Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
12.10.2025 | 01:14
Πτώση ελικοπτέρου στις ΗΠΑ - Συγκλονιστικά πλάνα
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Κοίτα να δεις κάτι… συμπτώσεις
Opinion 12 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Κοίτα να δεις κάτι… συμπτώσεις

Στις 5 Οκτωβρίου 2025 ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει απερίφραστα πως η κυβέρνηση επιθυμεί την πραγματοποίηση τοξικολογικών εξετάσεων, αναφερόμενος στο σχετικό αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του. Στις 6 Οκτωβρίου 2025 η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας κάνει δεκτό το αίτημα…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Spotlight

Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας ο Πάνος Ρούτσι βγαίνει νικητής. Ο αγώνας του δικαιώθηκε. Το αίτημα της οικογένειας του για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του γιου του ώστε να μάθει τα αίτια θανάτου του, για το οποίο η Δικαιοσύνη είχε αποφασίσει μόνο την εκταφή για ταυτοποίηση μέσω DNA, έγινε δεκτό.

Οι εξετάσεις θα γίνουν και η «ανησυχία» στην κυβερνητική παράταξη πως η δίκη θα καθυστερήσει δείχνουν να πέφτουν στο κενό.

Δικαιωμένος για τον πολυήμερο αγώνα που έδωσε αισθάνεται ο Πάνος Ρούτσι καθώς είναι ορθάνοιχτος ο δρόμος για να μαθευτεί η αλήθεια

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επί σχεδόν τρεις εβδομάδες βρέθηκε υπό ασφυκτική πίεση. Με την κοινωνία να «βράζει» συντασσόμενη κατά πλειοψηφία υπέρ του αιτήματος του πατέρα η άτεγκτη στάση του Μαξίμου έφερε «γαλάζιες αρρυθμίες» με διαφοροποιήσεις στη «γραμμή» από κορυφαία στελέχη της συντηρητικής παράταξης, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Δένδιας.

Η τακτική του Μαξίμου να αρνείται να λάβει πολιτική θέση επικαλούμενο την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης άρχισε να «σπάει» όταν το κύμα συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι γιγαντώθηκε και η υγεία του άρχισε να κλονίζεται.

Το είπε και… έγινε

Στις 5 Οκτωβρίου συνέβη κάτι. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε δημόσια τοποθέτηση (ACTION 24) έδειξε να βάζει «νερό στο κρασί του» λέγοντας ότι στηρίζει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για επανεξέταση της υπόθεσης του γιου του και επιπλέον ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση επιθυμεί την πραγματοποίηση των τοξικολογικών εξετάσεων, χωρίς όμως να καθυστερήσει η δίκη.

«Θέλω να γίνει η τοξικολογική για να μη μείνει κανένα περιθώριο σε θεωρίες συνωμοσίας», σχολίασε. Συνέχισε λέγοντας μεταξύ άλλων: «είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα βρεθεί νομική λύση για να ικανοποιηθεί το αίτημα χωρίς καθυστερήσεις».

Τα λόγια του Άδωνι Γεωργιάδη ερμηνεύτηκαν και ως προάγγελος για αλλαγή στάσης του Μαξίμου, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι αυτή που είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.

Πριν όμως συμπληρωθούν 24 ώρες από τις δηλώσεις ενός εκ των κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων έγινε γνωστό πως η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα της οικογένειας Ρούτσι και όλων των αιτημάτων για εκταφές (από τις οικογένειες Ασλανίδη, τη Μαρία Καρυστιανού, την οικογένεια Κωνσταντινίδη) προκειμένου να διεξαχθούν τοξικολογικές εξετάσεις, εκτός από ταυτοποίηση μέσω γενετικού υλικού.

Η παλιά δικογραφία

Δικαιωμένος για τον πολυήμερο αγώνα του ο Πάνος Ρούτσι τερμάτισε έπειτα από 23 ημέρες την απεργία πείνας, στις 7 Οκτωβρίου 2025.

Η «προφητική» δήλωση του υπουργού Υγείας «ότι στο τέλος θα βρεθεί νομική λύση» βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας και στηρίχτηκε σε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί.

Συγκεκριμένα η δικογραφία αυτή είχε σχηματιστεί μετά από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών που είχε μπει στο αρχείο και υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι και άλλων και για τοξικολογικές εξετάσεις.

World
Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

World
Νταϊάν Κίτον: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τη γυναίκα-σύμβολο του κινηματογράφου

Νταϊάν Κίτον: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τη γυναίκα-σύμβολο του κινηματογράφου

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Opinion
Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ
Pax Trumpiana 10.10.25

Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ

Υπό όψιμη αμερικανική πίεση, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα αποτελεί ιστορική καμπή, όμως η συνέχεια παραμένει αβέβαιη και η ειρήνη αργεί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το βάρος μιας απουσίας
Editorial 09.10.25

Το βάρος μιας απουσίας

Όχι, η ουσία της απουσίας του Αντώνη Σαμαρά δεν αφορά την άρνησή του να συναντήσει τον πρωθυπουργό, αλλά την άρνησή του να συμμετέχει σε μια ΝΔ που καιρό τώρα δεν εκπροσωπεί όλο το ακροατήριο της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ουσία και η αμηχανία
Editorial 08.10.25

Η ουσία και η αμηχανία

Οι περισσότερες αντιδράσεις στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα αποτυπώνουν αμηχανία. Ακριβώς, επειδή επέλεξε να τοποθετηθεί επί της ουσίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα
Editorial 07.10.25

Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα

Η κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, εάν δεν υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που να εκπροσωπούν τις κοινωνικές ανάγκες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
Editorial 04.10.25

Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη

Ο στολίσκος της αλληλεγγύης δεν έφτασε στη Γάζα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ κέρδισε κάτι. Το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ένα καίριο ερώτημα
Η ιστορία υπάρχει 03.10.25

Ένα καίριο ερώτημα

Τι είδους μνήμη οφείλουμε να κρατήσουμε;

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία
Opinion 02.10.25

ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία

Η ομιλία του Αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ ως εκκωφαντικό καμπανάκι αντιδημοκρατικής διολίσθησης της αμερικανικής υπερδύναμης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δυναμώνουν οι φωνές που στηρίζουν την Παλαιστίνη διεθνώς – Οι καλλιτέχνες που κατονομάζουν τη γενοκτονία
Κάτι αλλάζει 01.10.25

Δυναμώνουν οι φωνές που στηρίζουν την Παλαιστίνη διεθνώς – Οι καλλιτέχνες που κατονομάζουν τη γενοκτονία

Η δημόσια αποδοκιμασία που εισέπραξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ ήταν ενδεικτική του κλίματος που διαμορφώνεται διεθνώς

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ
Editorial 29.09.25

Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ

Η βαθιά πολιτική κρίση στη χώρα οφείλεται στην αναντιστοιχία ανάμεσα στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να καθοδηγήσει και κάθε σκέψη για νέους σχηματισμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πάνος Ρούτσι: Εις το όνομα του πατρός
«Mέχρι τέλους» 29.09.25

Εις το όνομα του πατρός

Οι Αρχές αποφάσισαν να αποδεχθούν το ένα από τα δύο αιτήματα του Πάνου Ρούτσι. Την εκταφή για έλεγχο DNA. Το «μέχρι τέλους» του πατέρα συγκλονίζει και αφυπνίζει συνειδήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης
Editorial 28.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης

Η κυβέρνηση εξευτελίζει (ξανά) τώρα και τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όταν η πολιτική καταρρέει, ξυπνά η φιλοσοφία: Ο Μάικλ Τζ. Σάντελ για τον ιδεολογικό έλεγχο των πανεπιστημίων
Culture Live 12.10.25

Όταν η πολιτική καταρρέει, ξυπνά η φιλοσοφία: Ο Μάικλ Τζ. Σάντελ για τον ιδεολογικό έλεγχο των πανεπιστημίων

Στην Πόλη του Μεξικού, ο Μάικλ Τζ. Σάντελ παρουσίασε το έργο του σε πολυπληθές κοινό, δείχνοντας πως η φιλοσοφία μπορεί να γίνει διεθνές πολιτιστικό φαινόμενο που εμπνέει την κοινωνία

Σύνταξη
Αγοραστική δύναμη: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα – Δεύτερη φτωχότερη χώρα μετά τη Βουλγαρία
Άδειο το πορτοφόλι 12.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε αγοραστική δύναμη - Δεύτερη φτωχότερη χώρα μετά τη Βουλγαρία

Το «κενό» στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων - Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία, ενώ πρέπει παράλληλα να καταγράφονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης άνω του 2%

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους
Financial Times 12.10.25

Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους

Η ανεργία πλήττει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο των ακαδημαϊκών τους γνώσεων. Μια σειρά από παράγοντες ευθύνονται για την επιδείνωση του προβλήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε τροχιά καθίζησης η Ευρώπη – Κίνδυνος απομόνωσης σε έναν πλανήτη που αλλάζει ταχύτητα
Σταυροδρόμι 12.10.25

Σε τροχιά καθίζησης η Ευρώπη – Κίνδυνος απομόνωσης σε έναν πλανήτη που αλλάζει ταχύτητα

Η Ευρώπη θα πρέπει να εγκαταλείψει την πορεία της προς τον απομονωτισμό και να υιοθετήσει παγκόσμιες συνεργασίες εάν θέλει να εξασφαλίσει τη θέση της σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ανοιχτή σύγκρουση Βορίδη – Βάρρα χτυπάει το Μαξίμου
Πολιτική 12.10.25

Η ανοιχτή σύγκρουση Βορίδη – Βάρρα χτυπάει το Μαξίμου

Εντείνονται τα «αλληλοκαρφώματα» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ενώ οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις εκθέτουν πλέον ανοιχτά το Μαξίμου, που προσπαθεί ακόμα να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τουρκία: Περιφέρειες της Ελλάδας παρουσίασαν το τουριστικό τους προϊόν στην Κωνσταντινούπολη
Planet Travel 12.10.25

Τουρκία: Περιφέρειες της Ελλάδας παρουσίασαν το τουριστικό τους προϊόν στην Κωνσταντινούπολη

Ελληνικές αντιπροσωπείες περιφερειακών εκπροσώπωπων από τη βόρεια Ελλάδα συμμετείχαν σε παρουσίαση στην Τουρκία σχετικά με τις ομορφιές και τα αξιοθέατα της χώρας μας.

Σύνταξη
Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 12.10.25

Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο Λάρι Άλβαρεζ Νούνιεζ, γνωστός και ως Λάρι Τσάνγκα εκ των ιδρυτών της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για την ειρηνική διάλυση της εγκληματικής οργάνωσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες
Κόσμος 12.10.25

Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες

Η Αυστραλία προθυμοποιείται να δώσει στις ΗΠΑ πρόσβαση στα αποθέματά της σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες ώστε να μειώσει την εξάρτησή της Ουάσινγκτον από την Κίνα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αίγυπτος: Υπάλληλοι της πρεσβείας του Κατάρ και όχι διπλωμάτες οι 3 που έχασαν τη ζωή τους
Κόσμος 12.10.25

Υπάλληλοι της πρεσβείας του Κατάρ και όχι διπλωμάτες οι 3 που έχασαν τη ζωή τους στην Αίγυπτο

Σε «έκρηξη ελαστικού που αποδίδεται σε υπερβολική ταχύτητα» αποδίδουν πηγές του Καΐρου την ανατροπή του οχήματος με εργαζομένους της πρεσβείας του Κατάρ στην Αίγυπτο.

Σύνταξη
Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα
Κόσμος 12.10.25

Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα

Με τον κατάλογο των προσκεκλημένων χωρών να διευρύνεται και να περιλαμβάνει και την Ελλάδα, οι χώρες που θα παραστούν στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα μόλις έγιναν περισσότερες.

Σύνταξη
Πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια έκθεσης [Βίντεο]
Κόσμος 12.10.25

Πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια έκθεσης

Πτώση ελικοπτέρου στο Χάντινγκτον Μπιτς της Καλιφόρνια που καταγράφηκε από δεκάδες κάμερες, όταν όπως φαίνεται πως υπέστη βλάβη στον αέρα και συνετρίβη. Άγνωστη η τύχη του πιλότου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία
Προκριματικά Μουντιάλ 11.10.25

Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία

Με γκολ του Μάναϊ, η Αλβανία πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί Σερβίας (1-0) και μαζί το προβάδισμα ενόψει των μπαράζ του Μουντιάλ 2026. Νίκες για Ισπανία και Πορτογαλία κόντρα σε Γεωργία, Ιρλανδία.

Σύνταξη
Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ
«Τεχνάσματα και προδοσίες» 11.10.25

Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ

Το Ιράν επισημαίνει ότι υπήρξαν και άλλες εκεχειρίες στο παρελθόν, αλλά το Ισραήλ τις παραβίασε. Ωστόσο, τόνισε ότι υποστηρίζει κάθε σχέδιο που «θα δώσει τέλος στα εγκλήματα» κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο