magazin
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
12.10.2025 | 20:17
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη νότια Κρήτη
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Λάθος Βασίλισσα: «Δεν είναι η Μαρία Αντουανέτα, είναι η αδελφή της» – Ανατροπή για ιστορικό παιδικό πορτρέτο
The Good Life 12 Οκτωβρίου 2025 | 19:30

Λάθος Βασίλισσα: «Δεν είναι η Μαρία Αντουανέτα, είναι η αδελφή της» – Ανατροπή για ιστορικό παιδικό πορτρέτο

«Αυτή δεν είναι η Μαρία Αντουανέτα» υποστηρίζει νέα έρευνα για το διάσημο πορτρέτο της σε παιδική ηλικία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Spotlight

Το παιδικό πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας που για χρόνια διαμόρφωνε το πλαίσιο για την ακαδημαϊκή θεώρηση των πρώτων χρόνων στη ζωή της αποδίδεται πλέον στην μεγαλύτερη αδελφή της, τη Μαρία Καρολίνα, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Το χαρακτηριστικό σχέδιο του Ελβετού ζωγράφου Ζαν Ετιέν Λιοτάρ (Jean Etienne Liotard) από το 1762, το οποίο θεωρούνταν ότι απεικόνιζε τη μελλοντική τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας, αποτελεί αντικείμενο αναθεώρησης αναφέρει το BBC.

Η καθηγήτρια Κατριόνα Σεθ από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η οποία ειδικεύεται στα πορτρέτα της Μαρίας Αντουανέτας, επανεξέτασε τη συλλογή Λιοτάρ στο Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας (MAH) στη Γενεύη.

Αν και η ίδια «γοητευόταν από την εικόνα, κάτι την ενοχλούσε ως προς την ταυτότητα του εικονιζόμενου προσώπου».

Το βασικό στοιχείο που οδήγησε στην ανατροπή ήταν ένα μετάλλιο που φορούσε το κορίτσι στο πορτρέτο, το οποίο θεωρούνταν προηγουμένως ότι ήταν η Μαρία Αντουανέτα όταν ήταν 7 ετών.

Η Σεθ διαπίστωσε ότι επρόκειτο για το μετάλλιο ενός συγκεκριμένου ιπποτικού τάγματος που απονεμήθηκε στη Μαρία Αντουανέτα σχεδόν τέσσερα χρόνια αφότου φιλοτεχνήθηκε το πορτρέτο.

«Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να είχε γίνει ένα λάθος», δήλωσε η Σεθ. Η ίδια πλέον εικάζει πως το εν λόγω πορτρέτο, το οποίο δείχνει ένα κορίτσι να κρατά μια σαΐτα ύφανσης και να κοιτάζει τον θεατή —μια εικόνα που είχε ερμηνευθεί ακαδημαϊκά ως ένδειξη του σημαντικού πεπρωμένου της μελλοντικής βασίλισσας— απεικονίζει τη Μαρία Καρολίνα, αδελφή της Μαρίας Αντουανέτας και αργότερα βασίλισσα της Νάπολης.

To αμφιλεγόμενο πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας

Το πορτρέτο που μέχρι σήμερα αποδιδόταν στη μεγαλύτερη αδελφή της, Μαρία Καρολίνα, είναι τελικά η Μαρία Αντουανέτα υποστηρίζει η Σεθ

Επιπλέον ένα άλλο πορτρέτο από την ίδια συλλογή, το οποίο θεωρούνταν προηγουμένως ότι απεικόνιζε τη Μαρία Καρολίνα, «είναι στην πραγματικότητα η νεαρή Μαρία Αντουανέτα» υποστηρίζει η Σεθ μετά από την έρευνα της.

«Αν και αυτά τα αξιόλογα πορτρέτα έχουν εκτεθεί πολλές φορές τα τελευταία 250 χρόνια, θα είναι εξαιρετικά ξεχωριστό να δούμε τη Μαρία Αντουανέτα όπως πραγματικά ήταν, αντί να την μπερδεύουμε με την αδελφή της» δήλωσε ο Μαρκ-Ολιβιέ Βαλέρ, διευθυντής του MAH, μετά τη νέα αποκάλυψη.

Η Μαρία Αντουανέτα γεννήθηκε στην Αυστρία το 1755, στάλθηκε στη Γαλλία για να παντρευτεί τον μελλοντικό βασιλιά Λουδοβίκο ΙΣΤ΄, και αποκεφαλίστηκε με γκιλοτίνα το 1793, σε ηλικία 37 ετών, στο αποκορύφωμα της Γαλλικής Επανάστασης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: «Φουσκώνουν» τα καλάθια και υποχρεώνουν τις εταιρείες σε αλλαγή στρατηγικής

Δασμοί Τραμπ: «Φουσκώνουν» τα καλάθια και υποχρεώνουν τις εταιρείες σε αλλαγή στρατηγικής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

World
Σπάνιες γαίες: Γιατί βρίσκονται στο επίκεντρο των απειλών του Τραμπ κατά της Κίνας

Σπάνιες γαίες: Γιατί βρίσκονται στο επίκεντρο των απειλών του Τραμπ κατά της Κίνας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο
The Good Life 10.10.25

Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο

Μία «εξαιρετικά σημαντική» ανέκδοτη ιστορία του Τζακ Κέρουακ, η οποία περιγράφεται ως «ένα χαμένο κεφάλαιο του εμβληματικού βιβλίου του On The Road [Στον Δρόμο]», ανακαλύφθηκε έπειτα από δεκαετίες στα αρχεία ενός δολοφονημένου αφεντικού της Μαφίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 
Έκθεση 07.10.25

Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 

Όσο ο κόσμος εφευρίσκει και καταναλώνει νέα, εύπεπτα,  είδωλα, ο Σερ Σέσιλ Μπίτον επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια μεγαλειώδη έκθεση 250 φωτογραφιών και κοστουμιών, που επιβεβαιώνει ότι η κομψότητα είναι μια αθάνατη μορφή τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια
Casa Roja 07.10.25

Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια

Το οικογενειακό σπίτι και το καλλιτεχνικό καταφύγιο της Φρίντα Κάλο ανοίγει ως μουσείο αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο της πρωτοπόρου καλλιτέχνιδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον
Σοφία 06.10.25

Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον

Από τη χαρούμενη Γκλόρια Σουάσον μέχρι τους royal του Γουίνδσορ, που φαίνονται φοβισμένοι, ο Ρίτσαρντ Άβεντον πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του φωτογραφίζοντας τον χρόνο που περνάει από τα πρόσωπα των ανθρώπων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρενέ Μαγκρίτ: «Το να μεταμορφώνεις τη σάρκα μιας γυναίκας σε ουρανό είναι μια πράξη μαύρης μαγείας»
Οι αντιφάσεις 06.10.25

«Το να μεταμορφώνεις τη σάρκα μιας γυναίκας σε ουρανό είναι μια πράξη μαύρης μαγείας»

Ο πίνακας «La Magie Noire» του Βέλγου ζωγράφου Ρενέ Μαγκρίτ, ο οποίος πρόκειται να δημοπρατηθεί αυτόν τον μήνα, άνηκε για σχεδόν έναν αιώνα στην οικογένεια της Γαλλίδας αντιστασιακής Σουζάν Σπάακ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ArtCode: «Μας εμπνέει η σύγχρονη πραγματικότητα, με όλα τα αντιφατικά και πολύπλευρα στοιχεία της»
Platforms Project 02.10.25

ArtCode: «Μας εμπνέει η σύγχρονη πραγματικότητα, με όλα τα αντιφατικά και πολύπλευρα στοιχεία της»

Η Μαρία Σταμάτη και ο Κώστας Βίττης, το δίδυμο πίσω από την εικαστική πλατφόρμα ArtCode, λίγο πριν επιστρέψουν στην έκθεση Platforms Project, μας μιλούν για την έμπνευση, το μέλλον και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;
Ανατροπή; 30.09.25

Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;

Στον Τύπο, ο πίνακας «Portrait of a Lady (Contessa Colleoni)» αποδόθηκε στον ζωγράφο Τζουζέπε Γκισλάντι, ωστόσο, ένας Ιταλός επιμελητής δίνει μια διαφορετική ερμηνεία για το έργο που βρέθηκε πρόσφατα στην Αργεντινή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον
«Διαρκής» 30.09.25

Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον

Μια νέα έκθεση και ένα βιβλίο εξερευνούν την εξαιρετική καριέρα της πρωτοπόρας φιγούρας του κινηματογράφου, της μόδας, της τέχνης – η γεννημένη αβάν-γκαρντ, βραβευμένη με Όσκαρ, icon, Τίλντα Σουίντον, είναι από αλλού φερμένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σύνταξη
Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»
Σκάνδαλο 27.09.25

Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»

Επιστημονική ανάλυση που βασίστηκε σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στον κόσμο των Παλαιών Δασκάλων, αποδίδοντας στον θρυλικό Καραβάτζιο (Michelangelo Merisi da Caravaggio) έναν πίνακα που μέχρι σήμερα όλοι θεωρούσαν αντίγραφο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025
Κινούμενα σχέδια 24.09.25

Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το Animasyros 2025, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα.

Σύνταξη
Πώς μοιάζει ο κίνδυνος; Ακούγεται; Μυρίζει; – Μια έκθεση της Ελίζας Κρικώνη στην Κυψέλη
Τέχνη-απάντηση 23.09.25

Πώς μοιάζει ο κίνδυνος; Ακούγεται; Μυρίζει; - Μια έκθεση της Ελίζας Κρικώνη στην Κυψέλη

Στο project 08.05.12.16. που παρουσιάζεται στη γκαλερί CYPHER από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 12 Οκτωβρίου, η Ελίζα Κρικώνη εστιάζει στην έννοια του κινδύνου, την ανάγκη για κάλεσμα βοήθειας και τους πιθανούς μηχανισμούς επιβίωσης.

Σύνταξη
«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ
Art 23.09.25

«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ

«Το να μιλά κανείς για φεμινισμό σε ένα ίδρυμα ενός κράτους που διαπράττει τέτοιες θηριωδίες, ενώ τις αγνοεί, είναι υποκρισία», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή απευθυνόμενη στην Τζούντι Σικάγο και στην Νάντια Τολοκονίκοβα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»
Αποθεωτική κριτική; 12.10.25

Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»

Απαντώντας σε έναν κριτικό που χαρακτήρισε την ταινία «One Battle After Another» ως «σημαντική», ο Μπρετ Ίστον Έλις απάντησε: «Όχι, δεν είναι. Δεν έχει διαβάσει πραγματικά το κλίμα που επικρατεί».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της
«Εξελίξεις Τώρα» 12.10.25

Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της

Σάρκα και οστά στο «δεν είμαστε όλοι ίδιοι είναι» δίνει η παραίτηση Τσίπρα, για τον πολιτικό επιστήμονα Νίκο Μαραντζίδη. Συγκαταλέγει τον πρώην πρωθυπουργό στους χαρισματικούς ηγέτες που δημιουργούν μεγάλα κινήματα αλλαγής και διαμορφώνουν νέους όρους για το μέλλον, και τονίζει ότι το βιβλίο Τσίπρα θα είναι σταθμός από ιστορικής και πολιτικής πλευράς.

Σύνταξη
Εθνικός Καλαμάτας – Ολυμπιακός 0-10: Ιστορικός πρώτος θρίαμβος στο ποδόσφαιρο γυναικών
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Εθνικός Καλαμάτας – Ολυμπιακός 0-10: Ιστορικός πρώτος θρίαμβος στο ποδόσφαιρο γυναικών

Στο πρώτο επίσημο ματς στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού οι «ερυθρόλευκες» θριάμβευσαν με το άκρως εντυπωσιακό 10-0 επί του Εθνικού Καλαμάτας.

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν γκαζάκια και ακολουθεί η έκρηξη στο παράρτημα του Υπ.Α.Αν.
Βίντεο ντοκουμέντο 12.10.25

Η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν γκαζάκια και ακολουθεί η έκρηξη στο παράρτημα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Στις εικόνες φαίνονται οι δράστες με μαύρα ρούχα να προσεγγίζουν το σημείο και να απομακρύνονται τρέχοντας - Ακολουθούν διαδοχικές εκρήξεις από τα γκαζάκια

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Ο Ζιντάν επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα για τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας»
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Ο Ζιντάν επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα για τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας»

Στην Εθνική Γαλλίας σκέφτονται ήδη την επόμενη ημέρα, μιας και η αποχώρηση του Ντιντιέ Ντεσάν από τον πάγκο των «τρικολορ» μετά το Μουντιάλ 2026 είναι δεδομένη. Στο προσκήνιο ο Ζινεντίν Ζιντάν

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Σκωτία – Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 12.10.25

LIVE: Σκωτία – Λευκορωσία

LIVE: Σκωτία – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σκωτία – Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν δύο άντρες για την δολοφονία του παιδοβιαστή τραγουδιστή Ίαν Γουάτκινς εντός των φυλακών
Οι κατηγορίες 12.10.25

Συνελήφθησαν δύο άντρες για την δολοφονία του παιδοβιαστή τραγουδιστή Ίαν Γουάτκινς εντός των φυλακών

Ο πρώην τραγουδιστής των Lostprophets, Ian Watkins, δέχθηκε μαιχαιρίες στον λαιμό, ενώ εξέτιε ποινή για μια σειρά από σεξουαλικά εγκλήματα με θύματα μικρά παιδιά.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Υπάρχει αναγκη για ισχυρή, ενωτική, πληθυντική Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Χαρίτσης: Υπάρχει αναγκη για ισχυρή, ενωτική, πληθυντική Αριστερά

«Οι πολίτες δεν θα εμπιστευτούν όσους προσπαθούν να τους πείσουν ότι οι ίδιοι είναι η απάντηση στις ανάγκες τους, ούτε όσους διακατέχονται από τον ναρκισσισμό της απόλυτης αλήθειας», επισημαίνει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (pics)
Μπάσκετ 12.10.25

Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (pics)

Στο ΣΕΦ έφτασε και η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με το μπλουζάκι του Ντόρσεϊ να τραβάει τα βλέμματα...

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 12.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Καφές: Η καθημερινή συνήθεια που από λατρεία γίνεται σταδιακά αγανάκτηση – Το πικρό παράπονο των καταναλωτών
Ακρίβεια 12.10.25

Η καθημερινή συνήθεια που από λατρεία γίνεται σταδιακά αγανάκτηση - Το πικρό παράπονο των καταναλωτών

Ο καφές, η πιο αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των Ελλήνων, τείνει να γίνει είδος πολυτελείας. Η μεθυστική και βαθιά ευωδιά του σταδιακά αρχίζει να χάνεται καθώς οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά καθιστώντας τον σε υπολογίσιμο έξοδο για τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού οι Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνις (pics, vid)
Μπάσκετ 12.10.25

Στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού οι Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνις (pics, vid)

Μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι να αγωνιστούν κόντρα στον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις ακολούθησαν την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.

Σύνταξη
Γάζα: Κορυφώνεται η αγωνία για τους ομήρους – «Ανά πάσα στιγμή η απελευθέρωση» λένε οι ΗΠΑ, «ξημερώματα Δευτέρας» απαντά το Ισραήλ
Θρίλερ 12.10.25

Αγωνία για τους ομήρους στη Γάζα: «Ανά πάσα στιγμή η απελευθέρωση» λένε οι ΗΠΑ, «ξημερώματα Δευτέρας» απαντά το Ισραήλ

«Όλοι οι ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας», δηλώνει η ισραηλινή κυβέρνηση – Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μετά την παράδοση των ομήρων

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο