Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές

Η πολιτική έδωσε τον τόνο την εβδομάδα που μας πέρασε στην παγκόσμια οικονομία, καθώς η παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί στις αρχές της εβδομάδας και η επανατοποθέτηση του την Παρασκευή τάραξαν τις γαλλικές αγορές και άσκησαν πίεση στο ευρώ.

Στην Ασία η επικράτηση της Σανάι Τακαΐτσι στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος οδήγησαν τον Nikkei 225 σε ιστορικά υψηλά αποδυναμώνοντας το γιεν πέρα ​​από το όριο των 150 έναντι του δολαρίου.

Οι κινήσεις Τραμπ

Στις ΗΠΑ ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλασσε για τις αγορές μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς απείλησε την Κίνα με υψηλότερους δασμούς σε αντίποινα για την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από το Πεκίνο, οδηγώντας το αμερικανικό χρηματιστήριο σε ένα δραματικό sell off, εξανεμίζοντας 2 τρισ. δολάρια από την αγορά.

Εποφθαλμιώντας το Νόμπελ Ειρήνης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε τη διαπραγματευτική ισχύ των ΗΠΑ για να οδηγήσει σε μια εύθραυστη αλλά κομβική συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, μετά από δύο χρόνια αιματηρού πολέμου, με τη Γάζα να μετρά 67.000 πλέον νεκρούς.

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία

Οι γαλλικές χρηματοπιστωτικές αγορές είχαν ανακάμψει μετά την πολιτική κρίση που έφερε η παραίτηση του πέμπτου πρωθυπουργού επί προεδρίας Εμάνουελ Μακρόν.

Η διαφορά στις αποδόσεις μεταξύ των γαλλικών 10ετών ομολόγων και των γερμανικών ομολόγων τους μειώθηκε από το υψηλό 13 ετών τη Δευτέρα. Οι γαλλικές μετοχές ανέκτησαν τις απώλειές τους στο τέλος της εβδομάδας, προτού ο Μακρόν δώσει στον κεντρώο σύμμαχο μια ακόμη ευκαιρία σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί μια διέξοδος από την πολιτική κρίση.

Η νίκη της Σανάε Τακαΐτσι

Η επικράτηση της Σανάε Τακαΐτσι στην Ιαπωνία οδήγησε τους traders να μειώσουν τα στοιχήματά τους ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα αυξήσει τα επιτόκια αυτόν τον μήνα και οδήγησε το γιεν σε κατακόρυφη πτώση.

Η Τακαΐτσι, που αναμένεται να γίνει η επόμενη πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την ιαπωνική οικονομία με επιθετικές δαπάνες και έχει ασκήσει κριτική στις αυξήσεις των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα της Ιαπωνίας σημείωσαν πτώση, ενώ η αγορά swaps γιεν έδειξε πιθανότητα μόλις 50% για αύξηση των επιτοκίων μέχρι τον Δεκέμβριο έναντι 68% στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι δασμοί Τραμπ

Την Παρασκευή η ανάρτηση Τραμπ που απειλούσε με μαζικές αυξήσεις των δασμών στα κινεζικά προϊόντα, προκάλεσε ανησυχίες ότι οι εμπορικές σχέσεις μπορεί να επιδεινωθούν ξανά μεταξύ των δύο χωρών. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 878,82 μονάδων, ή 1,9% στις 45.479,60 μονάδες . Ο S&P 500 έκλεισε με απώλειες 2,71% στις 6.552,51 μονάδες και o Nasdaq με 3,56% στις 22.204,43 μονάδες. Ο «δείκτης φόβου» της Wall Street, o CBOE Volatility Index ή δείκτης VIX, εκτινάχθηκε πάνω από τις 22 μονάδες.

Η ανάρτηση προκάλεσε ψυχρολουσία και στις ευρωπαϊκές αγορές που βυθίστηκαν στο κόκκινο.Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 1,22% και έκλεισε στις 564,33 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,86% στις 9.427 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε απώλειες 1,40% στις 24.266 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,53% στις 7.918 μονάδες.

Το αμερικανικό αργό σημείωσε απότομες απώλειες της τάξης του 4% για να περιορίσει στη συνέχεια τις απώλειες του, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν οι υψηλότεροι δασμοί μπορεί να επιβραδύνουν την παγκόσμια οικονομία και να πλήξουν τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 2,63 δολάρια, ή 4,28%, στα 58,87 δολάρια ανά βαρέλι. Ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς Brent υποχώρησε κατά 2,51 δολάρια, ή 3,85%, στα 62,71 δολάρια πριν από το βαρέλι.

Προσφυγή σε ασφαλή καταφύγια

Οι επενδυτές έσπευσαν να βρουν καταφύγιο σε περιουσιακά στοιχεία που λειτουργούν ως ασφαλές καταφύγιο, όπως ο χρυσός και τα αμερικανικά ομόλογα.

Ο χρυσός ξεπέρασε μέσα στην εβδομάδα τα 4.000 δολάρια η ουγγιά κατακτώντας καινούριο ιστορικό υψηλό Πρόκειται για ένα ορόσημο για τον χρυσό, ο οποίος διαπραγματεύτηκε κάτω από τα 2.000 δολάρια μόλις πριν από δύο χρόνια, με αποδόσεις που πλέον ξεπερνούν κατά πολύ αυτές των μετοχών αυτόν τον αιώνα. Το ράλι βοηθά την Κίνα να κάνει ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο της να οικοδομήσει έναν κόσμο λιγότερο εξαρτημένο από τις χρηματοπιστωτικές αγορές με επίκεντρο τις ΗΠΑ.

Καύσιμα του ράλι είναι οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Fed, οι συνεχείς αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, η ανθεκτική ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και η ευρεία αδυναμία του δολαρίου. Εν μέσω οικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων ο χρυσός έχει υπερκεράσει το αμερικανικά ομόλογα αλλά και το δολάριο που παραδοσιακά λειτουργούν ως ασφαλή καταφύγια σε περιόδους αβεβαιότητας.

To αμερικανικό δολάριο υποχωρούσε κατά 0,6%, καθιστώντας τον χρυσό σε τιμή δολαρίου φθηνότερο για τους αγοραστές από το εξωτερικό.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αποκλιμακώθηκαν.

Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε ελάχιστα λιγότερο από 9 μονάδες στο 4,059%, ενώ η απόδοση των 2ετών κρατικών ομολόγων ήταν χαμηλότερη κατά περισσότερο από 7 μονάδες βάσης στο 3,529%. Η απόδοση των 30ετών ομολόγων υποχώρησε κατά περισσότερο από 9 μονάδες βάσης στο 4,641%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% και οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως

Η Νέα Ζηλανδία μείωσε τα επιτόκια περισσότερο από το προβλεπόμενο, ενώ η Κένυα, η Πολωνία, η Ουρουγουάη και οι Φιλιππίνες επίσης τα μείωσαν. Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης διατήρησε απροσδόκητα αμετάβλητα τα επιτόκια, ενώ οι κεντρικές τράπεζες της Ρουμανίας, της Ισλανδίας, της Σερβίας και του Περού παρέμειναν επίσης σε σταθερή βάση. Οι αξιωματούχοι στο Καζακστάν αύξησαν τα επιτόκια σε ιστορικά υψηλά λόγω του πληθωρισμού.

Αναδυόμενες οικονομίες

Οι τιμές καταναλωτή στη Χιλή αυξήθηκαν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τον περασμένο μήνα, καθώς η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί για αυξημένους κινδύνους πληθωρισμού, προσθέτοντας αβεβαιότητα στα στοιχήματα σχετικά με το πόσο σύντομα θα μπορούσε να γίνει η επόμενη μείωση των επιτοκίων.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Αργεντινής ξοδεύει τα χρήματά του σε δολάρια για να στηρίξει το πέσο, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι έχουν απομείνει μόλις 700 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία του.

Πηγή: ΟΤ