3. U2

4. Oasis

5. Fleetwood Mac

6. Stereophonics

7. The Rolling Stones

8. The Police

9. The Killers

10. Kings Of Leon