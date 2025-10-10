newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
09.10.2025 | 22:49
Τραμπ: Θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ
Μητέρες ανήλικων: Τα SOS για συνταξιοδότηση ακόμα και πριν από τα 56
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Μητέρες ανήλικων: Τα SOS για συνταξιοδότηση ακόμα και πριν από τα 56

Ποιες γυναίκες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν το 2025 με μειωμένη σύνταξη - Οι ευνοϊκές διατάξεις για μητέρες ανηλίκων

Ηλίας Γεωργάκης
A
A
Με μειωμένη σύνταξη προτιμούν να συνταξιοδοτηθούν οι 7 στις 10 μητέρες ανηλίκων, οι οποίες κρατούν τα ηνία στο σύνολο των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων από τον ΕΦΚΑ.

Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 θεμελιώνουν δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη από το 55ο έτος

Σύμφωνα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης ο κύκλος των μεταβατικών ορίων συνταξιοδότησης θα κλείσει σε περίπου 4 χρόνια οπότε και θα ισχύει για όλους το γενικό όριο συνταξιοδότησης να είναι πλέον στα 67 έτη με πλήρη σύνταξη και στα 62 με μειωμένη. Ωστόσο όσοι κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με ευνοϊκά όρια έως την 31/12/2022 μπορούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα ακόμη και εξαγοράζοντας πλασματικά έτη – οποτεδήποτε στο μέλλον χωρίς να εγκλωβίζονται ή να επηρεάζονται από τα όρια που ισχύουν το νέο έτος.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι χιλιάδες μητέρες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2025 με χαμηλότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Ειδικότερα τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν ακόμη και πριν από τα 62 εξακολουθούν να έχουν και το 2025 χιλιάδες μητέρες ανήλικων τέκνων, γονείς και τρίτεκνοι, πριν από το 1993 ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ, Δημόσιο και ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών.

Δημόσιος τομέας

Πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με όρια ηλικίας από 56 ως 62 ετών μπορούν να πάρουν οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο με αίτηση το 2025:

• Ασφαλισµένοι γονείς με ανήλικο τέκνο το 2011 και 25ετία γεννημένοι έως και τον 12/1965 με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 58 ετών και 5 μηνών.
• Ασφαλισµένοι γονείς με ανήλικο τέκνο το 2012 και 25ετία, γεννημένοι έως και τον 12/1963 με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 59 ετών και 6 µηνών.
• Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννηµένοι από τον 01/1965 έως και τον 07/1965 με 21 έτη το 2011 με απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησης 58 ετών και 5 μηνών.
• Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννηµένοι από τον 01/1962 έως και τον 07/1962 με 23 έτη το 2012 με απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησης 58 ετών και 5 μηνών) καθώς και οι γεννημένοι το 1963 με απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησης το 61ο έτος.

Παράλληλα με μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο πριν τα 62 ισχύει για όσους διορίστηκαν πριν το 1993 και συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 55, 56, 58 και 60 ετών ως το 2022, με 25ετία στα έτη 2010, 2011 και 2012.

Με μειωμένη σύνταξη στα 56 και 58 από το Δημόσιο μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε, άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών ως το 2022 και με 25ετία το 2012 και ηλικία 58 ετών ως το 2022.

Αν οι ηλικίες των 56 και 58 ετών συμπληρώνονται από 1/1/2023 και μετά, τότε βγαίνουν με μειωμένη στα 62.

Επίσης οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 θεμελιώνουν δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη από το 55ο έτος, και οι άνδρες με 25ετία ως το 2010 βγαίνουν μειωμένη από το 60ό έτος, εφόσον οι ηλικίες αυτές συμπληρώθηκαν ως το 2022.

Αν συμπληρώνονται από το 2023 και μετά το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη είναι το 62ο έτος.

Ιδιωτικός τομέας

Οι ασφαλισμένες που προέρχονται από το ΙΚΑ και κλειδώνουν την έξοδο για σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη) για το 2025 είναι οι εξής:

1. Γυναίκες που είχαν συμπληρώσει ως το 2010 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018.

Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορούν να αποχωρήσουν για πλήρη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας των 61 ετών εάν δεν έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη.

2. Γυναίκες που είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο είτε το 2010, είτε το 2011 και έκλεισαν τα 50 το 2017 ή τα 52. Με αυτές τις προϋποθέσεις αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη με το όριο ηλικίας των 58,5 ετών, που το συμπληρώνουν το 2025 και το 2024 αντίστοιχα.

3. Γυναίκες που είχαν στο ΙΚΑ 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2012 και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018.

Οι μητέρες αυτής της κατηγορίας συνταξιοδοτούνται για μειωμένη σύνταξη εντός του 2024 με το νέο όριο ηλικίας που είναι ο 61ο έτος ενώ όσες έκλεισαν τα 55 από το 2019, και μετά βγαίνουν στα 62 με μειωμένη σύνταξη.

Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών

Μητέρες, που είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2010 με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 50ό έτος της ηλικίας τους έως το 2017, αποχωρούν για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 58,5 ετών. Μετά το 2017 τα όρια ηλικίας για όσες συμπληρώνουν τα 50 ανεβαίνουν στα 60,2, στα 61,3, κ.ο.κ. Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για τις μητέρες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία με ανήλικο τέκνο το 2011 και έκλεισαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018.

Μητέρες που είχαν την 25ετία με ανήλικο τέκνο το 2012 και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018, αποχωρούν με πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 61 ετών.

Business
ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

Business
Intralot: Με πλούσια «προίκα» μπαίνει στην νέα εποχή

Intralot: Με πλούσια «προίκα» μπαίνει στην νέα εποχή

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Εκχερσωμένες εκτάσεις: Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα – Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
Εκχερσωμένες εκτάσεις 10.10.25

Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα - Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους - 10 ερωταπαντήσεις με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα και τις αλλαγές που έρχονται για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»
Εργασιακό νομοσχέδιο 10.10.25

Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»

Το 13ωρο βρέθηκε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στη συζήτηση στη Βουλή. Όμως, ούτε οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι το υπερασπίστηκαν ανοιχτά - πλην μίας εξαίρεσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Οι ΗΠΑ αγόρασαν πέσος Αργεντινής και συμφωνούν σε γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση φιλίας του Τραμπ προς τον Μιλέι

Σύνταξη
Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 09.10.25

Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, διαλύουν κάθε αμφιβολία για το τι επιφυλάσσει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Εργασιακή εξουθένωση, αύξηση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρίβεια: Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακρίβεια 09.10.25

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά - Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβαση, η επιβίωση παραμένει ένας καθημερινός «Γολγοθάς» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
Επιθεώρηση εργασίας: Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση – Υπερδιπλασιασμός καταγγελιών το 2024
Ανησυχητικά στοιχεία 09.10.25

Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση στην εργασία - Οι 10 μορφές της και πως μπορείτε να προστατευθείτε

Ανησυχητικά τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία το 2024. Άσχημο ξεκίνημα και το 2025

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ
Culture Live 10.10.25

«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ

Η Amazon επενδύει 40 εκατ. δολάρια στo «Melania», ένα ντοκιμαντέρ για την επιστροφή της πρώην Πρώτης Κυρίας, σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ ο οποίος γνωστός για τη φιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Λαουτάρο Ριβέρο: Από πλανόδιος πωλητής γλυκών στο Μπουένος Άιρες στην «Αλμπισελέστε»

Από πωλητής γλυκών στη γειτονιά του, βασικός της Ρίβερ Πλέιτ και διεθνής με την Αργεντινή – το παραμύθι του 21χρονου αμυντικού, Λαουτάρο Ριβέρο, που ενσαρκώνει το όνειρο εκατομμυρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται
Social Europe 10.10.25

Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται

Αντιστοιχίες ανάμεσα στο τώρα και τα χρόνια εποχή του Β’ Παγκ. Πολέμου ερευνά ο Γιόσκα Φίσερ. Ο Γερμανός πολιτικός εκτιμά ότι Τραμπ και Πούτιν αλλάζουν τον κόσμο πλήττοντας δημοκρατία και ελευθερία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ
Pax Trumpiana 10.10.25

Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ

Υπό όψιμη αμερικανική πίεση, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα αποτελεί ιστορική καμπή, όμως η συνέχεια παραμένει αβέβαιη και η ειρήνη αργεί

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση
Εχει το 90% των Ισπανών! 10.10.25

Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση

Ο 21χρονος Ισπανός χάκερ, Alcasec, που είχε χαρακτηριστεί ως «ο πιο ισχυρός και αόρατος» της χώρας, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος διαφυγής του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καταγγελίες για «πειρατική» πλατφόρμα στον ΟΑΣΑ
report.oasa.gr 10.10.25

Καταγγελίες για «πειρατική» πλατφόρμα στον ΟΑΣΑ

Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω της εφαρμογής report.oasa.gr κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες - Δεν έχει ανέβει στο G-Cloud η νέα πλατφόρμα καταγγελιών του ΟΑΣΑ

Κώστας Ντελέζος
«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς λέει ότι τα γυρίσματα με τον Άντριου Γκάρφιλντ την έκαναν να «ιδρώνει»
Cut 10.10.25

«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς λέει ότι τα γυρίσματα με τον Άντριου Γκάρφιλντ την έκαναν να «ιδρώνει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Τζούλια Ρόμπερτς εξήρε τις ερμηνείες των συμπρωταγωνιστών της στην ταινία «After the Hunt», ενώ μοιράστηκε ιστορίες από τα γυρίσματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκχερσωμένες εκτάσεις: Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα – Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
Εκχερσωμένες εκτάσεις 10.10.25

Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα - Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους - 10 ερωταπαντήσεις με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα και τις αλλαγές που έρχονται για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»
Εργασιακό νομοσχέδιο 10.10.25

Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»

Το 13ωρο βρέθηκε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στη συζήτηση στη Βουλή. Όμως, ούτε οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι το υπερασπίστηκαν ανοιχτά - πλην μίας εξαίρεσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ
Madman Theory 2.0 10.10.25

Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως εκλαμβάνει την απάντηση της Χαμάς ως «θετική», όταν ήταν σαφές σε όλο τον κόσμο πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις δεν είχαν συμφωνήσει όλοι απόρησαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
Κόσμος 10.10.25

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Μετά από σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε νησιά του Ειρηνικού και ακτές των ΗΠΑ και του Καναδά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Στοχευμένα πλήγματα 10.10.25

Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Οι «πύραυλοι έπεσαν ο ένας μετά τον άλλο» με τουλάχιστον 9 τραυματίες και διακοπές ρεύματος στο Κίεβο εν μέσω μαζικής ρωσικής επίθεσης σε ενεργειακές υποδομές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»
Κόσμος 10.10.25

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»

Ο Εγιάλ Ζαμίρ κάλεσε τους στρατιώτες του Ισραήλ να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, λέγοντας πως ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε. Το Τελ Αβίβ φέρεται να έχει επιτεθεί στη Γάζα μετά τη συμφωνία

Σύνταξη
