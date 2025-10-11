sports betsson
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
11.10.2025 | 19:49
Πυροβολισμοί σε στοιχηματικό γραφείο στη Γερμανία
Ο «κυνηγός των πέναλτι» που απειλεί να γίνει ο νέος φύλακας-άγγελος της Γερμανίας
Ποδόσφαιρο 11 Οκτωβρίου 2025 | 22:35

Ο «κυνηγός των πέναλτι» που απειλεί να γίνει ο νέος φύλακας-άγγελος της Γερμανίας

Ο Νόα Ατουμπολού γράφει ιστορία στη Bundesliga και κερδίζει τη μεγάλη ευκαιρία στην εθνική ενόψει του Μουντιάλ.

Γιώργος Μαζιάς
Κείμενο Γιώργος Μαζιάς
Η Γερμανία, μια χώρα που για δεκαετίες γέννησε μερικούς από τους σπουδαιότερους τερματοφύλακες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, βρίσκεται σε μια σπάνια μεταβατική φάση. Η εποχή του Μάνουελ Νόιερ έχει πια περάσει οριστικά, με τον αρχηγό της «Μάνσαφτ» να αποσύρεται μετά από μια θρυλική καριέρα. Ο αντικαταστάτης του, Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, παλεύει τα τελευταία χρόνια με τραυματισμούς και αμφιβολίες. Έτσι, η γερμανική εστία μοιάζει πιο «γυμνή» από ποτέ. Κι εκεί εμφανίζεται ένας νέος ήρωας – ο Νόα Ατουμπολού, ο 23χρονος τερματοφύλακας της Φράιμπουργκ, που μέσα σε λίγες εβδομάδες έχει γίνει το πιο «καυτό» όνομα της Bundesliga.

Γεννημένος το 2002 στο Φράιμπουργκ, ο Ατουμπολού έχει μια σχέση σχεδόν οργανική με τον σύλλογό του. Εντάχθηκε στην ακαδημία του πριν δέκα χρόνια και από τότε δεν έπαψε ποτέ να μεγαλώνει μέσα στο ίδιο περιβάλλον. «Είμαι παιδί της Φράιμπουργκ και έχω ζήσει πολλά με τον σύλλογο. Υπήρχε πάντα ένα ξεκάθαρο πλάνο και χαίρομαι που υπάρχουν ακόμη περισσότερα να έρθουν», δήλωσε πρόσφατα με το ήρεμο χαμόγελο ενός ανθρώπου που δεν έχει βιαστεί για τίποτα στη ζωή του. Η υπομονή του, ωστόσο, έχει αρχίσει να αποδίδει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

YouTube thumbnail

Το ντεμπούτο του με τη μεγάλη ομάδα ήρθε τον Οκτώβριο του 2022 στο κύπελλο DFB-Pokal απέναντι στη Σανκτ Πάουλι. Από εκείνη τη μέρα, η άνοδος του ήταν σταθερή. Πήρε οριστικά τη φανέλα του βασικού τη σεζόν 2023-24 και μέσα σε δύο χρόνια μέτρησε 84 συμμετοχές, κρατώντας ανέπαφη την εστία του στις 29 — ποσοστό 35%, εξαιρετικό για τη δυναμική του συλλόγου του. Με ποσοστό επεμβάσεων 69.2% την περασμένη χρονιά, κατέκτησε τη θέση του όγδοου καλύτερου τερματοφύλακα της Bundesliga και οδήγησε τη Φράιμπουργκ πίσω στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ωστόσο, αυτό που έχει κάνει τον νεαρό Γερμανό να ξεχωρίσει πραγματικά δεν είναι γενικώς οι αποκρούσεις του, αλλά η απίστευτη ικανότητά του από τα έντεκα βήματα. Ο Ατουμπολού κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας στην ιστορία της Bundesliga που απέκρουσε πέντε συνεχόμενα πέναλτι. Στην περασμένη σεζόν, σταμάτησε και τα τέσσερα που αντιμετώπισε, ενώ φέτος συνέχισε τη ρέντα του με ακόμη ένα απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης. «Το να σταματήσεις ένα πέμπτο συνεχόμενο πέναλτι είναι κάτι τρελό. Ευχαριστώ τον Θεό γι’ αυτό, γιατί δεν είναι κάτι που μπορείς να θεωρήσεις δεδομένο», είπε με συγκίνηση μετά τον αγώνα. Στην καριέρα του, το ποσοστό επιτυχίας του στα πέναλτι αγγίζει το 62.5%, και μόνο ο Νίκολα Βάλσιτς της Σανκτ Πάουλι τον ξεπερνά στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Ποιο είναι, όμως, το μυστικό του νεαρού τερματοφύλακα; Ο ίδιος προτιμά να το κρατήσει για τον εαυτό του. «Έχω τα κόλπα μου, αλλά δεν πρόκειται να τα αποκαλύψω. Περνάω πολύ χρόνο αναλύοντας πέναλτι και προετοιμάζομαι ψυχολογικά για τη στιγμή που θα φτάσει η ώρα τους», υπογράμμισε στον Τύπο. Η ηρεμία του πριν από κάθε εκτέλεση, ο τρόπος που “διαβάζει” τον αντίπαλο και η σπάνια εκρηκτικότητά του τον έχουν κάνει τον απόλυτο «κυνηγό των πέναλτι» στη Γερμανία.

Η κλήση του στην εθνική ομάδα της Γερμανίας αυτόν τον Οκτώβριο ήταν, επομένως, θέμα χρόνου. Ο προπονητής των «πάντσερ», Γιούλιαν Νάγκελσμαν, αποφάσισε να του δώσει την ευκαιρία μετά τον τραυματισμό του Μπάουμαν, στέλνοντας σαφές μήνυμα ανανέωσης. «Θέλουμε να φέρουμε φρεσκάδα και συνέπεια. Ο Ατουμπολού το έχει δείξει με την παρουσία του. Είναι σε εξαιρετική φυσική και αγωνιστική κατάσταση και αυτή είναι η στιγμή να μάθει, να ωριμάσει και να ετοιμαστεί για το μέλλον», δήλωσε ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός.

YouTube thumbnail

Ο ίδιος ο Ατουμπολού υποδέχτηκε το νέο κεφάλαιο με μετριοφροσύνη αλλά και ξεκάθαρη φιλοδοξία. «Πάω στην εθνική με τη διάθεση να μάθω όσα περισσότερα μπορώ. Θα έλεγα ψέματα αν αρνιόμουν ότι θέλω να ενισχύσω τη Γερμανία στην ανδρική ομάδα. Είναι όνειρο ζωής».

Μιλώντας σαν ένας παίκτης που καταλαβαίνει καλύτερα από οποιονδήποτε τη σημασία του σωστού timing, ο νεαρός τερματοφύλακας δείχνει αποφασισμένος να εκμεταλλευτεί κάθε λεπτό παρουσίας του στην εθνική. Η φήμη του, πάντως, έχει ξεπεράσει πλέον τα γερμανικά σύνορα. Ιταλικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Ίντερ, που τον βλέπει ως ιδανικό διάδοχο του Γιαν Ζόμερ. Η ήρεμη δύναμη, η σιγουριά του στα δύσκολα και η αποδοτικότητα του σε κρίσιμες φάσεις έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών κλαμπ, κάτι που επιβεβαιώνει πόσο σταθερά βαδίζει προς την καταξίωση.

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο να πλησιάζει, ο Νάγκελσμαν έχει μπροστά του μια δύσκολη αλλά συναρπαστική επιλογή. Ο Αλεξάντερ Νόιμπελ της Στουτγκάρδης και ο Φίνεν Ντάμεν της Άουγκσμπουργκ θα διεκδικήσουν μαζί του τη θέση κάτω από τα δοκάρια, αλλά ο ρυθμός, η αυτοπεποίθηση και τα κατορθώματα του Ατουμπολού δύσκολα αγνοούνται.

Αν συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, δεν αποκλείεται στο επόμενο Μουντιάλ η εθνική Γερμανίας να έχει ήδη βρει τον επόμενο μεγάλο φύλακα της εστίας της — έναν 23χρονο που δεν χρειάζεται να φωνάζει για να τον προσέξουν, και που δείχνει ότι το μέλλον της γερμανικής άμυνας αρχίζει ξανά από τα χέρια του.

World
Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Νταϊάν Κίτον: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τη γυναίκα-σύμβολο του κινηματογράφου

Νταϊάν Κίτον: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τη γυναίκα-σύμβολο του κινηματογράφου

Αθλητική Ροή
