Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο
Κόσμος 03 Οκτωβρίου 2025 | 19:10

Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο

Η οικογένεια Λαιμού έχει διορίσει ήδη δικηγόρο που τρέχει την υπόθεση και δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά αν τελικά αποδειχθεί πως υπήρξε ιατρική αμέλεια.

Σύνταξη
Αύριο, σε μία λιτή τελετή θα γίνει η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού που έχασε της ζωή της στις 11 Σεπτεμβρίου και ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η κηδεία η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00 π.μ., στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Bayswater του Λονδίνου.

Αμέσως μετά, η σορός της θα μεταφερθεί στην Αθήνα, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο.

«Η οικογένεια θέλει να το ζήσει τελείως μόνη της»

«Η κηδεία θα γίνει στο Λονδίνο και μετά θα έρθουμε στην Αθήνα για την ταφή. Θα είναι σύντομα. Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για εμάς. Η οικογένεια είναι τρομερά φορτισμένη και θέλει να το ζήσει τελείως μόνη της και με κάποιους στενούς τους φίλους που τους αγαπούν και τους συμπαραστέκονται στην τόσο δύσκολη και άδικη στιγμή της ζωής τους», λέει συγγενής της οικογένειας.

Τι εντόπισε ο ιατροδικαστής

Ο Βρετανός ιατροδικαστής που έκανε τη νεκροψία, εντόπισε σήψη ως συνέπεια του τσιμπήματος στο χέρι. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιο έντομο ήταν εκείνο που τσίμπησε την Μαρίσσα, με έναν κύκλο πιο εξειδικευμένων εξετάσεων να αρχίζει σήμερα για να βρεθεί ο μηχανισμός θανάτου.

«Της πήραν αίμα και θα κάνουν όλες τις εξετάσεις που κάνουν συνήθως, θα πάρουν καιρό όμως για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Στην οικογένεια είπαν ότι η Μαρίσσα πέθανε από σήψη και ότι προήλθε από το τσίμπημα εντόμου. Ίσως επειδή το ανοσοποιητικό της Μαρίσσας δεν ήταν δυνατό, μάλλον αυτό της δημιούργησε την σήψη», λέει ο συγγενής.

Ερωτήματα

Κι εδώ προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα ως προς την προβληματική αντιμετώπιση που έλαβε στα επείγοντα του νοσοκομείου. Ενώ και οι ίδιοι είχαν εντοπίσει συμπτώματα σήψης, έκριναν σωστό να της δώσουν εξιτήριο παράσ το βεβαρυμμένο ιστορικό της.

«Στο πρώτο νοσοκομείο, της είχαν κάνει τεστ για σήψη και απάντηση του ογκολόγου της ήταν πως η Μαρίσσα δεν είχε. Όμως αυτό θα σας το πει και γιατρός, αυτό δημιουργείται πάρα πολύ γρήγορα και γι’ αυτό δεν έπρεπε να αφήσουν το παιδί να φύγει. Είναι έγκλημα να την αφήσεις να φύγει από το νοσοκομείο. Εφόσον έγραψαν και στο πρώτο χαρτί ότι πήρε εξιτήριο η Μαρίσσα, ότι η διάγνωση ήταν ‘τοξική επίδραση από δηλητήριο’, την είχαν μπροστά τους την διάγνωση, πώς άφησαν το παιδί να φύγει με οποιοδήποτε τεστ και να είχε κάνει; Αυτά θα τα απαντήσουν βέβαια οι ειδικοί».

Δικηγόρος της οικογένειας παρακολουθεί την υπόθεση

Η οικογένεια Λαιμού έχει διορίσει ήδη δικηγόρο που τρέχει την υπόθεση και δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά αν τελικά αποδειχθεί πως υπήρξε ιατρική αμέλεια.

«Εάν το παιδί είχε μείνει στο νοσοκομείο, σήμερα θα ζούσε, θα της έκαναν κι άλλα τεστ, θα έβλεπαν ότι το παιδί χειροτερεύει και θα το σώζανε. Γι’ αυτό ο ογκολόγος της την έστειλε εκεί. Έχουν γίνει τρομερά λάθη και εγκλήματα, είναι πολλοί οι υπεύθυνοι πιστεύω. Όλα αυτά τα άτομα που ανέλαβαν την Μαρίσσα έχουν τρομερή ευθύνη και βεβαίως ο γιατρός ο οποίος είδε τις εξετάσεις της και υπέγραψε το εξιτήριο».

Ειδικοί εξηγούν στο Live News πως η σήψη, ιδιαίτερα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, μπορεί να έχει ραγδαία επιδείνωση και να οδηγήσει στον θάνατο σε λιγότερο από 48 ώρες.

Για αυτό και είναι εξαιρετικά κρίσιμο να απαντηθεί γιατί άφησαν την Μαρίσσα να φύγει από το νοσοκομείο και έτσι πέθανε λίγες ώρες μετά στο διαμέρισμά της.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διάσπαση των 2.070 μονάδων έφερε η τριήμερη άνοδος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διάσπαση των 2.070 μονάδων έφερε η τριήμερη άνοδος

Η Σερβία εγκαινίασε σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων που τη συνδέει με την Ουγγαρία
Βελιγράδι - Σουμπότιτσα 03.10.25

Η Σερβία εγκαινίασε σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων που τη συνδέει με την Ουγγαρία

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ήταν μεταξύ των επιβατών της ταχείας αμαξοστοιχίας που πραγματοποίησε την πρώτη διαδρομή από το Βελιγράδι μέχρι τη Σουμπότιτσα

Σύνταξη
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή στη Χαμάς για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»
Νέο τελεσίγραφο 03.10.25

Διορία μέχρι την Κυριακή έδωσε στη Χαμάς ο Τραμπ για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, έδωσε νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιό του για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ

Σύνταξη
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός μετά το ισραηλινό ρεσάλτο στον Global Sumud Flotilla – «Stop στη γενοκτονία»
Φωτογραφίες και βίντεο 03.10.25

Απεργιακός ξεσηκωμός στην Ιταλία μετά το ισραηλινό ρεσάλτο στον Global Sumud Flotilla - «Stop στη γενοκτονία»

Μαζική ήταν η συμμετοχή στην απεργία στην Ιταλία - Οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις έγιναν σε Ρώμη και Μιλάνο, διαδηλώσεις οργανώθηκαν σε πάνω από 100 πόλεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γράφει η ιστορία η Αγγλία με την πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπο στην ιστορία της
Κόσμος 03.10.25

Γράφει η ιστορία η Αγγλία με την πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπο στην ιστορία της

Η επιλογή γυναίκας που θεωρείται ορόσημο για την Εκκλησία της Αγγλίας, έρχεται στην πρώτη διαδικασία επιλογής για αρχιεπίσκοπο μετά τη συνοδική απόφαση του 2014 που επέτρεψε τον διορισμό γυναικών επισκόπων.

Σύνταξη
Γάζα: Χιλιάδες παιδιά έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς – Τουλάχιστον 63 νεκροί μέσα σε 24 ώρες
Δραματική κατάσταση 03.10.25

Χιλιάδες παιδιά έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στη Γάζα - Τουλάχιστον 63 νεκροί μέσα σε 24 ώρες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσιοποίησε νέα έκθεση για την απελπιστική κατάσταση στη Γάζα - Πόσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς μετά από ισραηλινές επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρετανία: Η Αστυνομία ζητάει να ματαιωθεί φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ
Στη συναγωγή 03.10.25

Η βρετανική Αστυνομία ζητάει να ματαιωθεί φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ

Και η υπουργός Εσωτερικών στη Βρετανία κάλεσε όλους όσοι σκέφτονται να διαδηλώσουν τις επόμενες μέρες «να κάνουν ένα βήμα πίσω» μετά την επίθεση στη συναγωγή στο Μάντσεστερ

Σύνταξη
Γάζα: Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ – Ασφυκτική πίεση στην οργάνωση να συμφωνήσει
Το αιματοκύλισμα συνεχίζεται 03.10.25

Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για να απαντήσει στην πρόταση Τραμπ - Ασφυκτική πίεση στην οργάνωση να συμφωνήσει

«Take or leave it» είναι το μήνυμα του Τραμπ στη Χαμάς την ώρα που η Γάζα χρειάζεται επειγόντως ανάσα - Εγγυήσεις προσπαθεί να αποσπάσει η παλαιστινιακή οργάνωση ζητώντας περισσότερο χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς» – Αποκαλυπτική συνέντευξη – Τι είπε για την Κέιτ
Η αναφορά στον Χάρι 03.10.25

«Θα αλλάξω την μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»: Αποκαλυπτική συνέντευξη του πρίγκιπα Γουίλιαμ - Τι είπε για την Κέιτ

Ο Γουίλιαμ σε μία από τις πιο προσωπικές του συνεντεύξεις μέχρι σήμερα, παρουσίασε την προσέγγισή του στη μοναρχία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βουλή: Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla – «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ
Βουλή 03.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla - «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση ενέργειες, ώστε να προστατευτούν οι Έλληνες συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα και επέβαιναν στον στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα

Σύνταξη
Ομιλία Μητσοτάκη στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Ομιλία Μητσοτάκη στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μια συνολική τοποθέτηση για την πολιτική κατάσταση σήμερα, καθώς το συνέδριο συμπίπτει με την επέτειο ίδρυσης της ΝΔ

Σύνταξη
Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων
Planet Travel 03.10.25

Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων

Αλήθεια απολύθηκε η Μαντόνα μετά από δύο εβδομάδες εργασίας στο βεστιάριο του Russian Tea Room; Δεν ακούγεται απίθανο. Έγραψε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν τις πρώτες νότες του διάσημου Fancy Free σε μια χαρτοπετσέτα εκεί; Πιθανόν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα

Ο Ζαμπαλάς τιμωρήθηκε επειδή δεν έδειξε τα σωστά πλάνα, ο Κουμπαράκης επειδή παρέσυρε νέο διαιτητή, παραδέχθηκαν ότι ο Κατσικογιάννης δεν συνεργάστηκε με τον βοηθό του. Τι άλλο πρέπει να γίνει;

Βάιος Μπαλάφας
33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα
Επέτειος 03.10.25

33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα

Στις 3 Οκτωβρίου 2025, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα γιόρτασαν την 33η επέτειο του γάμου τους, ένα ορόσημο που, στην εποχή της ραγδαίας εναλλαγής και της πολιτικής φθοράς, ισοδυναμεί με επίτευγμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης
Ενεργειακά 03.10.25

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης

«Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
Στεγαστική κρίση 03.10.25

Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων

Η επέκταση των φοροαπαλλαγών δεν θα κάνει τίποτα για τη στεγαστική κρίση, επιμένει ο Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών. Προτείνει να μπει ανώτατο όριο στα ενοίκια μέχρι «να ισορροπήσει η αγορά».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ
Global Sumud Flottilla 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ

Ο Αλέξης Χαρίτσης, είχε νέα επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη - «Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
19η μέρα 03.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Τραμπ: Έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή στη Χαμάς για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»
Νέο τελεσίγραφο 03.10.25

Διορία μέχρι την Κυριακή έδωσε στη Χαμάς ο Τραμπ για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, έδωσε νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιό του για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ

Σύνταξη
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Η συνέχεια 03.10.25

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
