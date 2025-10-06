Πρόεδρος της Χάποελ: «Εξετάσαμε ακόμη και την περίπτωση του Βεζένκοφ»
Τι είπε ο Οφέρ Γιανάι για το περασμένο καλοκαίρι και το γεγονός ότι εξέτασε η Χάποελ Τελ Αβίβ την περίπτωση του Σάσα Βεζένκοφ.
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι μίλησε στο κανάλι Euroinsiders για το όραμά του για την ομάδα, αλλά και το εκπληκτικό ξεκίνημα που έχει κάνει στη Euroleague με το 2/2 στην πρώτη «διαβαολοβδομάδα» της σεζόν.
Ο Γιανάι τόνισε ότι θέλει να φέρει στη Χάποελ τους κορυφαίους παίκτες, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Σάσα Βεζένκοφ, όμως σημείωσε ότι η περίπτωση του Βούλγαρου και ηγέτη του Ολυμπιακού εξετάστηκε αλλά δεσμευόταν με συμβόλαιο.
Αναλυτικά όσα είπε ο πρόεδρος της Χάποελ για τον Βεζένκοφ:
«Ο Σάσα είναι ο καλύτερος Βούλγαρος μπασκετμπολίστας, αλλά έχει συμβόλαιο» , δήλωσε σχετικά ο Γιανάι στο podcast του EuroInsiders. «Πιστέψτε με, εξετάσαμε κάθε κορυφαίο παίκτη στην αγορά. Ο Βεζένκοφ είναι ανάμεσά τους, αλλά έχει συμβόλαιο και δεν ήταν ρεαλιστικό να έρθει. Μιλήσαμε επίσης με τον Μάικ Τζέιμς. Απλώς δεν θέλουμε να μιλήσουμε με παίκτες που έχουν συμβόλαια με άλλους συλλόγους της EuroLeague», πρόσθεσε ο Ισραηλινός επιχειρηματίας.
Ο πρόεδρος της Χάποελ εξήγησε και τους λόγους που η ομάδα του δεν συμμετέχει στην Αδριατική Λίγκα. Όπως ομολόγησε αυτό γίνεται λόγω των οπαδών αφού τυχόν συμμετοχή στην Αδριατική Λίγκα θα σήμαινε ότι ο σύλλογος δεν θα αγωνιζόταν καθόλου στο Ισραήλ.
«Ξέραμε ότι θα ήμασταν στη Σόφια, αλλά ο λόγος που δεν συνεχίσαμε τις διαπραγματεύσεις με το ABA League ήταν λόγω της βάσης των οπαδών. Αν είχαμε αποφασίσει για αυτή την κίνηση, δεν θα είχαμε παίξει αγώνες στο Ισραήλ. Οι οπαδοί μας δεν θα ήταν χαρούμενοι γι’ αυτό. Το ισραηλινό πρωτάθλημα πρέπει να βελτιωθεί, μας αρέσει το επίπεδο ποιότητας του ABA League, σκεφτήκαμε να μπούμε, αλλά δεν το κάναμε λόγω των οπαδών», παραδέχθηκε ο Οφέρ Γιανάι.
