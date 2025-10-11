«Γεννημένος από φωτιά, προορισμένος για δόξα»: Το εντυπωσιακό βίντεο που έπαιξε στο ΣΕΦ (vid)

Ο Ολυμπιακός έπαιξε το πρώτο του φετινό ματς στην έδρα του, επικρατώντας της Dubai BC με 86-67, για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Πριν την έναρξη του αγώνα, οι φίλαθλοι των Πειραιωτών παρακολούθησαν ένα εντυπωσιακό βίντεο στο cube του φαληρικού σταδίου, με στιγμές από την περσινή σεζόν και πρωταγωνιστές τους αστέρες της ομάδας αλλά και τον κόσμο των «ερυθρολεύκων».

Ο Ολυμπιακός έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο στα social media, με τη λεζάντα «γεννημένος από φωτιά, προορισμένος για δόξα».

Δείτε το βίντεο του Ολυμπιακού