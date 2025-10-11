newspaper
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
11.10.2025 | 19:49
Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές
Διεθνής Οικονομία 11 Οκτωβρίου 2025 | 23:20

Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές

Η πολιτική ήταν ο καταλύτης για την εικόνα που καταγράφεται στις αγορές – Η οικονομική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Από τις ΗΠΑ και την Κίνα, έως τη Γαλλία και την Ευρώπη.

Τζούλη Καλημέρη
Spotlight

Η πολιτική έδωσε τον τόνο την εβδομάδα που μας πέρασε στην παγκόσμια οικονομία, καθώς η παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί στις αρχές της εβδομάδας και η επανατοποθέτηση του την Παρασκευή τάραξαν τις γαλλικές αγορές και άσκησαν πίεση στο ευρώ.

Στην Ασία η επικράτηση της Σανάι Τακαΐτσι στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος οδήγησαν τον Nikkei 225 σε ιστορικά υψηλά αποδυναμώνοντας το γιεν πέρα ​​από το όριο των 150 έναντι του δολαρίου.

Οι κινήσεις Τραμπ

Στις ΗΠΑ ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλασσε για τις αγορές μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς απείλησε την Κίνα με υψηλότερους δασμούς σε αντίποινα για την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από το Πεκίνο, οδηγώντας το αμερικανικό χρηματιστήριο σε ένα δραματικό sell off, εξανεμίζοντας 2 τρισ. δολάρια από την αγορά.

Εποφθαλμιώντας το Νόμπελ Ειρήνης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε τη διαπραγματευτική ισχύ των ΗΠΑ για να οδηγήσει σε μια εύθραυστη αλλά κομβική συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, μετά από δύο χρόνια αιματηρού πολέμου, με τη Γάζα να μετρά 67.000 πλέον νεκρούς.

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία

Οι γαλλικές χρηματοπιστωτικές αγορές είχαν ανακάμψει μετά την πολιτική κρίση που έφερε η παραίτηση του πέμπτου πρωθυπουργού επί προεδρίας Εμάνουελ Μακρόν.

Η διαφορά στις αποδόσεις μεταξύ των γαλλικών 10ετών ομολόγων και των γερμανικών ομολόγων τους μειώθηκε από το υψηλό 13 ετών τη Δευτέρα. Οι γαλλικές μετοχές ανέκτησαν τις απώλειές τους στο τέλος της εβδομάδας, προτού ο Μακρόν δώσει στον κεντρώο σύμμαχο μια ακόμη ευκαιρία σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί μια διέξοδος από την πολιτική κρίση.

Η νίκη της Σανάε Τακαΐτσι

Η επικράτηση της Σανάε Τακαΐτσι στην Ιαπωνία οδήγησε τους traders να μειώσουν τα στοιχήματά τους ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα αυξήσει τα επιτόκια αυτόν τον μήνα και οδήγησε το γιεν σε κατακόρυφη πτώση.

Η Τακαΐτσι, που αναμένεται να γίνει η επόμενη πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την ιαπωνική οικονομία με επιθετικές δαπάνες και έχει ασκήσει κριτική στις αυξήσεις των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα της Ιαπωνίας σημείωσαν πτώση, ενώ η αγορά swaps γιεν έδειξε πιθανότητα μόλις 50% για αύξηση των επιτοκίων μέχρι τον Δεκέμβριο έναντι 68% στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι δασμοί Τραμπ

Την Παρασκευή η ανάρτηση Τραμπ που απειλούσε με μαζικές αυξήσεις των δασμών στα κινεζικά προϊόντα, προκάλεσε ανησυχίες ότι οι εμπορικές σχέσεις μπορεί να επιδεινωθούν ξανά μεταξύ των δύο χωρών. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 878,82 μονάδων, ή 1,9% στις 45.479,60 μονάδες . Ο S&P 500 έκλεισε με απώλειες 2,71% στις 6.552,51 μονάδες και o Nasdaq με 3,56%  στις 22.204,43  μονάδες. Ο «δείκτης φόβου» της Wall Street, o CBOE Volatility Index ή δείκτης VIX, εκτινάχθηκε πάνω από τις 22 μονάδες.

Η ανάρτηση προκάλεσε ψυχρολουσία και στις ευρωπαϊκές αγορές που βυθίστηκαν στο κόκκινο.Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 1,22% και έκλεισε στις 564,33 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,86% στις 9.427 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε απώλειες 1,40% στις 24.266 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,53% στις 7.918 μονάδες.

Το αμερικανικό αργό σημείωσε απότομες απώλειες της τάξης του 4%  για να περιορίσει στη συνέχεια τις απώλειες του, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν οι υψηλότεροι δασμοί μπορεί να επιβραδύνουν την παγκόσμια οικονομία και να πλήξουν τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 2,63 δολάρια, ή 4,28%, στα 58,87  δολάρια ανά βαρέλι. Ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς Brent υποχώρησε κατά 2,51 δολάρια, ή 3,85%, στα 62,71 δολάρια πριν από το βαρέλι.

Προσφυγή σε ασφαλή καταφύγια

Οι επενδυτές έσπευσαν να βρουν καταφύγιο σε περιουσιακά στοιχεία που λειτουργούν ως ασφαλές καταφύγιο, όπως ο χρυσός και τα αμερικανικά ομόλογα.

Ο χρυσός ξεπέρασε μέσα στην εβδομάδα τα 4.000 δολάρια η ουγγιά κατακτώντας καινούριο ιστορικό υψηλό Πρόκειται για ένα ορόσημο για τον χρυσό, ο οποίος διαπραγματεύτηκε κάτω από τα 2.000 δολάρια μόλις πριν από δύο χρόνια, με αποδόσεις που πλέον ξεπερνούν κατά πολύ αυτές των μετοχών αυτόν τον αιώνα. Το ράλι βοηθά την Κίνα να κάνει ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο της να οικοδομήσει έναν κόσμο λιγότερο εξαρτημένο από τις χρηματοπιστωτικές αγορές με επίκεντρο τις ΗΠΑ.

Καύσιμα του ράλι είναι οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Fed, οι συνεχείς αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, η ανθεκτική ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και η ευρεία αδυναμία του δολαρίου. Εν μέσω οικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων ο χρυσός έχει υπερκεράσει το αμερικανικά ομόλογα αλλά και το δολάριο που παραδοσιακά λειτουργούν ως ασφαλή καταφύγια σε περιόδους αβεβαιότητας.

To αμερικανικό δολάριο υποχωρούσε κατά 0,6%, καθιστώντας τον χρυσό σε τιμή δολαρίου φθηνότερο για τους αγοραστές από το εξωτερικό.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αποκλιμακώθηκαν.

Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε ελάχιστα λιγότερο από 9 μονάδες στο 4,059%, ενώ η απόδοση των 2ετών κρατικών ομολόγων ήταν χαμηλότερη κατά περισσότερο από 7 μονάδες βάσης στο 3,529%. Η απόδοση των 30ετών ομολόγων υποχώρησε κατά περισσότερο από 9 μονάδες βάσης στο 4,641%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% και οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως

Η Νέα Ζηλανδία μείωσε τα επιτόκια περισσότερο από το προβλεπόμενο, ενώ η Κένυα, η Πολωνία, η Ουρουγουάη και οι Φιλιππίνες επίσης τα μείωσαν. Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης διατήρησε απροσδόκητα αμετάβλητα τα επιτόκια, ενώ οι κεντρικές τράπεζες της Ρουμανίας, της Ισλανδίας, της Σερβίας και του Περού παρέμειναν επίσης σε σταθερή βάση. Οι αξιωματούχοι στο Καζακστάν αύξησαν τα επιτόκια σε ιστορικά υψηλά λόγω του πληθωρισμού.

Αναδυόμενες οικονομίες

Οι τιμές καταναλωτή στη Χιλή αυξήθηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τον περασμένο μήνα, καθώς η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί για αυξημένους κινδύνους πληθωρισμού, προσθέτοντας αβεβαιότητα στα στοιχήματα σχετικά με το πόσο σύντομα θα μπορούσε να γίνει η επόμενη μείωση των επιτοκίων.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Αργεντινής ξοδεύει τα χρήματά του σε δολάρια για να στηρίξει το πέσο, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι έχουν απομείνει μόλις 700 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία του.

09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80
11.10.25

Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80

Η αναταραχή στην αγορά του Λονδίνου και η εκτόξευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου πάνω από τα 50 δολάρια - Η πρόσφατη άνοδος για το ασήμι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα κύμα επενδύσεων

Τζούλη Καλημέρη
Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας
11.10.25

Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, διοχετεύει δισεκατομμύρια ευρώ στη ρωσική οικονομία. Αιτία, οι πληρωμές για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού πάνε οι συνταξιούχοι για να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ
11.10.25

Πού πάνε οι συνταξιούχοι για να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ

Η σύνταξη για πολλούς δεν σημαίνει πια ησυχία, αλλά... «μετανάστευση». Με όλο και περισσότερες χώρες να διεκδικούν τους συνταξιούχους του κόσμου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία – «Νεοαποικιακό μέτρο»
11.10.25

Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία - «Νεοαποικιακό μέτρο»

Η κυβέρνηση Τραμπ εναντιώνεται στα σχέδια για φόρο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές - Απειλές σε όποια χώρα εγκρίνει το Net-Zero Framework

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό
11.10.25

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό

Τροποποίηση των τελών και εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες πλοίων που έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές

Σύνταξη
Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες
11.10.25

Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες

Αμέσως μετά την βουτιά του χρηματιστηρίου εξαιτίας των δηλώσεων Τραμπ για δασμούς στην Κίνα, οι επενδυτές σε κρυπτονομίσματα ρευστοποίησαν περισσότερα από 19 δισ. δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
11.10.25

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Από την πρώτη Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα ύψους 100% και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν τον περιορισμό στις εξαγωγές software, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία
11.10.25

Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία

Με γκολ του Μάναϊ, η Αλβανία πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί Σερβίας (1-0) και μαζί το προβάδισμα ενόψει των μπαράζ του Μουντιάλ 2026. Νίκες για Ισπανία και Πορτογαλία κόντρα σε Γεωργία, Ιρλανδία.

Σύνταξη
Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ
11.10.25

Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ

Το Ιράν επισημαίνει ότι υπήρξαν και άλλες εκεχειρίες στο παρελθόν, αλλά το Ισραήλ τις παραβίασε. Ωστόσο, τόνισε ότι υποστηρίζει κάθε σχέδιο που «θα δώσει τέλος στα εγκλήματα» κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κατηγορούν επίσημα το Πακιστάν για τις επιδρομές – Άμυνα έναντι τρομοκρατών λέει το Ισλαμαμπάντ
11.10.25

Οι Ταλιμπάν κατηγορούν επίσημα το Πακιστάν για τις επιδρομές - Άμυνα έναντι τρομοκρατών λέει το Ισλαμαμπάντ

Το Αφγανιστάν κατηγορεί το Πακιστάν για τις αεροπορικές επιθέσεις, ενώ το Ισλαμαμπάντ ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν παρέχει καταφύγιο σε Πακιστανούς μαχητές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή
11.10.25

Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή

Η Νταϊάν Κίτον είχε μια μακρά σχέση, αγάπης και φιλίας, με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε συνεργαστεί. Το υπερασπίστηκε όταν η Φάροου και η θετή τους κόρη τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση.

Σύνταξη
Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ
11.10.25

Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ

«Seven»: το ιταλικό στολίδι των 18 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο οι Μπέκαμ απολαμβάνουν τη ζωή στη Μαγιόρκα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου [Βίντεο]
11.10.25

Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου

Ένα «ανθρώπινο ποτάμι» επιστρέφει στη βόρεια Γάζα, για να αντικρύσει το αναπόφευκτο ενός πολέμου εναντίον όλων: Τις περισσότερες πολιτικές δομές κατεστραμμένες και τα σπίτια του ερείπια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Nasa: Το μέλλον της ανθρωπότητας; Γυάλινες πόλεις από σεληνιακή σκόνη στο φεγγάρι
11.10.25

Το μέλλον της ανθρωπότητας; Γυάλινες πόλεις από σεληνιακή σκόνη στο φεγγάρι

Γιγαντιαίες γυάλινες σφαίρες φτιαγμένες από σεληνιακή σκόνη θα μπορούσαν μια μέρα να φιλοξενήσουν αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης, σύμφωνα με τη Nasa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία
11.10.25

Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία

Το λίφτινγκ προσώπου μπαίνει σε νέα, αχαρτογράφητα νερά, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι, ακόμη και στα τέλη των 20 τους, επιλέγουν ριζικές αισθητικές επεμβάσεις. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό
11.10.25

Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό

Από τον γνωστό εγωιστή και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ του Ντίκενς μέχρι τους σύγχρονους πλούσιους, η επιστήμη διερευνά αν ο πλούτος τροφοδοτεί εγωισμό και μειώνει την ενσυναίσθηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα
11.10.25

Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα

Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο αν δείχνουμε βολεμένοι με τον σημερινό, λέει ο Αλέξης Τσίπρας εξηγώντας γιατί άφησε την έδρα, «μια αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά». Μιλά για «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική, για όραμα και τονίζει ότι αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets
11.10.25

Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο διαβόητος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets που εξέτιε ποινή 29 ετών για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γουέικφιλντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή
11.10.25

Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή

Η μελέτη των ημερολογίων του πατέρα του οδήγησε έναν συνταξιούχο Ολλανδό σε μια μεγάλη ανακάλυψη: σε έναν πίνακα του 18ου αιώνα, που αξιωματικός των Ναζί είχε κατορθώσει να πάρει στην Αργεντινή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Σερβία – Αλβανία
11.10.25

LIVE: Σερβία – Αλβανία

LIVE: Σερβία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σερβία – Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Το NBA επιστρέφει στην Κίνα
11.10.25

Το NBA επιστρέφει στην Κίνα

Έξι χρόνια μετά τη ρήξη λόγω του Χονγκ Κονγκ, το NBA επιστρέφει στην ασιατική αγορά με τους Brooklyn Nets και Phoenix Suns σε μια συμφιλίωση που συνδυάζει πολιτική, επιχειρήσεις και θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι
11.10.25

Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι

Κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχουν αναφέρει κατ’ επανάληψη πως «τα ράντζα είναι παρελθόν» και πως «το ΕΣΥ άλλαξε». Εικόνες ντοκουμέντο από το «Λαϊκό» νοσοκομείο, στις 8 Οκτωβρίου 2025.

Σύνταξη
