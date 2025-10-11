Έρευνα για διαρροή στα Νόμπελ: Τα στοιχήματα υπέρ της Ματσάντο αυξήθηκαν κατακόρυφα πριν ανακοινωθεί η νίκη της

Τα στοιχήματα για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης υπέρ της Μαρίας Κορίνα Ματσάντο αυξήθηκαν κατακόρυφα στον ιστότοπο στοιχημάτων Polymarket λίγες ώρες πριν της απονεμηθεί το βραβείο

Σύμφωνα με τον Guardian, νορβηγοί υπεύθυνοι που επιβλέπουν το βραβείο ερευνούν ύποπτα διαδικτυακά στοιχήματα υπέρ της φετινής νικήτριας, τα οποία υποδηλώνουν μια σπάνια διαρροή πληροφοριών από την μυστική επιτροπή που απονέμει το βραβείο.

Τα διαδικτυακά στοιχήματα για την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάντο αυξήθηκαν κατακόρυφα στον ιστότοπο στοιχημάτων Polymarket λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ώρα Νορβηγίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες στον ιστότοπό του.

Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Νόμπελ, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, δήλωσε στο Bloomberg: «Φαίνεται ότι έχουμε πέσει θύματα ενός εγκληματία που θέλει να κερδίσει χρήματα από τις πληροφορίες μας».

Λίγες ώρες αργότερα, η Ματσάντο κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2025 για τον δημοκρατικό ακτιβισμό της στην χώρα, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ένας Βενεζουελανός λαμβάνει την πολυπόθητη διάκριση.

Ενημερώθηκε για τη νίκη της στις 10.50 ώρα Νορβηγίας από τον Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, διευθυντή του Ινστιτούτου Νόμπελ.

Ωστόσο, δύο νορβηγικές εφημερίδες, η Aftenposten και η Finansavisen, εντόπισαν αργότερα ασυνήθιστες κινήσεις στις διαδικτυακές αγορές στοιχημάτων πριν από την ανακοίνωση.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Οι ύποπτες κινήσεις

Μέχρι την Πέμπτη, η Γιούλια Ναβαλνάγια, οικονομολόγος και χήρα του πρώην ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ηγούνταν των αποδόσεων έναντι όλων των άλλων υποψήφιων νικητών στο Polymarket.

Η ιστοσελίδα έχει γίνει δημοφιλής τα τελευταία χρόνια για στοιχήματα σε πολιτικά γεγονότα, με τη συντριπτική πλειονότητα των στοιχημάτων να επικεντρώνεται στην αμερικανική πολιτική.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Νορβηγίας, οι πιθανότητες της Ματσάντο ήταν 3,75% στον ιστότοπο, πίσω από τη Ναβαλνάγια και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Λιγότερο από δύο ώρες αργότερα, ωστόσο, είχαν αυξηθεί στο 72,8%, υποδηλώνοντας μια αύξηση των στοιχημάτων για τη νίκη της.

Σε μία περίπτωση, ένας χρήστης κέρδισε περισσότερα από 65.000 δολάρια ΗΠΑ στοιχηματίζοντας στην Ματσάντο. Ένας άλλος νικητής χρησιμοποίησε ένα προφίλ που δημιουργήθηκε την ίδια ημέρα που τοποθετήθηκε το στοίχημα, σύμφωνα με την Finansavisen.

Ο Γιονγκεν Βάτνε Φρίνες, επικεφαλής της επιτροπής Νόμπελ, δήλωσε στην Aftenposten ότι η ομάδα «είναι πολύ καλή στο να κρατά μυστικά», αναφέροντας μια εξαιρετικά μυστική διαδικασία κατά τη διάρκεια του τελευταίου μισού αιώνα.

Ο Χάρπβικεν δήλωσε στην Aftenposten ότι ήταν «πολύ νωρίς για να είναι σίγουρος» αν είχε διαρρεύσει ο νικητής, αλλά είπε ότι περίμενε να ξεκινήσει έρευνα.