ΠΑΟΚ – Ηρακλής 84-82: Με χαρακτήρα στο τέλος και ηγέτη τον Μπράουν ο «δικέφαλος»

Σε ένα συγκλονιστικό φινάλε, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ηρακλή για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL στην κατάμεστη «PAOK Sports Arena» . Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς βρέθηκε για πρώτη φορά πίσω στο σκορ στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα, ωστόσο πήρε το πρώτο φετινό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και την πρώτη ήττα του «Γηραιού».

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Στέφεν Μπράουν με 23 πόντους, και τους 5 τελευταίους για να χαρίσει τη νίκη στον ΠΑΟΚ, ενώ για τον Ηρακλή ξεχώρισαν οι Φόρμαν με 19 πόντους και Σμιθ με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ. Εξαιρετικό παιχνίδι και από τον Αντώνη Κόνιαρη, με 15 πόντους.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι με 5/5 δίποντα στα πρώτα 3:30 λεπτά, ενώ έβαλαν δύσκολα στον Ηρακλή στην άμυνα (10-2). Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με παρόμοιο ρυθμό μετά το τάιμ άουτ του Σιγάλα και έφτασε σε διψήφια διαφορά, με τον Κόνιαρη να κάνει το 23-11 με 5 συνεχόμενους πόντους του. Η διαφορά των 12 πόντων παρέμεινε μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (25-13).

Ισορροπημένη ήταν η αρχή της δεύτερης περιόδου, με τη διαφορά να παραμένει διψήφια (28-18). Το +14 του ΠΑΟΚ (34-20), που ήταν η μεγαλύτερη διαφορά του, έγινε +5 μετά από ένα σερί 9-0 του Ηρακλή (34-29). Οι γηπεδούχοι ανέβασαν ξανά τη διαφορά στους 8, 2 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ωστόσο ο Σμιθ με 5 δικούς του πόντους έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια με διαφορά 3 πόντων (41-38).

Χαμηλό παρέμεινε το σκορ στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου, με 8-6 (49-44) και πολλά φάουλ, καθώς 7 από τους 14 πόντους προήλθαν από βολές. Οι δύο ομάδες συνέχισαν «χέρι-χέρι» και στο υπόλοιπο δεκάλεπτο, με την περίοδο να ολοκληρώνεται με σκορ 23-22 και τον Κόνιαρη να είναι καθοριστικός με 10 πόντους (64-60).

Η διαφορά συνέχιζε να παραμένει χαμηλή στις αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου (70-67), ωστόσο ένα σερί 6-0 του ΠΑΟΚ έστειλε τη διαφορά στους 9, στα μισά της περιόδου (76-67). Ο Ηρακλής ξεκίνησε ένα δικό του σερί για να κάνει το 77-75, δυόμιση λεπτά πριν το τέλος και να βάλει «φωτιά» στο παιχνίδι.

Το πρώτο προβάδισμα του Ηρακλή ήρθε με το τρίποντο του Ντάρκο Κέλι (79-80), ωστόσο ο Μπράουν με 5 δικούς του πόντους έσωσε τον «δικέφαλο» για να του χαρίσει τη νίκη (84-82).

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 41-38, 64-60, 84-82

Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 10 (2/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Τζάκσον 11 (2/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Περσίδης 2 (3 ριμπάουντ), Μπράουν 23 (5/9 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κόνιαρης 15 (2), Σλαφτσάκης 2 (4 ριμπάουντ), Ζάρας, Τζόουνς 6 (8 ριμπάουντ), Ντίμσα 6 (0/4 τρίποντα).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Σιγάλας): Ράιτ-Φόρμαν 19 (2/10 τρίποντα, 4 ασίστ), Σμιθ 17 (2/3 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γουέρ 4, Σίλας, Ντάρκο-Κέλι 15 (5/8 τρίποντα), Φόστερ 8 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τσιακμάς 3 (1), Καμπουρίδης 3 (1), Χρηστίδης 4 (4 ριμπάουντ), Λάμπρεχτ 6 (5 τρίποντα)