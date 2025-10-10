Μαρίσσα Λαιμού: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών

Οι δύο δίδυμοι αδελφοί της Μαρίσσας Λαιμού κρατούν από το χέρι τους γονείς τους και ακολουθούν τη σορό της 30χρονης. Μαζί όλη η οικογένεια της την συνοδεύουν στην τελευταία της κατοικία την 30χρονη γυναίκα που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της από το τσίμπημα ενός εντόμου.

Ο επικήδειας του πατέρα της Μαρίσσας ήταν σπαρακτικός.

«Σήμερα στεκόμαστε εδώ με την πιο βαριά καρδιά που μπορεί να έχει ένας γονιός. Δεν προετοιμάζεται κανείς να αποχαιρετίσει το παιδί του, γιατί το παιδί είναι το αύριο, είναι η συνέχεια. Από μικρό κοριτσάκι είχε ένα πάθος, το θέατρο. Ήταν ο κόσμος της, η χαρά της, η ίδια της η ζωή».

Ακολούθησε ο αδελφός της ο οποίος με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε την αδελφή του.

«Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε την ζωή της αγαπημένης μας αδελφής Μαρίσσας. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν τον αβάσταχτο αυτό πόνο. Είναι μία πληγή που ποτέ δεν θα επουλωθεί, πραγματικά. Η Μαρίσσα είχε την πιο αγνή καρδιά και ψυχή. Ήταν ο πιο γλυκός και ευγενικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Η Μαρίσσα αγαπούσε όλους γύρω της και πάντα προσπαθούσε να βοηθήσει με κάθε τρόπο όπου μπορούσε».

«Ήταν η χαρά της ζωής»

Το παρών έδωσαν πολλοί και αγαπημένοι φίλοι της εφοπλιστικής οικογένειας ανάμεσα τους η Μαριέττα Χρουσαλά αλλά και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Το Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας πλημμύρισε από στεφάνια που έστειλαν φίλοι της οικογένειας Λαιμού από τον εφοπλιστικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Η θεία της Χρυσάνθη Λαιμού μίλησε στην κάμερα του Live News για την ανιψιά της που είχε όλη τη ζωή μπροστά της και χάθηκε τόσο άδικα από τη ζωή.

«Ήταν η χαρά της ζωής, με κέφι ώστε να διοργανώνει φιλανθρωπικές οργανώσεις».

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το στεφάνι που έστειλαν οι παππούδες της 30χρονης. Έγραφε: «Εγγονούλα μας, λατρεμένο Μαρισσάκι μας, το χαμόγελο σου θα φωτίζει τις πονεμένες μας ψυχές για πάντα στην καρδιά μας. Ο παππούς Άγγελος και η γιαγιά Καιτούλα».

Είχε προηγηθεί το περασμένο Σάββατο στο Λονδίνο μια τελετή στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, εκεί όπου είχε βαφτιστεί η 30χρονη.

Η οικογένεια Λαιμού έχει ξεκινήσει νομικές διαδικασίες για να διευρυνθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια. Και αυτό γιατί η 30χρονη τα έκανε όλα σωστά. Ένιωσε αδιαθεσία πήγε σε δυο νοσοκομεία και παρότι άνηκε σε ευπαθή ομάδα και εντόπισαν την τοξική αντίδραση που της προκάλεσε το τσίμπημα της είπαν να επιστρέψει στο σπίτι της.

Η 30χρονη είχε καταφέρει να νικήσει τον καρκίνο και λίγα χρόνια αργότερα έμελλε να χάσει τόσο άδοξα από ένα τσίμπημα εντόμου τη ζωή της. Η έρευνα για πιθανή ιατρική αμέλεια συνεχίζεται στην Αγγλία με την οικογένεια της σήμερα να λέει το τελευταίο αντίο στην Μαρίσσα τους.