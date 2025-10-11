Άρης Betsson – Κολοσσός Ρόδου 65-73: Συνεχίζουν την εντυπωσιακή παράδοση στο Παλέ οι Ροδίτες (vid)

Η συνήθεια που έγινε λατρεία για τους νησιώτες στη Θεσσαλονίκη! Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησαν του Άρη με 73-65 στο «Nick Galis Hall» για τη δεύτερη αγωνιστική της GBL και πανηγύρισαν τη 12η νίκη τους (και 9η στα 11 τελευταία ματς) σε 22 ματς στην έδρα των «κιτρινόμαυρων» οι οποίοι έχουν μόλις 10!

Τρομερή παράδοση για την ομάδα του Καράσκο που έκανε σεφτέ στο πρωτάθλημα και άφησε τους γηπεδούχους χωρίς νίκη μετά τα δύο πρώτα ματς.

Κορυφαίος για τον Κολοσσό ήταν ο Γκαλβανίνι με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ ενώ 11 πόντους είχε ο Ράιαν. Για τον Άρη που μπλόκαρε στο δεύτερο ημίχρονο και σκόραρε με το σταγονόμετρο, πάλευε μόνος του ο Τζόονς που σταμάτησε στους 25 πόντους ενώ είχε και 3 ασίστ με 2 ριμπάουντ.

Με τον Τζόουνς πολύ παραγωγικό (12 πόντοι στο δεκάλεπτο), ο Άρης επιχείρησε να δημιουργήσει μία διαφορά στην εξέλιξη της πρώτης περιόδου. Προηγήθηκε με 16-11 και 20-16 ωστόσο οι φιλοξενούμενοι δεν έχασαν την επαφή τους με το σκορ αφού το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 22-20. Οι γηπεδούχοι έκαναν προσπάθεια να ξεφύγουν και στη δεύτερη περίοδο, ανοίγοντας τη διαφορά μέχρι τους εννιά (38-29 στο 17′) όμως με βοήθεια από τον πάγκο τους (2/2 τρίποντα ο Καμαριανός), οι «θαλασσί» πλησίασαν ξανά (40-38 στο ημίχρονο).

Το παιχνίδι απέκτησε μία «άγρια» ομορφιά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης προηγήθηκε μέχρι πέντε (58-53 στο 27′) αλλά 10 λεπτά πριν το τέλος υπήρχε απόλυτη ισορροπία (58-58). Το παιχνίδι έδειχνε να οδεύει σε δραματικό φινάλε αφού πέντε λεπτά πριν το τέλος του, οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά με 63-62. Ο Κολοσσός βρέθηκε μπροστά ενώ το ματς έμπαινε στο τελευταίο δίλεπτο του (65-69) με τον Γκαλβανίνι να κάνει πολύ καλή δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Στα 35» οι Ρόδιοι προηγήθηκαν με οχτώ (65-73) με καλάθι του Πετρόπουλου και έτσι έφτασαν στη σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 40-38, 58-58,65-73

Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Άρης Betsson (Καράιτσιτς): Τζόουνς 25. (6/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα,10/11 βολές, 3 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα και 2 ριμπάουντ), Φορμπς 5 (1/3 δίποντα 1/5 τρίποντα και 3 λάθη) , Γκιουζέλης (2 ριμπάουντ), Μποχορίδης 8 (1/1 δίποντα, 2/7 τρίπιντα, 7 ριμπάουντ) , Χάρελ 2 (1/3 δίποντα, 5 ριμπάουντ,3 ασίστ) , Μήτρου-Λονγκ 5 (1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Πουλιανίτης, Ίνοκ 11 ( 4/5 δίποντα, 3/4 βολες 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 μπλοκ), Καζαμίας , Κουλμπόκα 7 (1/1 δίποντα 1/4 τρίποντα, 2/5 βολές), Φόρεστερ 2 (1/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Λέφας.

Κολοσσός Ρόδου (Καράσκο): Πετρόπουλος 8 (1/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ) Μπάρμπιτς 6 (2/4 δίποντα, 2/3 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γκαλβανίνι 16 (6/10 δίποντα, 4/4 βολες, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ) ,Ράιαν 11 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καράμπελας 5(1/3 τρίποντα, 2/2 βολές και 2 ασίστ), Κολοβέρος 9 (3/7 δίποντα, 3/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 3ασίστ), Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης 2 , Κουρουπάκης 5 (5/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Άκιν 4 (2/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Καμαριανός 7 (2/2 τρίποντα , 1/2 βολές και 5 ριμπάουντ).