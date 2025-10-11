Euroleague: MVP της τρίτης αγωνιστικής ο Βεζένκοφ (vid)

Πολυτιμότερος παίκτης της τρίτης αγωνιστικής στη Euroleague αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ

Ο Βούλγαρος φόργουορντ έκανε μία τρομερή εμφάνιση στο ΣΕΦ, στη νίκη του Ολυμπιακού με 86-67 κόντρα στη Dubai BC, τελειώνοντας το ματς με 25 πόντους (6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/6 βολές), 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ ενώ είχε και 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Δείτε το βίντεο της Euroleague για τον MVP Βεζένκοφ:

Don’t miss his best buckets from last night here🫡 MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/qnSfrq5ymn — EuroLeague (@EuroLeague) October 11, 2025

Έτσι, ο Βεζένκοφ διαδέχθηκε τον Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος ήταν ο MVP της δεύτερης αγωνιστικής, στη νίκη της Μονακό με 103-81 κόντρα στους Άραβες.