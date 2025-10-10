Κίνηση στους δρόμους: Αυξημένη σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου στους βασικούς άξονες της πρωτεύουσας.
- Συνελήφθη ξανά ο Ιρακινός που είχε επιτεθεί στον μηχανοδηγό του Μετρό
- Φυλάκιση 4 ετών σε «μαϊμού» λογιστή - Έπειθε τα θύματά του ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
- «Παγώνουν» οι αγωγές του Δημοσίου κατά ιδιωτών ακινήτων - Η νέα ημερομηνία
- Ρωσικό σφυροκόπημα σε όλη την Ουκρανία - Νεκρό 7χρονο παιδί στη Ζαπορίζια - Χωρίς ρεύμα το ανατολικό Κίεβο
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και σήμερα Παρασκευή η κίνηση στους βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.
Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με αργούς ρυθμούς.
Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται σε Συγγρού, Αρδηττού και Καλλιρόης. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης σε Β. Σοφίας, Βασ. Αμαλίας και Β. Κωνσταντίνου.
Στην Παραλιακή οι οδηγοί συναντούν αυξημένη κίνηση στη Λ. Βουλιαγμένης και στη Λ. Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Στην Αττική οδό καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10′-15′ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Ηρακλείου.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
10΄-15′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,
5′-10′ στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/tt8F4q86Wt
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 10, 2025
- Θεσσαλονίκη: 6χρονος κακοποιήθηκε σεξουαλικά σε δομή αιτούντων άσυλο – Τρεις συλλήψεις
- Θεσσαλονίκη: Κλείδωσε 14χρονη που γνώρισε στα social στο σπίτι του και την βίασε
- Κοινά φάρμακα αφήνουν «αποτύπωμα» στο εντερικό μικροβίωμα ακόμη και δεκαετίες μετά τη λήψη τους
- Απάτη στη Σκιάθο: 4ετή φυλάκιση σε «μαϊμού» λογιστή – Έπειθε τα θύματα ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
- Ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει να κάνει τη διαφορά: Η κίνησή του πριν τη νίκη του Παναθηναϊκού με δικό του καλάθι (vid)
- ΗΠΑ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά της εισαγγελέως της Νέας Υόρκης μετά από στοχοποίησή της από τον Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις