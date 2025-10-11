«Γεννημένος από φωτιά, προορισμένος για δόξα»: Το εντυπωσιακό βίντεο που έπαιξε στο ΣΕΦ (vid)
Ο Ολυμπιακός ανέβασε στα social media το εντυπωσιακό βίντεο που έπαιξε στο cube του ΣΕΦ, πριν το ματς με τη Dubai BC.
- ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από ένοπλη επίθεση μετά από αγώνα στο Μισισίπι
- Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Το τρίτο άτομο που έφυγε πριν το φονικό αναζητούν οι Αρχές
- Έρευνα για διαρροή στα Νόμπελ: Τα στοιχήματα υπέρ της Ματσάντο αυξήθηκαν κατακόρυφα πριν ανακοινωθεί η νίκη της
- Οι δύο διαθήκες και η διαφυγή του δράστη ξετυλίγουν το νήμα του διπλού φονικού στη Φοινικούντα
Ο Ολυμπιακός έπαιξε το πρώτο του φετινό ματς στην έδρα του, επικρατώντας της Dubai BC με 86-67, για την 3η αγωνιστική της Euroleague.
Πριν την έναρξη του αγώνα, οι φίλαθλοι των Πειραιωτών παρακολούθησαν ένα εντυπωσιακό βίντεο στο cube του φαληρικού σταδίου, με στιγμές από την περσινή σεζόν και πρωταγωνιστές τους αστέρες της ομάδας αλλά και τον κόσμο των «ερυθρολεύκων».
Ο Ολυμπιακός έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο στα social media, με τη λεζάντα «γεννημένος από φωτιά, προορισμένος για δόξα».
Δείτε το βίντεο του Ολυμπιακού
Born from fire🔥
Destined for glory✨
Rise As One☝🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/tBByLw6RKJ
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 11, 2025
- Άρης Betsson – Κολοσσός Ρόδου 65-73: Συνεχίζουν την εντυπωσιακή παράδοση στο Παλέ οι Ροδίτες (vid)
- Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»
- Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)
- Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός
- Το «κλειδί» στα χέρια του Μιλουτίνοφ
- Super League 2: Επιβλητικός ο Ηρακλής στην έδρα του Μακεδονικού, πρώτη ήττα για τη Νίκη Βόλου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις