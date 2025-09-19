Οι γκαρνταρόμπες των βασιλιάδων ήταν και εξακολουθεί να είναι, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα.

Και δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο παράδειγμα από το κρατικό δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ το βράδυ της Τετάρτης.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ μπορεί να φιλοξένησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά η Κέιτ, πριγκίπισσα της Ουαλίας, έκλεψε την παράσταση. Ντυμένη με ένα λαμπερό κρεμ δαντελένιο φόρεμα υψηλής ραπτικής της βρετανίδας σχεδιάστριας Phillipa Lepley και στολισμένη με την τιάρα Lover’s Knot με τα μαργαριτάρια, ήταν εκθαμβωτική.

Την επόμενη ημέρα το Ηνωμένο Βασίλειο ξύπνησε με σχεδόν κάθε εφημερίδα να δημοσιεύει φωτογραφίες όχι μόνο των ενδυματολογικών επιλογών της Κέιτ, αλλά και της Βασίλισσας Καμίλα.

Αν ανατρέξουμε στα βιβλία της ιστορίας και θα διαπιστώσουμε ότι αυτή η εμμονή με το πώς ντύνονται οι βασιλείς δεν είναι κάτι καινούργιο – αλλά πηγάζει από μια συγκεκριμένη βασίλισσα: τη Μαρία Αντουανέτα.

Ως Βασίλισσα της Γαλλίας από το 1774 έως το 1792, όχι μόνο κυριάρχησε στον τομέα της πολιτικής και της κοινωνίας, αλλά έφερε και επανάσταση στον κόσμο της μόδας και της εσωτερικής διακόσμησης.

Το υπερβολικό της γούστο, το τολμηρό της στυλ και η ακλόνητη επιδίωξη της πολυτέλειας δημιούργησαν μια διαρκή κληρονομιά που διαρκεί για πάνω από 300 χρόνια.

Σήμερα, η αισθητική της συνεχίζει να επηρεάζει τους σχεδιαστές μόδας και εσωτερικών χώρων, καθώς και διασημότητες που ασπάζονται τη βασιλική και διαχρονική γοητεία της.

Μαρία Αντουανέτα, «η πιο αμφιλεγόμενη βασίλισσα στην ιστορία»

Ποια ήταν όμως η βασίλισσα που δίδαξε στον κόσμο ότι η μόδα μπορεί να είναι μεταξύ άλλων και διασκεδαστική;

Η Μαρία Αντωνία όπως ήταν το κανονικό της όνομα, δυσφημήθηκε ως ακόλαστη, συνωμότρια και απερίσκεπτα σπάταλη, της οποίας ο υπερβολικός τρόπος ζωής οδηγούσε τη χώρα σε χρεοκοπία – κατηγορίες που θα επιτάχυναν τη Γαλλική Επανάσταση και θα οδηγούσαν σε ένα σπάνιο και συγκλονιστικό θέαμα: τη δημόσια εκτέλεση μιας βασίλισσας.

Το ενδιαφέρον για τη Μαρία Αντουανέτα δεν έχει μειωθεί ποτέ, αλλά η ιστορία της αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο. Άξιζε να την περιφρονούν ή μήπως ήταν μια μάρτυρας παγιδευμένη ανάμεσα σε αντικρουόμενα συμφέροντα και καταστραφεί από ψέματα;

Για τη Δρ. Σάρα Γκραντ, την επιμελήτρια της έκθεσης «Στυλ Μαρίας Αντουανέτας», που εγκαινιάζεται αύριο Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Βικτώριας και Αλβέρτου, είναι η «πιο μοντέρνα, εξονυχιστικά ελεγχόμενη και αμφιλεγόμενη βασίλισσα στην ιστορία».

@artsy Marie Antoinette Style – the first UK exhibition dedicated to the most fashionable queen in history 💫👑 From rare treasures of Versailles never before seen outside France including the Queen’s own slippers, jewels and intimate belongings to couture by Dior, Chanel and Vivienne Westwood, this exhibition spans 250 years of fashion, film and art inspired by history’s most stylish (and ill-fated) queen. 📍 V&A Museum, London 🗓 20 September 2025 – 22 March 2026 @vamuseum ♬ Waltz of the flowers (The nutcracker suite) Main Theme(1074033) – Maenomeri48

Σηματοδοτώντας την 270ή επέτειο από τη γέννηση αυτής της πρωτοποριακής αλλά δυσφημισμένης προσωπικότητας, η έκθεση τιμά την αίσθηση του στυλ της και διερευνά ορισμένους από τους μύθους που συνδέονται με αυτήν.

Ο μύθος της φράσης «ας φάνε παντεσπάνι» και άλλα παρόμοια

Ένας τέτοιος μύθος είναι το απόκρυφο σχόλιό της «ας φάνε παντεσπάνι», μια αδίστακτη απάντηση στις καταστροφικές ελλείψεις ψωμιού.

Αποδίδεται σε «μια μεγάλη πριγκίπισσα» στις «Εξομολογήσεις του Ρουσσώ», βιβλίο γραμμένο το 1765 όταν η Μαρία Αντουανέτα ήταν 10 ετών και ακόμα στην Αυστρία, και δεν μπορεί να προέρχεται από αυτήν.

Περισσότερες ψευδείς ειδήσεις εμφανίζονται με τη μορφή της «υπόθεσης με το διαμαντένιο κολιέ» (1785-6), στην οποία ένα κολιέ με περισσότερα από 600 διαμάντια παραγγέλθηκε ψευδώς στο όνομα της βασίλισσας, εδραιώνοντας τη φήμη της για υπερβολή παρά τη δικαίωσή της στη δίκη.

Ένα αντίγραφο, μαζί με το κολιέ Sutherland, που φέρεται να περιέχει πέτρες από το πρωτότυπο, παρουσιάζεται στην έκθεση.

Η μικρή διάρκεια της ζωής της

Ο πλούσιος τρόπος ζωής της νεαρής βασίλισσας σίγουρα έσπαγε το αλάτι στις πληγές των φτωχών που λιμοκτονούσαν.

Δεμένη με έναν αδύναμο και μάλλον βαρετό σύζυγο, ο οποίος ενδιαφερόταν περισσότερο για το κυνήγι παρά για εκείνη και για επτά χρόνια ήταν ιατρικά ανίκανος να ολοκληρώσει τον γάμο τους, έβρισκε διασκέδαση σε πολυτελή πάρτι, τυχερά παιχνίδια και μόδα.

Οι στενές της φιλίες μετατρέπονταν σε λεσβιακές σχέσεις και κατηγορήθηκε ψευδώς για αιμομιξία, αν και, ομολογουμένως, ο τζόγος, ο χορός και το ποτό δεν έκαναν τίποτα για να βελτιώσουν τη φήμη της. Όταν ξεκίνησε η Γαλλική Επανάσταση το 1789, ήταν στόχος έντονης καυστικότητας και, ουσιαστικά, η πιο μισητή γυναίκα στη Γαλλία.

Η ιστορία, ωστόσο, την θυμάται με καλοσύνη, αναγνωρίζοντάς την ως μία από τις ηγετικές προσωπικότητες που έκαναν το Παρίσι την πρωτεύουσα της μόδας που είναι σήμερα.

Έχοντας αφήσει το στίγμα της στον κόσμο, αν και σε βαθμό που ούτε η ίδια θα μπορούσε ποτέ πραγματικά να εκτιμήσει, η ζωή της Αντουανέτας τερματίστηκε απότομα όταν εκτελέστηκε με γκιλοτίνα το 1793, σε ηλικία μόλις 37 ετών.

Καθώς πλησίαζε το τέλος της σύντομης ζωής της, συλλογιζόταν: «Ονειρευτήκαμε ένα ευχάριστο όνειρο, αυτό είναι όλο».

Η έκθεση καταδεικνύει το πόσο διαρκής είναι η επιρροή της

Η ιστορία, ωστόσο, την θυμάται με καλοσύνη, αναγνωρίζοντάς την ως μία από τις ηγετικές προσωπικότητες που έκαναν το Παρίσι την πρωτεύουσα της μόδας που είναι σήμερα.

Τα φανταχτερά διακοσμημένα φορέματά της που ολοκληρώνονταν με πανύψηλα διακοσμητικά χτενίσματα, τα λεγόμενα πουφ, αντιγράφηκαν ευρέως εκείνη την εποχή και αργότερα ενέπνευσαν ποπ σταρ όπως η Μαντόνα και η Ριάνα και σχεδιαστές μόδας όπως η Βιβιέν Γουέστγουντ, ο Ντιόρ και ο Μοσκίνο.

Αυτό που καταδεικνύει ξεκάθαρα αυτή η έκθεση είναι το πόσο διαρκής είναι η επιρροή της: το στυλ της Μαρίας Αντουανέτας έχει εμπνεύσει σχεδιαστές για γενιές, από τη συλλογή Chanel Cruise του Karl Lagerfeld το 2012 μέχρι τη συλλογή κοσμημάτων με θέμα τις Βερσαλλίες του Dior το 2016.

Πάνω από 200 χρόνια μετά, η κληρονομιά της συνεχίζει να διαμορφώνει το design μέχρι σήμερα – και μόνο με το μαργαριταρένιο μενταγιόν της να πωλείται για 36 εκατομμύρια δολάρια στον οίκο Sotheby’s στη Γενεύη το 2018, είναι προφανές ότι η γοητεία και η επιρροή της παραμένουν διαχρονικές.

Τι περιλαμβάνει η έκθεση

Η επιμελήτρια Sarah Grant έφερε στο φως και δικά της αντικείμενα: «Προσπαθήσαμε πολύ να τοποθετήσουμε τη Μαρία Αντουανέτα στην καρδιά της δικής της ιστορίας μέσα από τα πιο προσωπικά και οικεία αντικείμενα που της ανήκαν, αντλώντας από τις δικές μας πλούσιες συλλογές και μέσω γενναιόδωρων και ιστορικών δανείων από γαλλικά ιδρύματα.»

«Για πρώτη φορά, έχουμε επανασυναρμολογήσει τα περισσότερα από τα σωζόμενα κομμάτια της γκαρνταρόμπας της βασίλισσας και έχουμε επίσης επανενώσει, για πρώτη φορά μετά τον θάνατό της, τα μόνα πολύ πρόσφατα ανακαλυφθέντα κοσμήματα από την ιδιωτική της συλλογή με το ιδιωτικό της σεντούκι με κοσμήματα. Αυτά [είναι] τα κοσμήματα που μάζεψε η ίδια όταν προσπάθησαν να φύγουν από τη Γαλλία και τα οποία στη συνέχεια επανενώθηκαν με το μοναδικό επιζών παιδί της».

Μαζί, με πολλά από τα υπάρχοντα της βασίλισσας, που επανενώνονται για πρώτη φορά από τότε που την κοσμούσαν, η έκθεση συνδυάζει την ατιμία της με την επιρροή της, εξισορροπώντας τα πολυτελή φορέματα του 18ου αιώνα με σύγχρονα κομμάτια μόδας και έργα υψηλής ραπτικής από σχεδιαστές όπως οι Moschino, Dior, Chanel και Vivienne Westwood, και, φυσικά, τα υπέροχα κοστούμια που σχεδιάστηκαν για την λαμπρή, βραβευμένη με Όσκαρ, «Μαρία Αντουανέτα» της Σοφία Κόπολα.

«Το στυλ της έχει παραμείνει αιώνιο»

Ενώ δεν χορταίνουμε το στυλ της, η Γκραντ πιστεύει ότι η πρώην βασίλισσα της Γαλλίας συνεχίζει να αψηφά τις τάσεις και να παραμένει επίκαιρη χάρη σε αυτά που πρέσβευε. «Σε ευρύτερο επίπεδο, η Μαρία Αντουανέτα αντικατοπτρίζει τη γοητεία της κοινωνίας μας με τη διασημότητα, με την ομορφιά, τον ηδονισμό και την πολυτέλεια.

«Αλλά είναι η στάση της, η οποία χαρακτηρίζεται από την υποτιθέμενη ή ίσως την πραγματική ανυπακοή, την επανάσταση και την ανεξαρτησία, που διοχετεύεται ιδιαίτερα από τους σχεδιαστές σήμερα. Η ιστορία της, η ιστορία της επιδίωξης της προσωπικής ευτυχίας, την οποία αρνείται το εταιρικό δίκαιο, αντηχεί έντονα με τις ιδέες της δικής μας γενιάς για την αυτοέκφραση και την ατομικότητα, και πάνω απ’ όλα, το στυλ της έχει παραμείνει αιώνιο».

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 22 Μαρτίου 2026