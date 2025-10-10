Ένας άνδρας που σχεδίαζε να βιάσει παιδιά ηλικίας μόλις έξι ετών αποκαλύφθηκε κατά τη δίκη του ότι ήταν πληροφοριοδότης της αστυνομίας που κατασκόπευε περιβαλλοντικούς ακτιβιστές.

Ο Nick Gratwick, 68 ετών, κρίθηκε ένοχος την Παρασκευή για 38 «αποτρόπαια» αδικήματα παιδεραστίας, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων τα τελευταία δύο χρόνια να πληρώσει για να βιάσει ή να κακοποιήσει σεξουαλικά παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό.

Στη δίκη στο δικαστήριο Guildford Crown Court, στο Σάρεϊ, ακούστηκαν τα περιεχόμενα γραφικών συνομιλιών σε κρυπτογραφημένες εφαρμογές, οι οποίες περιγράφηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Εγκλημάτων (NCA) ως «μερικές από τις χειρότερες που έχουν δει ειδικοί ερευνητές παιδικής κακοποίησης».

Ο Gratwick συζήτησε για τη βλάβη παιδιών για σεξουαλική ευχαρίστηση, κανόνισε να πληρώσει μια Ρουμάνα μητέρα για να του επιτρέψει να βιάσει την κόρη της και συμβούλεψε άλλους για το πώς να ναρκώσουν παιδιά για να τα κακοποιήσουν.

Ο ραδιομηχανικός, από το Μίτσαμ, νότια του Λονδίνου, κρίθηκε επίσης ένοχος για κατοχή περισσότερων από 1.300 φωτογραφιών και βίντεο παιδιών που κακοποιούνταν.

Και χαφιές της αστυνομίας ενάντια στους «πράσινους» ακτιβιστές

Σε μια εκπληκτική ανατροπή, η δίκη αποκάλυψε επίσης τον προηγούμενο ρόλο του ως πληροφοριοδότη που εργάστηκε για την αστυνομία, διεισδύοντας σε διακεκριμένες διαμαρτυρίες για το περιβάλλον και τα δικαιώματα των ζώων για έξι χρόνια κατά τη δεκαετία του 1990 και του 2000.

Προσποιούταν τον ακτιβιστή που ήθελε να προστατεύσει το περιβάλλον και να αποτρέψει την εκμετάλλευση των ζώων, αλλά, χωρίς να το γνωρίζουν οι ακτιβιστές, ταυτόχρονα μεταβίβαζε κρυφά πληροφορίες στην αστυνομία.

Μεταξύ των ακτιβιστών που κατασκόπευε ήταν και εκείνοι που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία για την παράκαμψη του Νιούμπερι, μια ιστορική εκστρατεία για την αποτροπή της κοπής χιλιάδων δέντρων σε ένα σε μεγάλο βαθμό προστατευόμενο αρχαίο τοπίο, προκειμένου να δημιουργηθεί μια παράκαμψη 9 μιλίων γύρω από το Νιούμπερι, στο Μπέρκσαϊρ.

Το 1996, χιλιάδες ακτιβιστές έστησαν 30 καταυλισμούς κατά μήκος της προγραμματισμένης διαδρομής, χτίζοντας δεντρόσπιτα, σκάβοντας ένα τούνελ και αγκαλιάζοντας τα δέντρα για να εμποδίσουν τα σχέδια.

Η κατασκευή του δρόμου κόστισε τελικά 74 εκατομμύρια λίρες, 5 εκατομμύρια λίρες για την αστυνόμευση και 25 εκατομμύρια λίρες για τους 800 φρουρούς ασφαλείας που προσλήφθηκαν για να αποτρέψουν τους ακτιβιστές. Έγιναν σχεδόν 800 συλλήψεις.

Οι ακτιβιστές δήλωσαν στην εφημερίδα Guardian ότι ο Gratwick διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση των διαμαρτυριών, επιβλέποντας την απόκτηση και διανομή εξοπλισμού, όπως σχοινιά και ζώνες ασφαλείας, για την υποστήριξη των διαμαρτυριών.

Ο «Radio Nick»

Ο Craig Logan, ένας ακτιβιστής, είπε: «Κυριολεκτικά, άνθρωποι από κάθε καμπ ερχόντουσαν και του μιλούσαν για το τι έκαναν, τι ήθελαν να χτίσουν, τι προσπαθούσαν να κάνουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο ρόλο που θα μπορούσε να έχει ένας πληροφοριοδότης… είναι απολύτως στο επίκεντρο».

Ο Gratwick ήταν γνωστός με το παρατσούκλι «Radio Nick», καθώς συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία ενός δικτύου ασυρμάτων CB – σε μια εποχή που τα κινητά τηλέφωνα δεν χρησιμοποιούνταν ευρέως – ώστε οι ακτιβιστές σε διαφορετικά καμπς να μπορούν να επικοινωνούν και να προειδοποιούν ο ένας τον άλλον για τις επικείμενες ενέργειες της αστυνομίας.

Η Helen Beynon, μια άλλη ακτιβίστρια, είπε: «Αν ήθελες να κατασκοπεύσεις ανθρώπους, το να είσαι ένας από τους ανθρώπους που ήταν κρίσιμοι για το ραδιοφωνικό μας δίκτυο ήταν σίγουρα μια πολύ καλή θέση. Μπορούσες να ακούσεις όλα όσα συνέβαιναν. Αυτός βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο όλων αυτών».

Ο Gratwick αργότερα διείσδυσε σε ομάδες για τα δικαιώματα των ζώων, συμπεριλαμβανομένης μιας εκστρατείας για το κλείσιμο του εργαστηρίου δοκιμών σε ζώα που διευθύνεται από μια εμπορική εταιρεία, την Huntingdon Life Sciences.

Πώς τον έπιασαν

Τον Μάρτιο, ο Gratwick, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Edward Nicholas Gratwick, συνελήφθη από αξιωματικούς της NCA στο αεροδρόμιο του Stansted, καθώς επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πτήση προς τη Ρουμανία για να βιάσει ένα παιδί σε μια πληρωμένη συμφωνία με τη μητέρα του, όπως ανέφερε η εισαγγελία στο δικαστήριο.

Στην τσάντα του βρισκόταν ένα αντικείμενο που είχε προηγουμένως δηλώσει ότι θα χρησιμοποιούσε για να πνίξει αργά το παιδί ενώ το βίαζε.

Ο Robbie Weber, ειδικός εισαγγελέας της Crown Prosecution Service, δήλωσε: «Η κακοποίηση που περιέγραψε ότι επέβαλε σε μικρά παιδιά μαζί με άλλους ομοϊδεάτες του ήταν αποτρόπαια. Από τα στοιχεία ήταν σαφές ότι είχε την πρόθεση να βλάψει και να κακοποιήσει παιδιά και ήταν διατεθειμένος να πληρώσει σημαντικά χρηματικά ποσά για να το κάνει. Δεν αρκούταν στο να ικανοποιεί τις δικές του σεξουαλικές επιθυμίες, αλλά συμβούλευε και ενθάρρυνε και άλλους να διαπράξουν εξίσου φρικτά εγκλήματα».

Σε συνεντεύξεις με την αστυνομία, ο Gratwick αναφέρθηκε στο παρελθόν του ως μυστικός πράκτορας της αστυνομίας του Thames Valley, προτείνοντας στους αστυνομικούς να «μιλήσουν με την ειδική υπηρεσία», τη μυστική μονάδα που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση πολιτικών ομάδων.

Η υπερασπιστική γραμμή

Μια περιγραφή της υπόθεσης, που συμφωνήθηκε από τους δικηγόρους που εκπροσώπησαν τόσο την εισαγγελία όσο και την υπεράσπισή του, αποκάλυψε ότι «τα αρχεία δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της οκταετούς περιόδου μεταξύ 1995 και 2003, ο [Gratwick] παρείχε πληροφορίες στην αστυνομία για συνολική περίοδο περίπου έξι ετών. Παρείχε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων και περιβαλλοντικά θέματα».

Κατά τη δίκη του, η υπεράσπισή του ισχυρίστηκε ότι είχε δημιουργήσει μια ψεύτικη προσωπικότητα για να παρασύρει τους θύτες και να αποσπάσει πληροφορίες, ώστε να μπορούν να διωχθούν ποινικά.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν στο δικαστήριο ότι ο Gratwick σχεδίαζε επίσης να βιάσει και να κακοποιήσει παιδιά στις ΗΠΑ και την Ελβετία.

Η Danielle Pownall, ανώτερη αξιωματικός της NCA, δήλωσε: «Ο Gratwick αρνείται συνεχώς τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, παρά τις συντριπτικές και αδιαμφισβήτητες αποδείξεις, γεγονός που δείχνει την έλλειψη μεταμέλειας και την αδιαφορία του για την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών».

Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 28 Νοεμβρίου.