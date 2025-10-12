Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας ο Πάνος Ρούτσι βγαίνει νικητής. Ο αγώνας του δικαιώθηκε. Το αίτημα της οικογένειας του για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του γιου του ώστε να μάθει τα αίτια θανάτου του, για το οποίο η Δικαιοσύνη είχε αποφασίσει μόνο την εκταφή για ταυτοποίηση μέσω DNA, έγινε δεκτό.

Οι εξετάσεις θα γίνουν και η «ανησυχία» στην κυβερνητική παράταξη πως η δίκη θα καθυστερήσει δείχνουν να πέφτουν στο κενό.

Δικαιωμένος για τον πολυήμερο αγώνα που έδωσε αισθάνεται ο Πάνος Ρούτσι καθώς είναι ορθάνοιχτος ο δρόμος για να μαθευτεί η αλήθεια

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επί σχεδόν τρεις εβδομάδες βρέθηκε υπό ασφυκτική πίεση. Με την κοινωνία να «βράζει» συντασσόμενη κατά πλειοψηφία υπέρ του αιτήματος του πατέρα η άτεγκτη στάση του Μαξίμου έφερε «γαλάζιες αρρυθμίες» με διαφοροποιήσεις στη «γραμμή» από κορυφαία στελέχη της συντηρητικής παράταξης, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Δένδιας.

Η τακτική του Μαξίμου να αρνείται να λάβει πολιτική θέση επικαλούμενο την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης άρχισε να «σπάει» όταν το κύμα συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι γιγαντώθηκε και η υγεία του άρχισε να κλονίζεται.

Το είπε και… έγινε

Στις 5 Οκτωβρίου συνέβη κάτι. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε δημόσια τοποθέτηση (ACTION 24) έδειξε να βάζει «νερό στο κρασί του» λέγοντας ότι στηρίζει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για επανεξέταση της υπόθεσης του γιου του και επιπλέον ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση επιθυμεί την πραγματοποίηση των τοξικολογικών εξετάσεων, χωρίς όμως να καθυστερήσει η δίκη.

«Θέλω να γίνει η τοξικολογική για να μη μείνει κανένα περιθώριο σε θεωρίες συνωμοσίας», σχολίασε. Συνέχισε λέγοντας μεταξύ άλλων: «είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα βρεθεί νομική λύση για να ικανοποιηθεί το αίτημα χωρίς καθυστερήσεις».

Τα λόγια του Άδωνι Γεωργιάδη ερμηνεύτηκαν και ως προάγγελος για αλλαγή στάσης του Μαξίμου, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι αυτή που είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.

Πριν όμως συμπληρωθούν 24 ώρες από τις δηλώσεις ενός εκ των κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων έγινε γνωστό πως η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα της οικογένειας Ρούτσι και όλων των αιτημάτων για εκταφές (από τις οικογένειες Ασλανίδη, τη Μαρία Καρυστιανού, την οικογένεια Κωνσταντινίδη) προκειμένου να διεξαχθούν τοξικολογικές εξετάσεις, εκτός από ταυτοποίηση μέσω γενετικού υλικού.

Η παλιά δικογραφία

Δικαιωμένος για τον πολυήμερο αγώνα του ο Πάνος Ρούτσι τερμάτισε έπειτα από 23 ημέρες την απεργία πείνας, στις 7 Οκτωβρίου 2025.

Η «προφητική» δήλωση του υπουργού Υγείας «ότι στο τέλος θα βρεθεί νομική λύση» βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας και στηρίχτηκε σε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί.

Συγκεκριμένα η δικογραφία αυτή είχε σχηματιστεί μετά από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών που είχε μπει στο αρχείο και υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι και άλλων και για τοξικολογικές εξετάσεις.