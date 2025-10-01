Μαρίσσα Λαιμού: Το Σάββατο στο Λονδίνο η κηδεία της – Στην Αθήνα η ταφή της
Θλίψη στην οικογένεια Λαιμού για τον τραγικό θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας.
Δύσκολες ώρες βιώνει η οικογένεια Λαιμού, μετά τον αιφνίδιο θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή από την οικονόμο της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς και τους δίδυμους αδελφούς της σε πένθος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο πατέρας της, Διαμαντής Λαιμός, βρισκόταν στην Αθήνα και η μητέρα της, Μπέσσυ Λαιμού, στο Μονακό, όπου παρευρισκόταν σε γάμο μαζί με τους δίδυμους γιους της οικογένειας.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00 π.μ., στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Bayswater του Λονδίνου. Αμέσως μετά, η σορός της θα μεταφερθεί στην Αθήνα, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, επί της οδού Λογγίνου.
Σήψη από τσίμπημα εντόμου η αιτία θανάτου της
Από σήψη που προκλήθηκε έπειτα από τσίμπημα εντόμου, πέθανε η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού.
«Η προσωρινή διάγνωση είναι σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, με υποκείμενη ευπάθεια λόγω των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας και της HLH» είναι σύμφωνα με την Daily Mail το συμπέρασμα του ιατροδικαστή – η Μαρίσσα Λαιμού είχε περάσει περιπέτεια με καρκίνο του μαστού ενώ το 2023 είχε διαγνωστεί με μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH).
Τις ημέρες πριν από το θάνατό της, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για ζάλη, κνησμό και πυρετό σε δύο νοσοκομεία του Λονδίνου – συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο – αλλά τελικά πήρε εξιτήριο και πέθανε στο σπίτι της.
Η οικογένεια εξακολουθεί να απαιτεί απαντήσεις, καθώς δεν έχει ακόμη καταλάβει ποιο έντομο τσίμπησε την 30χρονη Μαρίσσα, πότε και πού συνέβη αυτό και γιατί της δόθηκε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου (UCLH).
Κατά την οικογένεια της άτυχης 30χρονης, η Μαρίσσα διαγνώστηκε με «τοξική επίδραση δηλητηρίου» στο UCLH πριν της δοθεί εξιτήριο και ότι τα επίπεδα οξυγόνου και η αρτηριακή της πίεση ήταν ανησυχητικά χαμηλά.
«Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι», είπε ένας συγγενής. «Μια νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί επειγόντως για να την περιθάλψουν και να την παρακολουθήσουν».
Η μητέρα της Μπέσσυ και ο πατέρας της, Διαμαντής, προσέλαβαν δικηγόρους για να μηνύσουν το UCLH για ιατρική αμέλεια, με έναν συγγενή να δηλώνει: «Πρέπει να βρουν τι σκότωσε τη Marissa… όλοι την απογοήτευσαν».
