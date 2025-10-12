Λάθος Βασίλισσα: «Δεν είναι η Μαρία Αντουανέτα, είναι η αδελφή της» – Ανατροπή για ιστορικό παιδικό πορτρέτο

Το παιδικό πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας που για χρόνια διαμόρφωνε το πλαίσιο για την ακαδημαϊκή θεώρηση των πρώτων χρόνων στη ζωή της αποδίδεται πλέον στην μεγαλύτερη αδελφή της, τη Μαρία Καρολίνα, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Το χαρακτηριστικό σχέδιο του Ελβετού ζωγράφου Ζαν Ετιέν Λιοτάρ (Jean Etienne Liotard) από το 1762, το οποίο θεωρούνταν ότι απεικόνιζε τη μελλοντική τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας, αποτελεί αντικείμενο αναθεώρησης αναφέρει το BBC.

Η καθηγήτρια Κατριόνα Σεθ από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η οποία ειδικεύεται στα πορτρέτα της Μαρίας Αντουανέτας, επανεξέτασε τη συλλογή Λιοτάρ στο Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας (MAH) στη Γενεύη.

Αν και η ίδια «γοητευόταν από την εικόνα, κάτι την ενοχλούσε ως προς την ταυτότητα του εικονιζόμενου προσώπου».

Το βασικό στοιχείο που οδήγησε στην ανατροπή ήταν ένα μετάλλιο που φορούσε το κορίτσι στο πορτρέτο, το οποίο θεωρούνταν προηγουμένως ότι ήταν η Μαρία Αντουανέτα όταν ήταν 7 ετών.

Η Σεθ διαπίστωσε ότι επρόκειτο για το μετάλλιο ενός συγκεκριμένου ιπποτικού τάγματος που απονεμήθηκε στη Μαρία Αντουανέτα σχεδόν τέσσερα χρόνια αφότου φιλοτεχνήθηκε το πορτρέτο.

«Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να είχε γίνει ένα λάθος», δήλωσε η Σεθ. Η ίδια πλέον εικάζει πως το εν λόγω πορτρέτο, το οποίο δείχνει ένα κορίτσι να κρατά μια σαΐτα ύφανσης και να κοιτάζει τον θεατή —μια εικόνα που είχε ερμηνευθεί ακαδημαϊκά ως ένδειξη του σημαντικού πεπρωμένου της μελλοντικής βασίλισσας— απεικονίζει τη Μαρία Καρολίνα, αδελφή της Μαρίας Αντουανέτας και αργότερα βασίλισσα της Νάπολης.

Επιπλέον ένα άλλο πορτρέτο από την ίδια συλλογή, το οποίο θεωρούνταν προηγουμένως ότι απεικόνιζε τη Μαρία Καρολίνα, «είναι στην πραγματικότητα η νεαρή Μαρία Αντουανέτα» υποστηρίζει η Σεθ μετά από την έρευνα της.

«Αν και αυτά τα αξιόλογα πορτρέτα έχουν εκτεθεί πολλές φορές τα τελευταία 250 χρόνια, θα είναι εξαιρετικά ξεχωριστό να δούμε τη Μαρία Αντουανέτα όπως πραγματικά ήταν, αντί να την μπερδεύουμε με την αδελφή της» δήλωσε ο Μαρκ-Ολιβιέ Βαλέρ, διευθυντής του MAH, μετά τη νέα αποκάλυψη.

Η Μαρία Αντουανέτα γεννήθηκε στην Αυστρία το 1755, στάλθηκε στη Γαλλία για να παντρευτεί τον μελλοντικό βασιλιά Λουδοβίκο ΙΣΤ΄, και αποκεφαλίστηκε με γκιλοτίνα το 1793, σε ηλικία 37 ετών, στο αποκορύφωμα της Γαλλικής Επανάστασης.