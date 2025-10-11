Συγκλόνισε ο γιός του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο: Σκόραρε και ξέσπασε σε κλάματα (vid)
Συγκλονιστική στιγμή στην Αργεντινή με τον γιο του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο να σκοράρει και να ξεσπάσει σε κλάμματα για τον θάνατο του πατέρα του.
Το ποδόσφαιρο της Αργεντινής θρηνεί εδώ και δύο ημέρες λόγω του θανάτου του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, προπονητή της Μπόκα Τζούνιορς που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 69 χρόνων.
Στο 24ο λεπτό ο 24χρονος επιθετικός σκόραρε και πρόσφερε σε όλους μία συγκλονιστική στιγμή. Μόλις έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ξέσπασε κατευθείαν σε λυγμούς, με τους συμπαίκτες του να σπεύδουν να τον αγκαλιάσουν και να τον παρηγορήσουν.
Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο με τον γιο του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο:
El llanto de Nacho Russo, el hijo de Miguel. 💔pic.twitter.com/UwGTpzzuXS
— Sudanalytics (@sudanalytics_) October 10, 2025
