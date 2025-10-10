Κίνηση στους δρόμους: Αυξημένη σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και σήμερα Παρασκευή η κίνηση στους βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με αργούς ρυθμούς.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται σε Συγγρού, Αρδηττού και Καλλιρόης. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης σε Β. Σοφίας, Βασ. Αμαλίας και Β. Κωνσταντίνου.

Στην Παραλιακή οι οδηγοί συναντούν αυξημένη κίνηση στη Λ. Βουλιαγμένης και στη Λ. Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στην Αττική οδό καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10′-15′ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Ηρακλείου.